«ЦБ хочет подождать и убедиться»: когда Банк России снизит ключевую ставку и почему до сих пор этого не сделал

Инфляция показывает умеренное снижение Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Центробанк хочет убедиться, что российская экономика остывает, а инфляция замедляется, перед тем как смягчать денежно-кредитную политику. Снижение ключевой ставки произойдет не раньше чем через три месяца. Об этом сообщили опрошенные Городскими медиа эксперты.

Сегодня, 21 марта, ЦБ провел очередное заседание, на котором принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном для страны уровне в 21%. Регулятор отметил снижение инфляционного давления, но этого недостаточно, так как оно всё равно остается на высоком уровне, а рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

«Хотя рост цен за год всё еще больше 10%, ЦБ видит и хорошие изменения: люди и бизнес стали меньше брать кредиты, на рынке труда начались первые признаки улучшения, а банки сами ужесточили условия выдачи кредитов. Кроме того, ЦБ, скорее всего, хочет подождать и убедиться, что экономика действительно остывает, прежде чем что-то менять. При этом ЦБ может дать более мягкий сигнал, что подготовит почву для возможного снижения ставки, но не раньше второй половины 2025 года», — сказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Текущее решение ЦБ связано с несколькими причинами. С одной стороны, инфляция в феврале росла медленнее, чем раньше, люди стали меньше ожидать роста цен, а рубль укрепился, что тоже помогает сдерживать рост показателя. С другой стороны, существуют факторы, которые мешают Центробанку пойти на смягчение. Как объяснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, основные предпосылки для решения сохранить ключевую ставку связаны с текущими экономическими показателями и инфляционными ожиданиями.

В январе–феврале рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1% в пересчете на год (в IV квартале 2024 года этот показатель был на уровне 12%). Годовая инфляция, по оценке на 17 марта, составила 10,2%, отметили в Банке России.

«Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может стать возможным только в случае устойчивого снижения инфляции, и, по моему мнению, это может произойти в середине 2025 года. В течение 2025 года ключевая ставка ЦБ РФ будет находиться на уровне 19–22%», — согласился эксперт.

По его словам, главная интрига, которую ожидали от мартовского заседания ЦБ, — это сигнал, который Центральный банк РФ дал рынку. Из-за сохранения ключевой ставки ЦБ РФ проценты по потребительским кредитам и ипотеке будут находиться на прежнем уровне. При текущем уровне эксперт рекомендовал воздержаться от новых займов, чтобы избежать увеличения финансовой нагрузки.

Вклады же остаются востребованным инструментом для накопления средств как безрисковый актив. Тем не менее еще до февральского заседания Центрального банка крупные банки начали снижать проценты по долгосрочным вкладам, несмотря на то что ключевая ставка осталась на прежнем уровне.