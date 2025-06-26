Пляжи Анапы пустуют, и дело не в новых выбросах мазута: что случилось

Новых выбросов мазута в Анапе нет Источник: Оперативный штаб — Краснодарский край / Telegram

Новых выбросов мазута из-за последствий крушения танкеров на побережье Анапы не обнаружено, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в четверг, 26 июня. Вместе с тем пляжи нескольких курортов региона остаются закрытыми, что приводит к резкому падению турпотока.

«25 июня новых выбросов мазута на побережье Анапы не обнаружили», — говорится в сообщении оперштаба региона по итогам утреннего мониторинга. Работу проводят муниципальные команды, они продолжают деликатную очистку песка, а также убирают камку вдоль уреза воды.

Пляжи нескольких курортов региона пока остаются закрытыми Источник: Оперативный штаб — Краснодарский край / Телеграм

Экологическая катастрофа и введенные впоследствии пляжные ограничения привели к резкому снижению спроса на отдых в Краснодарском крае. Как пишет «Коммерсантъ», доля региона в гостиничных бронированиях на июль–август за год снизилась на 26,7%.

С недавних пор прибывших в Анапу и Темрюкский район Краснодарского края туристов теперь обязывают подписывать документ о запрете на купание. Меру, которая предупредит отдыхающих о рисках для здоровья, ввели для постояльцев гостиниц и санаториев.

Теперь большинство путешественников предпочитают Анапе Крым. Как заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, все пляжи города безопасны для отдыха, загрязнений нефтепродуктами не зафиксировано, пишет РИА Новости Крым. За обстановкой в зонах отдыха следят специалисты Роспотребнадзора, дно обследовали водолазы.

Кроме того, толпы туристов заметили на пляжах Кабардинки. Об этом мы рассказывали в отдельном материале.