На военных и силовиков потратят в 3,7 раза больше денег, чем на образование: как распределили бюджет на 2025 год

Закон о бюджете уже приняла Госдума, на очереди — Совфед и президент Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Каждую осень депутаты Госдумы рассматривают закон о том, как в следующем году будут тратиться деньги россиян — бюджет страны на будущий год. Его проект уже приняли в финальном, третьем, чтении. Теперь бюджет будет рассматривать Совет Федерации, а после — подписывать президент РФ.

В принятом документе распределили деньги на 2025 год и спланировали траты на 2026–2027 годы (их потом будут пересматривать более детально исходя из ситуации). Мы изучили принятый проект, чтобы посмотреть, как хотят тратить бюджетные деньги в наступающем году.

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы, доходы бюджета в следующем году составят 40,29 триллиона рублей. Потратить при этом планируют на 1,17 триллиона больше — 41,46 триллиона рублей. А значит, бюджет страны в очередной раз составлен с дефицитом. Но нехватка средств сокращается с каждым годом. В 2023 году расходов было больше на 2,9 триллиона рублей, а в текущем году — на 1,59 триллиона.

В бюджете на 2024 год расходов было меньше — 36,66 триллиона рублей, в наступающем сумма вырастет до 41,4 триллиона Источник: Мария Романова / Городские порталы











Больше всего денег страна получит с оборотных налогов (НДС, акцизы и пошлины) — 18,21 триллиона рублей. На втором месте расположились нефтегазовые доходы — почти 11 триллионов. С налогов на доходы бюджет обогатится еще на 4,85 триллиона, следует из документа Минфина «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Кстати, именно это ведомство получит самый большой кусок от бюджета. Так происходит уже не первый раз. Традиционно около трети всей суммы отдается министерству под руководством Антона Силуанова. Изначально ему предлагалось отдать 11,85 триллиона рублей, но к третьему чтению сумму сократили до 11,38 триллиона.

В задачи Министерства финансов входит развитие экономики и управление финансами страны. Из этих средств деньги идут на участие России во множестве международных организаций, например, ОДКБ (Организация Договора коллективной безопасности). Часть денег уходит на различные национальные проекты и государственные программы, но не только. В эту же сумму входят расходы на пенсию для различных групп населения, всевозможные пособия, например декретные выплаты, а также материнский капитал. На выплату последнего в бюджете заложено 537,4 миллиарда рублей.

Минфину традиционно достается больше всего денег, но часть из них после этого распределяется по другим ведомствам Источник: Мария Романова / Городские порталы











Следующий внушительный кусок средств, тоже традиционно, достался Министерству обороны РФ. Причем если у Минфина в процессе принятия бюджета часть денег забрали, то Минобороны, наоборот, добавили. Изначально ведомство Андрея Белоусова должно было получить 3,23 триллиона рублей, а в итоге остановились на сумме в 4,21 триллиона. То есть расходы увеличили почти на один триллион рублей. В целом этого стоило ожидать, так как с каждым годом расходы всех министерств только растут. И было бы странно, если бы в наступающем году военные получили на 300 миллиардов меньше, чем в текущем.

Бюджет Минобороны начал активно расти в 2022 году Источник: Мария Романова / Городские порталы











Стоит отметить, что это не все расходы на оборону. Минфин тоже будет выделять на это деньги: на национальную оборону, а также на безопасность и правоохрану. На это заложено еще почти 17 триллионов рублей, следует из документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Другие силовые ведомства будут тратиться скромнее — МВД получит из бюджета 1,56 триллиона рублей, Росгвардия — 394 миллиарда, а Следственный комитет — 71,8 миллиарда.

Бюджет МВД вырос в 1,5 раза с начала нового десятилетия, но к 2025 рост замедлился Источник: Мария Романова / Городские порталы











Гораздо скромнее будет жить сфера здравоохранения. Минздраву в будущем году достанется всего 816,7 миллиарда рублей. Но стоит отметить, что эти деньги идут на крупные проекты, например переподготовку кадров, развитие образования в этой сфере, научные исследования и международное сотрудничество. Деньги на медицинскую помощь россиянам заложены в другом бюджете — Фонда обязательного медицинского страхования. Он отдельно рассматривается Госдумой, но его уже тоже приняли в третьем чтении. Исходя из документа, на ОМС в 2025 году потратят более внушительную сумму — 4,47 триллиона рублей.

Деньги, выделенные Минздраву, не тратятся непосредственно на медицинскую помощь гражданам, для этого есть бюджет ОМС Источник: Мария Романова / Городские порталы











Еще меньше денег получит Министерство просвещения. Ему планируют выделить из бюджета 459,93 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на воспитание и образование, но только общее. За высшее звено отвечает другое министерство — Минобрнауки. На него потратят 872,12 миллиарда.

Расходы на общее воспитание и образование не особо растут последние три года Источник: Мария Романова / Городские порталы











Отдельный бюджет есть также у Фонда пенсионного и социального страхования. Он выплачивает пенсии, социальные выплаты, материнский капитал, а также всевозможные пособия на детей. На эти нужды потратят почти 17 триллионов рублей.

Дефицит бюджета планируют покрывать различными способами. Все они нацелены не на то, чтобы выйти в ноль или в профицит, а чтобы сохранить уровень долговой нагрузки на устойчивом уровне.