Экология Зеленые масла у Волги У ярославского бизнесмена отобрали землю для ликвидации опасных отходов: подробности дела

У ярославского бизнесмена отобрали землю для ликвидации опасных отходов: подробности дела

Через суд он добился увеличения компенсации за свой участок

443
«Зеленые масла» отравляют почву на берегу Волги в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU«Зеленые масла» отравляют почву на берегу Волги в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

«Зеленые масла» отравляют почву на берегу Волги в Ярославле

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле областная администрация отобрала участок у предпринимателя для ликвидации «зеленых масел». Речь идет о земле на Тутаевском шоссе, 2 в Дзержинском районе. Разбирательства дошли до суда.

За землю площадью 1500 квадратных метров областное Министерство имущественных отношений предложило компенсацию в 2,2 миллиона рублей. Однако собственника эта сумма не устроила. Дело рассмотрели в арбитражном суде 29 сентября 2025 года.

«Между сторонами возникли разногласия по вопросу стоимости изымаемого земельного участка. В связи с чем рыночная стоимость спорного земельного участка определена судом с учетом заключения судебной экспертизы», — говорится в решении суда.

По итогам заседания предпринимателю увеличили компенсацию за изъятие до 6 миллионов 276 тысяч рублей.

Что такое «зеленые масла»

«Зеленые масла» — экологическая мина, отходы деятельности сажевого завода, который работал на берегу Волги в Ярославле с 1933 по 1970 год. Сейчас недалеко от этого места проходит Юбилейный мост. Масла использовались при производстве сажи, затем их сливали в котлованы, вырытые в земле, и засыпали грунтом. В результате вся почва в этом районе пропиталась химией.

Площадь территории, где захоронены зеленые масла, составляет 18 гектаров, объем загрязненного грунта — около 6,6 миллиона тонн, масса нефтепродуктов в земле — 16,5 тысячи тонн.

Несколько лет городские власти обсуждают необходимость очистки этой территории. В 2024 году в Министерстве лесного хозяйства и природопользования сообщали, что были проведены исследования, которые подтвердили первый класс опасности. Но представленные документы не согласовал Роспотребнадзор.

2 сентября 2025 года Министерство заключило новый контракт с ФГУП «ФЭО» на обследование и ликвидацию объекта. Организация должна провести изыскания на месте залежей «зеленого масла», определить класс опасности и предложить технологии ликвидации.

Кроме того, в Ярославле существует еще одна экологическая проблема, связанная с шламонакопителями на улице Елены Колесовой во Фрунзенском районе. В советские годы там были вырыты пруды-отстойники для очистки сточных вод от лакокрасочного производства. Их эксплуатация прекратилась в 1976 году. Однако опасные отходы остались рядом с жилыми домами. Сейчас ведутся работы по разработке проектно-сметной документации для ликвидации объекта.

Комментарии
3
Гость
50 минут
"связи с чем рыночная стоимость спорного земельного участка определена судом с учетом заключения судебной экспертизы», — А приобретал он по рыночной цене? Вот и умножьте на официальную инфляцию. И будет не больше 2.2 млн. Продают своим все за копейки.
Гость
1 час
Бедный участок, его загадят зелеными маслами
Читать все комментарии
