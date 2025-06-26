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Экология Пляжи Анапы пустуют, и дело не в новых выбросах мазута: что случилось

Пляжи Анапы пустуют, и дело не в новых выбросах мазута: что случилось

На курорте почти нет туристов

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1 комментарий
Новых выбросов мазута в Анапе нет | Источник: Оперативный штаб&nbsp;— Краснодарский край / TelegramНовых выбросов мазута в Анапе нет | Источник: Оперативный штаб&nbsp;— Краснодарский край / Telegram

Новых выбросов мазута в Анапе нет

Источник:

Оперативный штаб — Краснодарский край / Telegram

Новых выбросов мазута из-за последствий крушения танкеров на побережье Анапы не обнаружено, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в четверг, 26 июня. Вместе с тем пляжи нескольких курортов региона остаются закрытыми, что приводит к резкому падению турпотока.

«25 июня новых выбросов мазута на побережье Анапы не обнаружили», — говорится в сообщении оперштаба региона по итогам утреннего мониторинга. Работу проводят муниципальные команды, они продолжают деликатную очистку песка, а также убирают камку вдоль уреза воды.

Пляжи нескольких курортов региона пока остаются закрытыми | Источник: Оперативный штаб&nbsp;— Краснодарский край / ТелеграмПляжи нескольких курортов региона пока остаются закрытыми | Источник: Оперативный штаб&nbsp;— Краснодарский край / Телеграм

Пляжи нескольких курортов региона пока остаются закрытыми

Источник:

Оперативный штаб — Краснодарский край / Телеграм

Экологическая катастрофа и введенные впоследствии пляжные ограничения привели к резкому снижению спроса на отдых в Краснодарском крае. Как пишет «Коммерсантъ», доля региона в гостиничных бронированиях на июль–август за год снизилась на 26,7%.

С недавних пор прибывших в Анапу и Темрюкский район Краснодарского края туристов теперь обязывают подписывать документ о запрете на купание. Меру, которая предупредит отдыхающих о рисках для здоровья, ввели для постояльцев гостиниц и санаториев.

Теперь большинство путешественников предпочитают Анапе Крым. Как заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, все пляжи города безопасны для отдыха, загрязнений нефтепродуктами не зафиксировано, пишет РИА Новости Крым. За обстановкой в зонах отдыха следят специалисты Роспотребнадзора, дно обследовали водолазы.

Кроме того, толпы туристов заметили на пляжах Кабардинки. Об этом мы рассказывали в отдельном материале.

В Краснодарском крае туристический сезон 2025 года под угрозой из-за декабрьской экологической катастрофы. К настоящему моменту на 150 пляжах Анапы и Темрюкского района закрыты. Люди запреты игнорируют и всё равно приходят купаться и загорать.

ПО ТЕМЕ
Ирина Лысак
Корреспондент
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Комментарии
1
Гость
26 минут
Можно ещё про тех кто хранит свои заработанные в рублях и не покупает сейчас валюту
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