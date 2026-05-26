«Вдохновляюсь природой»: посмотрите на потрясающие деревянные фигуры, которые вырезает сапожник

«Вдохновляюсь природой»: посмотрите на потрясающие деревянные фигуры, которые вырезает сапожник

Работать с материалом он начал еще в школе

Мастер говорит, что может воплотить в дереве любую идею | Источник: Виктор Федяевский

Мастер говорит, что может воплотить в дереве любую идею

Профессия — обувать людей, хобби — оживлять дерево. Сапожник Виктор Федяевский уже не первое десятилетие создает потрясающие деревянные скульптуры. Он увлекся этим еще в школьные годы и до сих пор совмещает творчество с основной работой. 29.RU показывает, какие шедевры выходят из-под рук мастера.

Как рассказал Виктор, уже в 90-х по предложению родственника он начал делать детские площадки. Но вскоре пришлось сменить профиль.

— Денег не стало, это было никому не нужно — начал заниматься обувью. Работаю до сих пор.

Сейчас у Виктора свой дом в деревне, семья и мастерская, а его двор украшают фигуры.

— Вдохновляюсь природой, в эту местность влюбился, — поделился мужчина. — Старая деревня, разваливающиеся дома, живет пять бабушек. Есть дерево, оно очень интересное, сказочное, на краю горы стоит. Оно меня вдохновляет, я смотрю на это дерево и хочу, чтобы на нем был Соловей-разбойник. Вдохновение приходит от чего-то красивого.

Заказы Виктору приходят регулярно. Мастер говорит, что может воплотить в дереве любую идею. Одна из последних его работ — Карлсон для детского сада.

— Сначала хотели зайчика или ежика, а потом группой решили Карлсона. Ежиков и зайчиков я делал больше, а Карлсона самому интересно, — рассказывает мастер. — Это действительно сложнее. Но что-то новое в работе — это интереснее. Нашел картинку в Интернете, чтобы было движение, выражение лица. Предложил заказчику и слепил этого Карлсона.

По времени работа заняла три дня.

— Один день думал, другой день чурку искал, третий день пилил, строгал, выковыривал глаза, чтобы он смотрел, был взгляд, улыбка.

Виктор признаётся, что вырезать из дерева ему нравится по простой причине — это у него отлично выходит. А когда видишь достойный результат своего труда, то и интерес появляется.

Мария Вершинина
Дерево Скульптура Вельский район
