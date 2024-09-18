Экологическая угроза для ярославцев: в правительстве рассказали, что будут делать с опасными отходами времен СССР

Кислогудронные пруды представляют опасность для экологии Ярославской области Источник: Светлана Родионова / T.me











В правительстве Ярославской области рассказали, как идет процесс подготовки к ликвидации двух «экологических мин», несущих угрозу для природы и людей. Речь идет о залежах «зеленого масла» на берегу Волги в Ярославле и о кислогудронных прудах в поселке Константиновском Тутаевского района.

— Сегодня вопрос ликвидации «зеленых масел» и кислогудронных прудов обсудили в Совете Федерации. Участники рассмотрели перспективы дальнейшей совместной работы по включению этих объектов накопленного вреда окружающей среде в федеральный проект «Генеральная уборка», — сообщили в правительстве Ярославской области 17 сентября.

Федеральный проект «Генеральная уборка» предполагает решение многолетней проблемы улучшения состояния территорий и акваторий, на которых выявлен вред окружающей среде. Как правило, это вред, который возник в результате прошлой экономической деятельности, а обязанности по его устранению не были выполнены, либо были выполнены не в полном объеме.

По данным властей, сейчас технологию ликвидации кислого гудрона в Константиновском разрабатывает московский университет имени И. М. Губкина. Предполагается полная переработка отходов с извлечением из них полезных компонентов.

— Это позволит снизить стоимость работ и включить объект в федеральный проект «Генеральная уборка», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Кислогудронные пруды находятся выше Ярославля по течению Волги. Поэтому представляют опасность для города и всех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению. Они находятся на территории ОАО ЯНПЗ имени Менделеева в поселке Константиновском Тутаевского района. Пруды появились в период с 1938–1967 годов. Отходы производства сливали в специальные накопители. Пруды относятся ко второму из пяти классов опасности отходов и представляют серьезную угрозу для экологии. Их площадь — 21,6 гектара, объем — 267,5 тысячи тонн. По предварительным оценкам, для ликвидации объектов нужно 18,8 миллиарда рублей.

Территорию, загрязненную «зелеными маслами» еще должны исследовать. Для этого привлекут Федерального экологического оператора — ФГУП «Фэо» Госкорпорации «Росатом», которая уполномочена в РФ работать с отходами первого и второго класса опасности.

Сейчас отравленные земли переданы из частной в региональную собственность — это было необходимо для включения ликвидации в федеральную программу «Генеральная уборка». Ярославские власти надеются, что федеральное финансирование работ будет выделено в период 2025–2030 годов.