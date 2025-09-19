«Выживает один из тысячи, и это вина человека». Российская пенсионерка посвятила себя спасению черепашат на Бали — история

Впервые Светлана увидела морских черепах в 2015 году и с тех пор не представляет свою жизнь без заботы о них Источник: Светлана Ёлкина / MSK1.RU

Как вы представляете себе будни 64-летней пенсионерки? Внуки, готовка, прогулки в парке, ток-шоу под вязание? Любые предположения точно не опишут обычный день Светланы Ёлкиной из Москвы, которая нашла дело жизни в спасении морских черепах на тропических островах.

Уже больше 10 лет Светлана участвует в волонтерских программах по всему миру и ведет блог, который недавно стал стремительно набирать популярность. Свою историю она рассказала нашим коллегам из MSK1.RU.

Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Инженер, фитнес-тренер, а теперь — волонтер

Светлана родилась в городе Армавире Краснодарского края, после школы поступила в Москву. По первому образованию она инженер-механик, окончила институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. Успела немного поработать по специальности на севере страны, поступила в аспирантуру, готовилась к защите диссертации. Но началась перестройка, всё резко стало меняться.

«В Россию тогда пришло новое направление — аэробика, — рассказывает Светлана. — Я увлеклась настолько, что постепенно отошла от науки и работы в институте, начала вести спортивные занятия. Дело пошло: в зале собиралось по 70 человек. Это был пик моей „славы“, мы от души зажигали. Постепенно я полностью ушла в фитнес: организовывала обучение тренеров, проводила фитнес-туры — тогда никто такого еще не делал в России».

Светлана признаётся, что с природой отношения у нее долгое время были прохладные: слишком яркими были воспоминания о даче и прополке, которые многих травмировали в детстве. Но путешествия всё изменили. Чем больше уголков мира посещала Светлана, тем сильнее поражалась красотой природы — и ее беззащитностью.

«Я замечала, как человек губит целые экосистемы, — делится женщина. — Со временем начала участвовать в акциях по уборке пляжей и восстановлению лесов. Но решающим стал 2015 год в Таиланде. Там я впервые увидела морских черепах».

Источник: elkinasvetlana / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Случилась судьбоносная встреча на маленьком острове Ко Талу. На нем, как вспоминает Светлана, кроме отеля и фермы по выращиванию черепах, ничего не было.

«Я впервые попала в место, где жили черепахи, и просто влюбилась в них, — улыбается она. — Почему — не знаю. Ведь разве мы можем объяснить, в кого и за что влюбляемся? Вернувшись домой, я начала искать информацию. Оказалось, человек всегда был необычайно жесток к морским черепахам. Их популяция за последние 50 лет снизилась на 95–99%».

Мне стало жутко, и я решила: буду помогать спасать этих животных. Светлана Ёлкина эковолонтер

В том же году Светлана начала искать волонтерские проекты. Первый был на Шри-Ланке. Потом — Италия, Малайзия, Кения, Индонезия, Таиланд.

«Впервые на Бали я приехала в 2016 году, — рассказывает Светлана. — Индонезия мне очень понравилась, я начала изучать местный язык. Это, кстати, выручало не раз: именно через индонезийских знакомых я находила волонтерские проекты, нужные контакты. Так побывала на Суматре, Сулавеси, Калимантане, Ломбоке и, конечно, на Бали».

Источник: Светлана Ёлкина / MSK1.RU

Почему морских черепах нужно спасать?

«Еще несколько веков назад морских черепах на земле было гораздо, гораздо больше, — с грустью говорит Светлана. — Есть свидетельства участников экспедиции Колумба: они не могли провести свои корабли между островами, которые сейчас называются Каймановы, потому что стада черепах направлялись на пастбище и перекрывали проливы. Да, морские черепахи — бывшие сухопутные животные, хоть они и приспособились к жизни в воде. Многие удивляются, когда узнают.

Кстати, именно черепахи в свое время позволили человечеству открывать дальние страны: в те времена не было холодильников, и моряки использовали черепах как „живые консервы“. Их грузили в трюмы и по мере надобности готовили из них еду».

Черепахи выживали долго без пищи и воды, так устроен их организм. Светлана Ёлкина эковолонтер

Из-за того, что люди злоупотребляли мясом и яйцами черепах, их численность начала сокращаться. Фатальную роль сыграло развитие коммерческого флота, отмечает Светлана. Например, на маленьком острове Дераван у Калимантана местные жители всегда ели черепах и их яйца. Но когда появились скоростные лодки, они начали собирать кладки яиц со множества островов и переправлять их на рынок на большую землю. На некоторых островах за ночь в сезон гнездования яйца откладывали до 40 черепах. Но ни одного черепашонка через два месяца вылупиться не успевало: все кладки вывозили.

«Главная сложность в том, что черепахи растут очень медленно, — объясняет женщина. — Половое созревание у них, в зависимости от вида, наступает в возрасте от 20–25 до 30–35 лет. Поэтому их выживаемость крайне низкая, и компенсируется это большим количеством яиц: одна кладка — до 100 и более штук».

