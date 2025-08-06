«Гадское положение»: жители Ярославской области пожаловались на горы мусора у жилых домов

В Некрасовском районе пожаловались на кучи мусора Источник: Народный фронт | Ярославская область / Telegram

Жители села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области пожаловались на горы мусора недалеко от жилых домов и амбулатории.

«На Красной улице на окраине населённого пункта лет пять одна и та же картина: вокруг контейнера вырастают горы хлама, местные власти в борьбе с ними бессильны. Примерно в 100 метрах — дома, немного дальше — амбулатория», — передают в Народном фронте.

Местные поделились кадрами свалки.

«Такое вот гадское положение. Второе „Скоково“. Вообще оборзели, они специально ставят в середину, чтобы люди бросали вокруг. Убирать некому. Машина должна ходить и по расписанию собирать мусор», — пожаловались жители села.

«Скоково» — полигона твердых коммунальных отходов в Ярославле.

Местные засняли как выглядит свалка Источник: Народный фронт | Ярославская область / Telegram

По словам местных, содержимое контейнеров вывозят, а залежи около них копятся месяцами.

«Строительный мусор, старую мебель везут неизвестно откуда. Администрация, по словам заявителей, обещала установить видеонаблюдение, но ничего не сделано. В ответ на запрос Народного фронта власти рассказали: последний раз свалку убирали в июле, 1 августа вновь отправили заявку регоператору», — сообщили в Народном фронте.

В Народном фронте добавили, что захламляемый участок предоставлен в аренду для строительства магазина, контейнерную площадку решено перенести в другое место. Общественники попросили оборудовать её по всем нормативам и не допустить, чтобы она тоже превратилась в свалку.

В администрации Некрасовского района 76.RU сообщили, что с места несанкционированной свалки в селе Диево-Городище контейнерная площадка будет перенесена. Вывоз мусора запланирован до конца недели.

«Сейчас администрацией сельского поселения проводится работа по согласованию других мест по размещению контейнерных площадок под твердые коммунальные отходы с Роспотребнадзором. Пока не создана новая контейнерная площадка, завершается подключение камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений в части выброса мусора. Работы будут завершены в течение двух дней», — уточнили в администрации Некрасовского района.

В селе установлены площадка для мусора на улицах Южная и Пролетарская.