Экологическая угроза для ярославцев: в правительстве рассказали, что будут делать с опасными отходами времен СССР

В правительстве Ярославской области рассказали, как идет процесс подготовки к ликвидации двух «экологических мин», несущих угрозу для природы и людей. Речь идет о залежах «зеленого масла» на берегу Волги в Ярославле и о кислогудронных прудах в поселке Константиновском Тутаевского района.
— Сегодня вопрос ликвидации «зеленых масел» и кислогудронных прудов обсудили в Совете Федерации. Участники рассмотрели перспективы дальнейшей совместной работы по включению этих объектов накопленного вреда окружающей среде в федеральный проект «Генеральная уборка», — сообщили в правительстве Ярославской области 17 сентября.
Федеральный проект «Генеральная уборка» предполагает решение многолетней проблемы улучшения состояния территорий и акваторий, на которых выявлен вред окружающей среде. Как правило, это вред, который возник в результате прошлой экономической деятельности, а обязанности по его устранению не были выполнены, либо были выполнены не в полном объеме.
По данным властей, сейчас технологию ликвидации кислого гудрона в Константиновском разрабатывает московский университет имени И. М. Губкина. Предполагается полная переработка отходов с извлечением из них полезных компонентов.
— Это позволит снизить стоимость работ и включить объект в федеральный проект «Генеральная уборка», — сообщили в правительстве Ярославской области.
Кислогудронные пруды находятся выше Ярославля по течению Волги. Поэтому представляют опасность для города и всех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению. Они находятся на территории ОАО ЯНПЗ имени Менделеева в поселке Константиновском Тутаевского района. Пруды появились в период с 1938–1967 годов. Отходы производства сливали в специальные накопители. Пруды относятся ко второму из пяти классов опасности отходов и представляют серьезную угрозу для экологии. Их площадь — 21,6 гектара, объем — 267,5 тысячи тонн. По предварительным оценкам, для ликвидации объектов нужно 18,8 миллиарда рублей.
Территорию, загрязненную «зелеными маслами» еще должны исследовать. Для этого привлекут Федерального экологического оператора — ФГУП «Фэо» Госкорпорации «Росатом», которая уполномочена в РФ работать с отходами первого и второго класса опасности.
Сейчас отравленные земли переданы из частной в региональную собственность — это было необходимо для включения ликвидации в федеральную программу «Генеральная уборка». Ярославские власти надеются, что федеральное финансирование работ будет выделено в период 2025–2030 годов.
Объект накопленного вреда «зеленые масла» первого класса опасности находится в Ярославле в районе ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе на берегу Волги. В советское время здесь располагался сажевый завод. Он функционировал с 1933-го по 1970 год. «Зеленое масло» — это нефтепродукт, который использовали для производства сажи. Масла сливали в котлованы, вырытые в земле, сверху засыпали грунтом. Чтобы грязь не попала в Волгу, в 1976 году была построена дренажная система по периметру территории, загрязненной нефтепродуктами. Насколько она эффективно работает сейчас — большой вопрос. Площадь территории, где захоронены «зеленые масла» составляет 18 гектаров. Количество загрязненного грунта, по данным правительства региона, — около 6,6 миллиона тонн, масса непосредственно нефтепродуктов в земле — 16,5 тысячи тонн. На данный момент сформировано техническое задание для Роспотребнадзора и Росприроднадзора по инвентаризации объекта.