Как вернуть 20 тысяч за платное лечение? Всё про налоговый вычет для тех, кто тратится на стоматолога и других врачей

Платные медицинские услуги входят в этот список. В него попадает практически все ситуации, с которыми человек обращается к врачу: от диагностики до лечения в стационаре, от чистки зубов до их протезирования. Всё, с чего можно получить налоговый вычет в этой области, собран в постановлении правительства. Особняком там стоит лишь дорогостоящее лечение, например, пластическая операция (за нее тоже можно вернуть деньги). Но об этом чуть позднее, а пока к итогу. Что включено в налоговый вычет за лечение: