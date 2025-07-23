«Предстоит серьезная работа»: на очистные в Ярославской области нагрянула проверка из Москвы

В Ярославскую область приехали представители правительства России, чтобы оценить работу очистных, построенных по проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Делегация посетила новые и реконструированные очистные сооружения, а также проблемные объекты, где качество очистки не соответствует нормам.
В проверке приняли участие заместитель руководителя секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева Джамбулат Хатуов, замглавы Минстроя Алексей Ересько, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков, сотрудники природоохранной прокуратуры и РосСтройКонтроля.
Что за проект «Оздоровление Волги»?
Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется с августа 2017 года по декабрь 2025 года в рамках сразу нескольких государственных программ: «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Он направлен на улучшение экологического состояния реки и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовья Волги, в том числе дополнительного обводнения реки Ахтубы.
Сокращению сброса загрязненных сточных вод должны способствовать строительство и реконструкция очистных сооружений, ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде. Например, в Ярославской области в список таких объектов включили «зеленые масла». В целом на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» из федерального бюджета предусмотрено 127,9 миллиарда рублей.
В 2019 году экс-губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщал, что федеральное финансирование проекта составит больше 7 миллиардов рублей. Помимо этих денег, средства выделялись и из регионального бюджета. В 2021 году, по данным сайта Ярославской областной думы, на «Оздоровление Волги» региональным бюджетом было предусмотрено больше 800 миллионов рублей.
Как сообщили в региональном Министерстве строительства и ЖКХ, первым делом чиновники осмотрели новые очистные сооружения в селе Нагорье и Ростове Великом. Они должны снизить нагрузку на водные объекты. В Ростове новые мощности будут обслуживать не только город, но и соседние населенные пункты — Ишню и Белогостицы.
«Мы видим, насколько изменилась ситуация, много сделано. У нас есть понимание, что это следствие работы регионального штаба. Но вместе с тем мы понимаем, что предстоит еще большая серьезная работа по всем очистным сооружениям региона, в том числе более динамичная работа регионального штаба», — отметил Джамбулат Хатуов.
Также представители рабочей группы оценили реконструкцию комплекса сооружений биологической очистки сточных вод в Ярославле.
Как отметили в региональном Минстрое, рабочая группа продолжит следить за ходом проекта и будет консультироваться с федеральными экспертами, чтобы устранить оставшиеся проблемы.
Весной 2024 года депутат Госдумы Жанна Рябцева заявила, что в Ярославской области практически провалена задача по строительству очистных сооружений на берегах Волги, на возведение которых было потрачено 644 миллиона рублей из федерального бюджета. На четырех из них не достигнуты необходимые показатели по нормативам очистки стоков. Пятый объект на тот момент еще не был сдан.
Очередная инспекция прошла в регионе в июле 2024 года. Жанна Рябцева снова приехала в регион, жестко критиковала чиновников и констатировала — ситуация не изменилась.
Сейчас в регионе заведены уголовные дела в отношении представителей организаций, причастных к строительству очистных. Все новости про строительство и реконструкцию очистных сооружений в Ярославской области публикуем в специальном сюжете.