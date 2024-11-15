Как вернуть 20 тысяч за платное лечение? Всё про налоговый вычет для тех, кто тратится на стоматолога и других врачей

Каждый из нас платит налоги постоянно. Мы, сами того не замечая, отдаем государству внушительную сумму денег. Например, тот, кто получает 50 тысяч рублей, на самом деле зарабатывает 57 471 ежемесячно. Эти почти 7,5 тысяч — налоги на доходы физических лиц, которые работодатель платит за нас в ФНС. Чтобы компенсировать эти траты, можно оформлять налоговый вычет — возвращать себе часть честно заработанных денег, отданных на налоги. В этом материале поговорим о том, как вернуть их себе, если потратился на лечение.
- Что такое налоговый вычет
- Налоговый вычет за лечение
- Какой налоговый вычет за лечение — сумма
- Кто может получить налоговый вычет за лечение
- Документы для налогового вычета за лечение
Что такое налоговый вычет
Если говорить официальным языком, налоговый вычет — это сумма, уменьшающая размер дохода, с которого уплачивается налог (так называемая налогооблагаемая база), или же возврат части ранее уплаченного налога на доходы физлица.
Проще говоря, человек заплатил за лечение, представим, 100 000 рублей. А потом вернул назад себе 13% от этой суммы (13 000 рублей) из налогов, которые платил в течение года. Получается, что благодаря налоговому вычету он сэкономил и потратил 87 000 рублей.
Сделать это можно двумя способами:
попросить работодателя перечислять зарплату, не забирая ее часть на налоги. Если брать в пример человека, получающего 50 000 рублей, то в первый месяц ему перечислят 57 471 рублей, а во второй — 55 529. Таким образом он вернет 13 тысяч из потраченных ста.
вернуть всю сумму самостоятельно через ФНС. В этом случае 13 тысяч придут одним платежом.
Налоговый вычет за лечение
Вернуть деньги за что угодно не получится. Государство четко определяет перечень того, за какие расходы вернут налоги, в каком объеме и какие условия для этого надо выполнить.
Платные медицинские услуги входят в этот список. В него попадает практически все ситуации, с которыми человек обращается к врачу: от диагностики до лечения в стационаре, от чистки зубов до их протезирования. Всё, с чего можно получить налоговый вычет в этой области, собран в постановлении правительства. Особняком там стоит лишь дорогостоящее лечение, например, пластическая операция (за нее тоже можно вернуть деньги). Но об этом чуть позднее, а пока к итогу. Что включено в налоговый вычет за лечение:
оплата медицинских услуг за себя и близких родственников (если вы оплатили лечение супруга, мамы или ребенка, тоже можно вернуть деньги);
покупка лекарств для лечения;
оплата полиса добровольного медицинского страхования.
Главное, чтобы за всё это расплачивался именно тот, кто подается на налоговый вычет.
Какой налоговый вычет за лечение — сумма
В 2024 году сумму увеличили. Теперь налогооблагаемая база (то есть сумма, с которой вернут деньги) составляет 150 тысяч рублей. С нее государство вернет 13% — 19 500 рублей.
Но здесь всплывает большое но. Налоговый вычет за лечение относится к категории социальных вычетов. И предельная сумма в 19,5 тысячи рублей относится ко всем категориям внутри. То есть за год можно получить за медицинские услуги, занятия спортом и обучение почти 20 тысяч рублей — не по отдельности, а за все три вместе максимум.
Чтобы рассчитывать на максимальный вычет, нужно потратить на лечение, лекарства и ДМС 150 тысяч рублей. Чем меньше денег уйдет, тем меньше удастся вернуть. Если раскошелиться на 70 тысяч рублей, например, вернут 9100 (13% от затраченных средств), а при сумме в 20 тысяч — лишь 2600.
По такому же правилу рассчитывается и налоговый вычет за дорогостоящее лечение. Человеку вернут 13% от потраченных средств. Главное отличие — в нем нет предельной суммы, деньги перечислят за любые траты. Список того, что относится к дорогим медицинским услугам, закреплен в законе. В выписке это тоже отражается: в коде услуги организация укажет 2.
Кто может получить налоговый вычет за лечение
Для того чтобы вернуть часть уплаченных налогов, нужно их платить. Поэтому на вычет могут рассчитывать лишь трудоустроенные россияне, чей работодатель ежемесячно перечисляет НДФЛ, а также индивидуальные предприниматели, делающие такой взнос в налоговую.
Еще одно важное условие — жить на территории России не менее 183 дней в течение года. Тех, кто подходит под эти условия, называют налоговыми резидентами, им дают право вернуть часть внесенных налогов.
Не получится вернуть деньги:
неработающим пенсионерам, студентам и женщинам в декретном отпуске;
зарегистрированным как ИП, которые работают на упрощенке;
самозанятым;
работающим неофициально (когда работодатель не перечисляет НДФЛ).
Также налоговый вычет не оформят, если человек заявляет вычет не на себя или близкого родственника. Помимо этого, важно предоставить все необходимые документы, без них на деньги тоже не стоит рассчитывать.
Документы для налогового вычета за лечение
К слову о документах. Чтобы вернуть деньги из уплаченных налогов, нужно предоставить в ФНС:
заполненную налоговую декларацию 3-НДФЛ;
справку 2-НДФЛ;
заявление на получение налогового вычета;
документы, подтверждающие обращение к врачам и оплату этих услуг (договор на оказание медуслуг, справку об оплате, лицензию организации);
реквизиты счета, на который нужно зачислить налоговый вычет.
Если налоговый вычет получается за оплату услуг для супруга или ребенка, необходимо также приложить свидетельство о рождении или о заключении брака.
В случае, когда налоговый вычет хочется получить за покупку лекарств, список немного отличается. Вместо документов из медорганизации надо предоставить рецепт от врача (бумажный оригинал или в электронном виде) и подтверждение оплаты.
После того, как все документы собраны, можно оформлять вычет. Сделать это можно онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС либо лично в отделении. После начнется этап проверки поданных данных, на который уйдет до трех месяцев. Затем налоговая зачислит средства на указанный счет. Такие большие сроки установлены законом как максимальные, обычно всё проходит гораздо быстрее.