Источник: Светлана Ёлкина / MSK1.RU

В естественной среде жизнь морских черепах непростая: они часто становятся добычей хищников. Яйца и малышей едят чайки, орлы, обезьяны, крабы, акулы, осьминоги. Но, по данным исследований, главная причина сокращения популяции — человек.

«Несмотря на запреты, браконьерство и торговля продолжаются, — вздыхает Светлана. — Кроме того, многие пляжи, где черепахи откладывают яйца, за последнее столетие стали туристическими зонами. Там строят кафе и отели или просто гуляют туристы. Под их ногами, под колесами квадроциклов и байков песок утрамбовывается, и черепашата просто не могут выбраться наружу: либо погибают, либо калечатся. Еще одна угроза — собаки и крысы, которые приходят на прибрежные территории вместе с человеком.

Опасна для гнезд и морская вода: если она попадет внутрь, яйца просто сгниют. Сейчас из-за глобального потепления приливы усиливаются, и волны всё чаще размывают пляжи.

Ученые выяснили, что из-за всех этих угроз только один из тысячи вылупившихся черепашат доживает до репродуктивного возраста. А если бы не было глобального потепления, загрязнения океана, столкновений с лодками, исчезновения мест обитания — выживало бы 4–5 из тысячи. Разница кажется небольшой, но представьте: черепах было бы в 5 раз больше».

Есть и хорошие новости. На проекте Kurma Asih, где Светлана работала 4 месяца, с прошлого года количество кладок резко выросло. Вероятно, это возвращаются черепахи, которых начали выпускать 27 лет назад. Для них как раз наступил период полового созревания, и они начали откладывать яйца.

«Вот я, например, спасаю черепах 10 лет — мои первые малыши еще не выросли. Ждать их потомства придется еще лет 15», — объясняет Светлана Ёлкина.

Источник: elkinasvetlana / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Выпустить или вырастить?

В деле спасения морских черепах, по словам Светланы, есть два основных подхода. Ученые до сих пор не могут прийти к согласию, какой лучше.

«Первый метод — естественный. Я сразу скажу: мне он ближе, — признаётся женщина. — Суть в том, чтобы воссоздать для черепах условия, максимально приближенные к природным. Для начала территории гнездования защищают от браконьеров, иначе все усилия будут напрасными. Затем очищают пляжи от мусора, чтобы взрослые черепахи могли откладывать яйца, а малыши — быстро добежать до океана. Затем рейнджеры и волонтеры прочесывают пляжи в поисках гнезд. Их сложно пропустить: след от черепахи — как колея от трактора. Кладки, которые слишком близко к воде, переносят в безопасные места — хэтчери.

Через два месяца, когда черепашата вылупляются, их выпускают в океан. Лучше отпускать их сразу. Но проектам нужно как-то зарабатывать, поэтому организуют платные „выпуски“ черепах: за пожертвование или фиксированную сумму».

Источник: elkinasvetlana / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: elkinasvetlana / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Второй метод — выращивание черепах в неволе до определенного возраста, когда хищникам их сложнее съесть. Малышей держат в бассейнах от 2 месяцев до 2 лет. Но здесь, по словам Светланы, начинаются проблемы.

«Во-первых, черепахи — не стайные животные, они одиночки. Когда они в бассейнах живут вместе, есть риск инфекций, грибков. Черепахи хищные и со временем в закрытом пространстве становятся агрессивными друг к другу. Крупные калечат мелких: откусывают ласты, могут ослепить. В итоге многие гибнут или остаются инвалидами.

Кроме того, в океане малыши учатся нырять и задерживать дыхание, в бассейне — нет. Их дыхательная и мышечная система не развивается так, как нужно».

В неволе черепаха привыкает получать пищу из рук человека, и тогда в океане к ней может подплыть любой браконьер. Важно, что они должны оставаться дикими животными. Светлана Ёлкина эковолонтер

Второй метод, как отмечает Светлана, пусть и позволяет уберечь больше черепах от хищников и других опасностей, но не учит их жить в естественной среде. Поэтому она предпочитает первый, но не избегает и проектов, где черепах выращивают в бассейнах: помощь нужна везде.

Один день из жизни волонтера

О том, как проходит жизнь волонтеров на Бали, Светлана рассказала на примере своего последнего на этот момент проекта Kurma Asih.

«Я встаю там всегда очень рано и иду осматривать доступную мне зону пляжа. Мы ищем следы черепах, по ним находим гнезда и забираем яйца. Если встречаем черепаху — замеряем ее, записываем статистику по кладкам.

Дальше возвращаюсь на проект и, если в это время привозят яйца, начинаю рыть новые ямки в хэтчери. Переносим туда кладки, ставим таблички: где нашли яйца, какая черепаха их отложила, сколько яиц, дату кладки и предполагаемую дату вылупления».

