«Многократные отказы Росприроднадзора»: в Ярославле забуксовала работа по ликвидации «зеленых масел»

Когда ликвидируют «зеленые масла» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле рассказали, на каких этапах находится работа по ликвидации главных «экологических мин» города — так называемых «зеленых маслах», которыми пропитан берег Волги на Тутаевском шоссе, и шламонакопителей на улице Урицкого. Информацию об этом мэрия города представила в муниципалитет.

По данным городских чиновников, по «зеленому маслу» подготовлен пакет документов о подтверждении отнесения отходов к конкретному классу опасности.

— По нашим данным, подтвержден первый класс опасности, — рассказывал еще летом Дмитрий Пеньков, который на тот момент был министром лесного хозяйства и природопользования Ярославской области (в сентябре его сменила на посту Ирина Гукасян).

Документы направлены для подтверждения выводов в Росприроднадзор. Но на этом этапе работа застопорилась.

— Получены многократные отказы Росприроднадзора в согласовании документов, — сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

По какой причине приходят отказы, власти не указали. Портал 76.RU отдельно запросил ответ на этот вопрос. Но работа, как заверяют чиновники, будет продолжаться.

Что касается шламонакопителей в Брагине, то по ним сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для ликвидации.

— В июне 2024 года «Агенство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля заключило контракт с ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания на разработку проектно-сметной документации. Цена контакта составила 22,3 миллиона. Работы должны быть выполнены до 12 июля 2025 года, — сообщили в мэрии.

Шламонакопители находятся в Брагине Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Северо-Западная Инжиниринговая Компания» была образована в 2017 году, зарегистрирована в Санкт-Петербурге. На сайте организации говорится, что она выполняет проектирование промышленных предприятий. Например, участвовала в реконструкции цеха на заводе «Норильский никель», создании центра производства специального оборудования для московского научно-производственного предприятии «Гамма», техническом перевооружении Новосибирского элекровакуумного завода. Владелец и директор компании — бизнесмен Сергей Вишневский. Чистая прибыль организации на конец 2023 года составила 61,1 миллиона рублей.

Сейчас в работе завершился этап инженерных изысканий. Затем проектно-сметную документацию должен будет согласовать Росприроднадзор.

— В дальнейшем это позволит включить мероприятие в федеральный проект «Генеральная уборка» и провести ликвидацию объекта накопленного вредя за счет федеральной субсидии, — отметили в мэрии города.

Федеральный проект «Генеральная уборка» запущен для ликвидации объектов, наносящих вред окружающей среде. Как правило, эти объекты — результат экономической деятельности в прошлые годы.

Напомним, «зеленые масла» расположены на территории бывшего сажевого завода на правом берегу Волги в Ярославле, в районе ТРЦ «Рио» на Тутаевском шоссе. Предприятие работало здесь с 1933-го по 1970 год. «Зеленое масло» — это нефтепродукты, которые использовались для производства сажи. Их сливали в котлованы, вырытые в земле и засыпали грунтом. В итоге вся почва в этом месте пропиталась химией. По данным специалистов, площадь территории, где захоронены «зеленые масла» составляет 18 гектаров, объем загрязненного грунта — около 6,6 миллиона тонн, масса непосредственно нефтепродуктов в земле — 16,5 тысячи тонн.