«Многократные отказы Росприроднадзора»: в Ярославле забуксовала работа по ликвидации «зеленых масел»

В Ярославле рассказали, на каких этапах находится работа по ликвидации главных «экологических мин» города — так называемых «зеленых маслах», которыми пропитан берег Волги на Тутаевском шоссе, и шламонакопителей на улице Урицкого. Информацию об этом мэрия города представила в муниципалитет.
По данным городских чиновников, по «зеленому маслу» подготовлен пакет документов о подтверждении отнесения отходов к конкретному классу опасности.
— По нашим данным, подтвержден первый класс опасности, — рассказывал еще летом Дмитрий Пеньков, который на тот момент был министром лесного хозяйства и природопользования Ярославской области (в сентябре его сменила на посту Ирина Гукасян).
Документы направлены для подтверждения выводов в Росприроднадзор. Но на этом этапе работа застопорилась.
— Получены многократные отказы Росприроднадзора в согласовании документов, — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.
По какой причине приходят отказы, власти не указали. Портал 76.RU отдельно запросил ответ на этот вопрос. Но работа, как заверяют чиновники, будет продолжаться.
Что касается шламонакопителей в Брагине, то по ним сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для ликвидации.
— В июне 2024 года «Агенство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля заключило контракт с ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания на разработку проектно-сметной документации. Цена контакта составила 22,3 миллиона. Работы должны быть выполнены до 12 июля 2025 года, — сообщили в мэрии.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Северо-Западная Инжиниринговая Компания» была образована в 2017 году, зарегистрирована в Санкт-Петербурге. На сайте организации говорится, что она выполняет проектирование промышленных предприятий. Например, участвовала в реконструкции цеха на заводе «Норильский никель», создании центра производства специального оборудования для московского научно-производственного предприятии «Гамма», техническом перевооружении Новосибирского элекровакуумного завода. Владелец и директор компании — бизнесмен Сергей Вишневский. Чистая прибыль организации на конец 2023 года составила 61,1 миллиона рублей.
Сейчас в работе завершился этап инженерных изысканий. Затем проектно-сметную документацию должен будет согласовать Росприроднадзор.
— В дальнейшем это позволит включить мероприятие в федеральный проект «Генеральная уборка» и провести ликвидацию объекта накопленного вредя за счет федеральной субсидии, — отметили в мэрии города.
Федеральный проект «Генеральная уборка» запущен для ликвидации объектов, наносящих вред окружающей среде. Как правило, эти объекты — результат экономической деятельности в прошлые годы.
Напомним, «зеленые масла» расположены на территории бывшего сажевого завода на правом берегу Волги в Ярославле, в районе ТРЦ «Рио» на Тутаевском шоссе. Предприятие работало здесь с 1933-го по 1970 год. «Зеленое масло» — это нефтепродукты, которые использовались для производства сажи. Их сливали в котлованы, вырытые в земле и засыпали грунтом. В итоге вся почва в этом месте пропиталась химией. По данным специалистов, площадь территории, где захоронены «зеленые масла» составляет 18 гектаров, объем загрязненного грунта — около 6,6 миллиона тонн, масса непосредственно нефтепродуктов в земле — 16,5 тысячи тонн.
Шламонакопители расположены на улице Елены Колесовой. Их площадь составляет 9,9 гектара. По информации властей Ярославля, расстояние от опасных прудов до ближайших жилых домов (ул. Елены Колесовой, 72, 74) — всего лишь 30 метров. В советские годы они использовались как пруды-отстойники для осветления сточных вод от лакокрасочного производства. Их эксплуатация прекратилась с 1 января 1976 года. Тонны опасных отходов остались лежать посреди жилого квартала. Их частично засыпали землей. Но исследования почвы, проводившиеся несколько лет назад, показали повышенное содержание в ней тяжелых металлов. Например, норма по хлору оказалась превышена в 45,7 раза. Сейчас всё это с пылью разносится по району.