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Экономика Кризис-2025 эксперт «Начнут сокращать персонал, а не зарплаты». Почему в России так низко оценивают труд людей даже в условиях дефицита кадров

«Начнут сокращать персонал, а не зарплаты». Почему в России так низко оценивают труд людей даже в условиях дефицита кадров

В сравнении с Западом оклады в России остаются унизительно низкими

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138 комментариев
Большинство россиян живет от зарплаты до зарплаты, и речи о дорогих покупках не идет | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUБольшинство россиян живет от зарплаты до зарплаты, и речи о дорогих покупках не идет | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Большинство россиян живет от зарплаты до зарплаты, и речи о дорогих покупках не идет

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Усиление конкуренции за потенциальных работников всё еще продолжает толкать вверх российские зарплаты. Медианная (не путайте со средней!) зарплата в России в начале 2025 года выросла на 18%, до 77,2 тысячи, отмечают в HeadHunter.

Самый высокий прирост зарплат зафиксирован в страховании (на 34%), инвестициях и консалтинге (на 25%), туризме, общепите, продажах, клиентских сервисах (на 20%). Ну а единственной крупной сферой, где произошло небольшое снижение зарплат, стал обслуживающий персонал, где уровень оплаты труда уменьшился на 3%.

Согласно опросу работодателей, проведенному в ноябре–декабре 2024 года, 58% компаний России повысили зарплаты своим сотрудникам. Однако эта доля ниже по сравнению с предыдущим годом (68% в 2023 году). Ведь, несмотря на рост зарплат в отдельных секторах, финансовые возможности бизнеса истощаются, особенно в условиях чудовищно высокой ключевой ставки, отмечается в исследовании.

Не рост зарплат, а инфляция

Член центрального Совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов в беседе с MSK1.RU предлагает не питать излишний оптимизм по поводу огромных цифр роста медианных зарплат, о которых говорят исследователи.

— Это просто отражение реальной инфляции, а не признак оживления экономики, — отрезвляет Баранов. — У нас в целом очень низкие зарплаты, что связано с низкой производительностью труда почти во всех отраслях (кроме, пожалуй, криминальных). Платить меньше определенного уровня просто невозможно. Да, МРОТ в этом году после «повышения» перевалил за 22 тысячи рублей, но кто вообще будет работать за такие деньги? Всё взаимосвязано: в итоге зарплаты остаются низкими по сравнению с Америкой и Европой, а мы ведь именно с ними меряемся…

— Выходит, чтобы реально сравняться с Западом, российскому бизнесу нужно повышать зарплаты бесконечно?

— Рост зарплат может замедлиться, только если инфляция остановится, но предпосылок к этому не видно. Если же зарплаты вдруг начнут искусственно снижать ниже нынешнего (и без того низкого уровня), полагаю, начнет расти официальная безработица и теневая занятость. Властям это вряд ли понравится, так что вряд ли они допустят такую ошибку. Так что мой прогноз — номинальные зарплаты продолжат расти параллельно с инфляцией. Действительно, процесс может быть бесконечным, но, поверьте, это не худший сценарий для экономики.

Зарплаты растут не везде

— Зарплаты растут далеко не во всех отраслях, а только там, где есть дефицит кадров, — говорит MSK1.RU ведущий аналитик финансовой компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. — Вполне возможно, что сфера услуг повышает зарплаты главным образом для IT-специалистов, способных внедрять новые технологии, в том числе искусственный интеллект. Так что двузначный рост медианных зарплат вызван в основном ускоренными процессами цифровизации перечисленных отраслей.

— Очевидно, что бизнес бесконечно долго не может повышать зарплаты, перекладывая расходы на потребителя. Так когда наконец ждать снижения?

— В этом году можно будет ожидать роста номинальных зарплат на 5–7%. Поскольку дефицит кадров во многих отраслях (в том числе в промышленности, IT-секторе) будет сохраняться, снижения зарплат пока можно не ожидать. Просто может идти речь о замедлении темпов роста. В этом году можно будет ожидать небольшого роста безработицы, так как из-за высоких процентных ставок у некоторых предприятий, особенно у малых и средних, будет ограничен доступ к финансированию, и если у предприятий будут плохо идти дела, то они начнут сокращать персонал, — прогнозирует Мильчакова.

Согласен с коллегой и руководитель отдела по подбору контрактного персонала компании Fersol Андрей Токранов. По его словам, стремительно росли оклады за последние 3 года: в среднем рост составил 30% в таких отраслях, как металлургия, энергетика, машиностроение, строительство, нефтегаз, ВПК. Однако с конца прошлого года «перегрев» закончился.

— По нашим прогнозам, рост заработных плат по-прежнему продолжится в этом году, но существенно снизится, — говорит Токранов. — Примерно в полтора-два раза от темпов 2022–2024 годов. Причем рост зарплат будет востребован только в отраслях с высоким уровнем дефицита кадров: машиностроение, розничная торговля, производство. В связи с этим сохранится и тенденция по частому смену работы: полгода-год на одном месте — и далее переход на другое место с более высоким уровнем дохода.

А у вас росла зарплата последние три года

Нет
Нет, но обещали повысить совсем немного
Да
Выросла значительно
Выросла, но совсем незначительно
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Дмитрий Капустин
Рост зарплаты Дефицит кадров Рынок труда Кризис-2025 Нехватка рабочих рук Низкая зарплата Средняя зарплата
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Комментарии
138
Гость
8 часов
Одному несменяемому пенсионеру стало скучно. Он решил устроить нескучную движуху. 30 лет это недогосударство взращивало торгашей и менеджеров по продажам. Строило ТЦ и церкви вместо школ и ВУЗов. Допиливало, дожирало и разрушало тот задел, что был создан в СССР. Умные инженеры все уехали в проклятые не дружественные гейропские страны. Работают там за копейки, туалеты моют и т.д. судя по тому, что говорят по ящику (правда, странно, что никто не вернулся). Теперь тысячами крепких мужиков кладут в землю.
Гость
7 часов
Мигранты устроят аул и выпрут всех начиная с тех кто у корыта.
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