Набиуллина объяснила, чего ждать от роста цен и ключевой ставки

Глава Центробанка заявила, что инфляция продолжает оставаться высокой Источник: Bладислав Лоншаков / E1.RU











ЦБ в ближайшее время не планирует повышать ключевую ставку, но такой сценарий всё равно возможен. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, где рассказала и о том, что сейчас происходит с ценами и инфляцией.

«Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году. Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась», — сказала глава ЦБ.

Сегодня регулятор не обсуждал снижение ключевой ставки, ее уровень будет зависеть от темпов роста или снижения инфляции. По словам Набиуллиной, экономика России сейчас идет по траектории мягкой посадки без резких колебаний, а рост цен в стране скоро прекратится, потому как инфляция замедлится и тоже начнет снижаться. Однако сейчас она остается высокой.

«Базовая инфляция, хотя и замедляется, но находится вблизи 10%. При этом текущие темпы роста цен с начала года постепенно снижаются. И если услуги и продовольствие по-прежнему дорожают высокими темпами, то по непродовольственным товарам рост цен замедлился до умеренных значений», — отметила Набиуллина.

О чем еще заявила глава ЦБ:

в краткосрочной перспективе смещение бюджетных расходов, их ускоренное финансирование может внести положительный вклад в инфляцию;

более важным для ЦБ является, будет ли оставлен дефицит бюджета в тех объемах, в которых он запланирован;

в своих прогнозах Банк России исходит из сохранения санкционного давления на текущем уровне;

ЦБ принимает решения по ключевой ставке независимо, но находится в постоянном контакте с правительством;

ситуация на рынке труда остается напряженной, но появилось больше сигналов о снижении дефицита кадров;

регулятор сохранит приверженность таргетированию инфляции на уровне 4%, несмотря на внешнюю неопределенность;

ЦБ не планирует регулировать курсы валют, которые устанавливают российские банки;

пока преждевременно делать выводы о влиянии укрепления рубля на инфляцию.