«Для кого-то это жутко». Художник пишет картины кровью своих заказчиков — вы не поверите, сколько они стоят

Сначала тату-мастер создавал картины из своей крови, а теперь начал и из крови заказчиков Источник: gapach_tattoo / Instagram.com*

31-летний художник и тату-мастер Дмитрий Гаподченко из Екатеринбурга создает необычные и, как некоторым может показаться, жутковатые картины. Он — единственный в России, кто использует в своих работах настоящую человеческую кровь.

Такой способ самовыражения художник, чтобы справиться с депрессией. В коллекции было всего несколько работ, а теперь — 13. Как изменилась жизнь Дмитрия за 4 года и кто покупает его картины — читайте в материале E1.RU.

«Думали, я буду себя резать»

«У меня было творческое истощение. Постоянно делал татуировки, начало надоедать. И я наткнулся на человека, который пишет кровью животных. Он закупал ее на скотобойнях. Меня это, конечно, не сильно вдохновило, но это было интересно с точки зрения экспириенса (пережитого опыта. — Прим. ред.). Он говорил, что никогда не будет использовать свою кровь, потому что может жертвовать ее на донорство. А я донором стать не могу из-за противопоказаний. Я подумал, что писать своей кровью будет намного гуманнее, нежели кровью убитого животного», — рассказал Дмитрий.

Художник начал писать картины кровью, чтобы избавиться от депрессии Источник: gapach_tattoo / Instagram.com*

Изначально родные не поддержали его новое увлечение. Но со временем поняли, что это искусство не вредит Дмитрию и уж тем более окружающим.

«Отец всегда относился скептически ко всяким разным идеям, потом привык. Жена тоже относилась плохо. Они думали все, что я буду себя резать. Когда они увидели результат, поменяли свое отношение», — объяснил тату-мастер.

По его словам, для написания картины крови требуется относительно немного, 50–70 миллилитров. Дмитрий сдает ее у медработника.

«В первых работах я использовал черную краску для татуировок. А сейчас — чистую кровь с водой, и чтобы получить тень, наношу несколько слоев. У меня расход чуть-чуть увеличился».

Ранее Дмитрий показал нам, как именно создает свои картины Источник: Надежда Александрова / Городские медиа

Сейчас Дмитрий изменил свой подход к созданию картин — теперь по запросу он пишет кровью заказчиков. Всё безопасно — материал также сдают у медика, а потом передают художнику. Например, один из покупателей решил, что такая картина порадует его знакомую.

«Мой подписчик в социальных сетях очень долгое время следил за татуировками и, когда увидел, что я пишу нестандартным образом, заинтересовался. Сказал, что хочет написать работу своей кровью для подруги. Продал ему картину за 50 тысяч рублей. Я занимаюсь татуировками около 10 лет, и у меня есть правило — каждый человек потенциально опасен. Поэтому я работаю в перчатках», — поделился художник.

Такую картину он продал за 50 тысяч рублей Источник: gapach_tattoo / Instagram.com*

«Специфического запаха не имеют»

Свои будущие работы художник оценивает в 300 тысяч рублей. Ведь его творчеством уже интересуются по всему миру. Дмитрий рассказал, что несколько лет назад одним из заказчиков стал коллекционер из США.

«Я даже не знаю подробностей о нем, потому что он максимально скрытный. Он оплатил через криптовалюту, и я ему выслал работу в США. На тот момент я продал картину за 130 тысяч рублей, сейчас она стоила бы 400», — говорит он.

По словам художника, картины не имеют специфического запаха. Он покрывает их специальным лаком, а после ставит в рамку под стекло: «Они надежно защищены. Но, если честно, я не нюхал уже после того, как покрывал лаком. Я также смотрел самую первую работу, с ней всё идеально. Вероятно, кровь менее устойчива, нежели масло, но пока всё осталось так, как было».

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«Я не встречался с лютым хейтом. Были какие-то недопонимания просто. Для кого-то это жутко, но они об этом пишут нейтрально. В основном, конечно, удивление, мои клиенты, которые приходят делать тату, восхищаются», — рассказал он.

Все его работы находятся в тату-студии Источник: gapach_tattoo / Instagram.com*

Сейчас Дмитрий активно развивает блог и старается найти больше времени для творчества, чтобы в будущем организовать выставку. За несколько лет его коллекция выросла в разы. Такими темпами он точно наберет материал для экспозиции, тогда останется найти площадку, которая не побоится организовать такой вернисаж. Ну а пока на работы мастера можно посмотреть в его тату-студии.

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