Источник: Светлана Ёлкина / MSK1.RU

В сезон гнездования основная физическая работа у волонтеров именно такая. Кроме того, Светлана и другие добровольцы убирают хэтчери: в них всё должно быть чисто, почти стерильно, органика вроде листьев или бытовых отходов привлекает муравьев, они могут уничтожить яйца.

«В течение дня, если на проекте есть черепахи, моем их бассейны, чистим, кормим, — продолжает Светлана. — Потом встречаем гостей, я провожу экскурсии.

Когда начинается сезон вылупления, мы собираем черепашат, переносим яйца в новые гнезда, вскрываем старые, считаем процент успешных вылуплений. Всё это записываем. Потом снова встречаем гостей, по возможности даем им выпустить черепашат.

Вечером снова ухаживаю за черепахами, и на этом рабочий день заканчивается. Ночью можно присоединиться к патрулю, но я предпочитаю утренние обходы: тогда можно встретить черепаху и поснимать ее на рассвете, а не мучить вспышками в темноте».

Сезон размножения черепах в Индонезии — летние месяцы. Когда он заканчивается, Светлана освобождается от волонтерских обязанностей и может проводить время как обычная туристка. Но она предпочитает искать другие способы помочь: стажируется в ветклиниках, подключается к сбору мусора на пляжах, ищет волонтерские проекты на островах.

Светлана живет и путешествует благодаря пенсии и доходу от школы фитнеса, которой сейчас заведует ее дочь. Деньги, как признаётся женщина, не такие уж большие, но на базовые расходы хватает. Кроме того, Светлана квалифицированный и опытный волонтер, так что проекты обычно не берут с нее плату за жилье и вступительные взносы.

Внезапная популярность

Съемки — важная часть жизни Светланы. Ее блог существует с 2014 года. Сначала он был про фитнес, но постепенно, когда женщина увлеклась путешествиями и встретила черепах, акцент сместился. Подписчиков тогда было немного — несколько тысяч.

Я публиковала ролики без мысли о «блогерстве». Более того, я была убеждена, что есть два варианта: либо ты работаешь с черепахами, либо снимаешь, как работаешь с черепахами. Светлана Ёлкина эковолонтер

«Я не думала о росте, вела блог как дневник, — рассказывает Светлана. — И вдруг в конце августа этого года у меня „залетает“ одно видео с черепахами: на нем я выпускаю малышей в море. Ролик был даже смонтирован кое-как, я им вообще недовольна. Но после него блог начал резко набирать подписчиков: сначала одно видео, потом другое, просмотры росли, это был настоящий взрыв. Сейчас у меня уже около 24 тысяч подписчиков, и всё это меньше чем за месяц».

Видео, принесшее Светлане популярность Источник: elkinasvetlana / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Светлана ведет блог полностью сама, у нее нет помощников и даже контент-плана.

«Просто у меня накопилось много материала, и оказалось, что он интересен, — смеется она. — Пока хватает, но блог стал занимать очень много времени. Я теперь физически не успеваю учить индонезийский язык, делать зарядку: с утра начинаю отвечать на сообщения, хочется всё подробно объяснить, и время уходит. Монетизации у меня нет, но я жду предложений».

В общем, эта популярность оказалась для Светланы совсем неожиданной. Она еще не привыкла к статусу медийной личности.

«Всё это очень иронично, учитывая то, что у меня всегда были сложные отношения с блогерами. Для многих из них медийность важнее помощи. Так что, да, я никак не ожидала, что со мной тоже может случиться что-то подобное. Я делала образовательные видео, рассказывала про природу, про черепах, но те ролики никому особо не были нужны. А теперь вдруг всё изменилось, и я сама еще не осознала эти перемены до конца».

Источник: Светлана Ёлкина / MSK1.RU

Отвечая на вопрос о планах на будущее, Светлана признаётся, что свое главное дело в жизни уже нашла.

«Для меня волонтерство — это попытка отдать долг природе. Мы живем, пользуясь благами планеты, и при этом разрушаем ее: машины, пластик, химия. В какой-то момент я почувствовала необходимость компенсировать это. При этом кажется, что времени мало, а я делаю недостаточно.

Поэтому планы — продолжать. Сейчас черепахи „в отпуске“ , и я думаю о проектах ветеринарных клиник, хочу попасть на восстановление лесов на Калимантане. Там помогают раненым и осиротевшим животным, но попасть туда сложно, я уже трижды писала. Буду искать, куда еще могу присоединиться».

Мне хочется путешествовать, видеть новые места, встречать людей. Светлана Ёлкина эковолонтер

«Многие говорят мне: „Я хочу стареть так же, как вы“. Это вдохновляет, — улыбается Светлана. — Я надеюсь, что благодаря мне, в том числе моему блогу, больше людей захотят поучаствовать в программах защиты природы, сажать растения, чистить реки и пляжи. Нам досталась такая красивая и щедрая планета, разве можно ее не беречь?»