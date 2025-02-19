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Экология Зеленые масла у Волги «Зеленые масла» и кислые гудроны: экологические угрозы для ярославцев обсудили в Совете Федерации РФ

«Зеленые масла» и кислые гудроны: экологические угрозы для ярославцев обсудили в Совете Федерации РФ

На их решение будет выделено 125 млн рублей

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12 комментариев
Экологические проблемы Ярославской области обсудили в парламенте | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЭкологические проблемы Ярославской области обсудили в парламенте | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Экологические проблемы Ярославской области обсудили в парламенте

Источник:

В Совете Федерации РФ обсудили экологические проблемы Ярославской области. Открытый диалог губернатора Михаила Евраева с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и сенаторами состоялся 18 февраля.

Во время встречи поднимались вопросы о двух наиболее опасных объектах — «зеленых маслах» и кислых гудронах.

— «Зеленые масла» находятся в Ярославле в водоохранной зоне реки Волги, кислые гудроны — в Тутаевском округе, в непосредственной близости от столицы региона, — отметил Михаил Евраев.

«Зеленое масло» — это нефтепродукты, которые использовались для производства сажи. Их сливали в котлованы, вырытые в земле, и засыпали грунтом. В итоге вся почва в этом месте пропиталась химией. По данным специалистов, площадь территории, где захоронены «зеленые масла» в Ярославле, составляет 18 гектаров, объем загрязненного грунта — около 6,6 миллиона тонн, масса непосредственно нефтепродуктов в земле — 16,5 тысячи тонн.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что лично выезжала на объекты в Ярославской области, и отметила, что ликвидация потребует скрупулёзной работы. Сейчас прорабатывается вопрос включения «зелёных масел» в федеральный проект «Генеральная уборка» на 2025–2030 годы.

Что за федеральный проект «Генеральная уборка»

Федеральный проект «Генеральная уборка» предполагает решение многолетней проблемы улучшения состояния территорий и акваторий, на которых выявлен вред окружающей среде. Как правило, это вред, который возник в советское время, а обязанности по его устранению не были выполнены, либо были выполнены не в полном объеме.

— Кислые гудроны загрязняют землю на площади 21,6 гектара, объект расположен в природоохранной зоне Волги — в урезе реки Печегды. Решение о ликвидации объекта также поддержано Советом Федерации Федерального Собрания и Советом Безопасности России. Кислые гудроны уже включены в ГРОНВОС. В областном бюджете предусмотрено 19 млн рублей ежегодно на их содержание и обслуживание — для безопасности жителей региона и экосистемы, — отметили в правительстве Ярославской области

Кислые гудроны — это отходы переработки нефти, содержащие кислоты и другие вредные вещества. Они имеют низкий уровень pH, что делает их агрессивными и потенциально опасными для окружающей среды. Кислые гудроны могут негативно влиять на почву и воду, если не утилизировать их правильно.

Как сообщили в региональном правительстве, более 75 млн рублей предусмотрено на разработку концепции ликвидации «зеленых масел». Для решения вопроса с кислыми гудронами из резервного фонда выделено 50 млн рублей.

Подробнее о проблеме загрязнения нефтепродуктами почвы на берегу Волги в Ярославле — читайте в специальном сюжете.

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Комментарии
12
Гость
1 час
Смешная сумма
Гость
53 минуты
Обсудили, обсудили и на этом всё забыли. Главно вовремя собраться, языками потрепаться
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