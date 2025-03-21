Самозанятых в России возьмут под колпак? Что будет, если налоговая получит дополнительные полномочия

Самозанятых в стране становится всё больше, денег тоже ждут больше Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Счетная палата Российской Федерации провела аудит режима налога на профессиональный доход (НПД) и пришла к выводу: нужно ужесточать контроль. Аудиторы предлагают налоговой службе дать новые полномочия по отслеживанию расчетов самозанятых, поскольку якобы они слишком уклоняются от уплаты.

Число самозанятых в России превысило все самые оптимистичные прогнозы Правительства, которое ввело такой налоговый режим в 2017 году. Скажем, в 2023 году, по прогнозу, самозанятых в России должно было быть 2 миллиона, а реально их уже тогда оказалось более 9 миллионов. А на 1 января 2025 года количество зарегистрированных самозанятых превысило 12 миллионов.

В 2024 году налоговые поступления от НПД составили почти 95 миллиардов рублей, а в 2025 году ФНС прогнозирует увеличение этой суммы до 117 миллиардов рублей. Это свидетельствует о том, что режим НПД действительно способствует легализации теневой экономики, но далеко не все самозанятые добросовестно выполняют свои налоговые обязательства.

Аудиторы отметили, что часть самозанятых не передает информацию о своих расчетах, а также наблюдается рост числа случаев аннулирования доходов. Это создает риски для бюджета и ставит под сомнение эффективность существующих механизмов контроля. То есть налоговый режим, который вначале казался благом, для кого-то обернулся возможностью не платить государству.

Опрошенные MSK1.RU эксперты со скепсисом относятся к тому, что у налоговиков появится право контролировать деньги самозанятых.

Количество проверок самозанятых в 2024 году уже резко возросло

— Несмотря на налоговую привлекательность режима самозанятых, граждане не торопятся регистрировать этот статус, предпочитая оставаться в «серой зоне», — говорит адвокат Сергей Кудинов, который специализируется на налоговых спорах. — Например, преподаватели, занимающиеся в свободное от основной работы время репетиторством, чаще всего уклоняются от легализации своих доходов.

— Значит, предложение Счетной палаты усилить контроль над самозанятыми правильное?

— Контроль уже сейчас усилен. Скажем, предприниматели всё чаще прибегают к сотрудничеству с самозанятыми. А налоговая служба пристально наблюдает за таким сотрудничеством. В 2024 году количество проверок предпринимателей, которые активно работают с самозанятыми, значительно выросло и приобрело массовый характер. И основная задача таких проверок — выявление нелегальной занятости.

Речь о подмене трудовых отношений, когда физлица выполняют в компании трудовые функции, но организация заключает с ними не трудовой договор, а договор ГПХ. И часто в ходе таких проверок как раз и выясняется, что некоторые самозанятые принимают оплату за свои услуги на банковскую карту, но не передают в ФНС России информацию о расчетах. Если самозанятый не выдаст организации чек, то у нее возникнет необходимость начислить страховые взносы с его вознаграждения.

Чрезмерный контроль заставит самозанятых уйти в тень

— Обычно самозанятые скрывают свои доходы от налоговой службы двумя способами. Либо удаляют ранее сформированный чек, либо не передают информацию о выданных чеках в налоговую, — объясняет Антон Соничев, партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры». — Замечу, что ФНС России быстро отреагировала на такие рекомендации и уже 18 марта на своем официальном сайте опубликовала статью о санкциях за необоснованное аннулирование чеков. Налоговая служба сообщает, что за такие действия самозанятых граждан будут штрафовать на 20% от суммы скрытого дохода.

— Выходит, контроль будет ужесточаться?

— Если налоговая служба уже предупредила об ответственности за такие действия самозанятых, то будет и дальше вводить меры по контролю за самозанятыми. Но вот дойдут ли они до контроля банковских операций в ближайшее время, остается вопросом.

— Вы сами за или против, чтобы такой контроль над всеми доходами самозанятых появился?

— Излишний контроль со стороны государства и вмешательство в предпринимательскую деятельность зачастую может привести к обратному результату. При этом популярность режима профессионального дохода станет падать, а доходы самозанятых еще больше уйдут в тень. Поэтому фискальным органам важно соблюдать баланс интересов государства и налогоплательщика.

Рекомендации — только строгий учет и контроль