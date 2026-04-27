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Культура «Доченька любит тебя, и ты ее любишь». Как в Москве простились с телеведущим Алексеем Пимановым — репортаж

«Доченька любит тебя, и ты ее любишь». Как в Москве простились с телеведущим Алексеем Пимановым — репортаж

Коллеги автора программы «Человек и закон» вспомнили трогательные истории, а близкие раскрыли семейную тайну

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Друзья и коллеги Пиманова пришли проститься с телеведущим | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДрузья и коллеги Пиманова пришли проститься с телеведущим | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Друзья и коллеги Пиманова пришли проститься с телеведущим

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

27 апреля в Москве простились с телеведущим, автором программы «Человек и закон» Алексеем Пимановым. Он умер на 65-м году жизни — не выдержало сердце.

Церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище. Здесь с самого утра собрались его близкие, друзья и коллеги. Многие приехали с цветами — в их руках можно было увидеть пышные букеты из красных роз. Подробности — в репортаже MSK1.RU.

Кто пришел проститься с Пимановым

В начале церемонии на кладбище заметили генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

«Он видел цель. Он умел, как настоящий военный, настроить людей на достижение цели. Заботился о своих подчиненных, я это знаю не понаслышке», — рассказал он журналистам.

Генерал Минобороны Игорь Конашенков приехал проститься с главой холдинга «Красная звезда» | Источник: Артем УстюжанинГенерал Минобороны Игорь Конашенков приехал проститься с главой холдинга «Красная звезда» | Источник: Артем Устюжанин

Генерал Минобороны Игорь Конашенков приехал проститься с главой холдинга «Красная звезда»

Источник:

Артем Устюжанин

Министр культуры Ольга Любимова на траурной церемонии | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМинистр культуры Ольга Любимова на траурной церемонии | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Министр культуры Ольга Любимова на траурной церемонии

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На церемонии прощания заметили певца Александра Маршала, депутата Вячеслава Фетисова, композитора Виктора Дробыша, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, артиста и главу Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, актера и телеведущего Александра Стриженова, предпринимателя Романа Ротенберга, бизнесмена Александра Гафина и не только.

Виктор Дробыш | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВиктор Дробыш | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Андрей Воробьев | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАндрей Воробьев | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Александр Стриженов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАлександр Стриженов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Эдгард Запашный | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЭдгард Запашный | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Игорь Бутман | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИгорь Бутман | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Роман Ротенберг | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРоман Ротенберг | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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Эдуард Радзюкевич | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЭдуард Радзюкевич | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Александр Гафин | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАлександр Гафин | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Близкие раскрыли тайну семьи

В зале прощания многие произнесли трогательные речи в память об Алексее Пиманове. Близкий друг семьи рассказал, что у телеведущего осталась маленькая дочка. Выяснилось, что у Алексея Пиманова и его вдовы Ольги Погодиной не так давно родился ребенок, но эту информацию они не афишировали. Девочка потеряла отца в раннем возрасте.

«Живу все эти дни с вопросом „Почему?“ Даже на секунду не мог себе представить, что это произойдет. В следующем году было бы 40 лет, как мы дружим, а в итоге будет 40 дней… Он крестный моей дочки, мой ближайший друг», — произнес он в своей речи.

Это для меня какая-то несправедливость. Мы пытаемся сохранить всё, что делал он. Его дочка маленькая — она наша.

друг Алексея Пиманова

«Оленька, говорю это тебе при всех: мы всегда поддержим и сделаем всё, чтобы она помнила и любила своего отца так, как мы его любили», — обратился друг Алексея к супруге Пиманова.

Сама Ольга Погодина с трудом могла говорить и постоянно плакала. Артистка всё еще не может смириться с потерей.

«Я тебе благодарна за каждую секунду, в которые нам посчастливилось быть рядом. Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что получится так… Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя, и ты ее любишь. Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный, родной мой человечек», — произнесла 49-летняя вдова Пиманова.

Ольга Погодина не могла сдержать слез | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОльга Погодина не могла сдержать слез | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ольга Погодина не могла сдержать слез

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каким был Пиманов: воспоминания коллег

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что познакомилась с Пимановым еще в 1997 году, на съемках первого выпуска программы «Здоровье». С тех пор они начали близко общаться, коллега помогал ей на съемках.

«Леша был единственным человеком, который мне сказал: „Соблюдай одно правило: будь порядочной“. С 97 года мы вместе идем по жизни. Мы вместе запускали программу „Жить здорово“, и с ним действительно было так, — вспоминает Малышева. — Достоинство, невероятная честность. Этих качеств во многих нет, а в нем были. Ему можно было позвонить в любое время суток».

Все эти дни меня мучает вопрос: почему, работая с ним бок о бок, я ни разу не обследовала его? Я предлагала, а он отшучивался.

Елена Малышева

телеведущая

«Он был спортсменом, любил жизнь, и она его любила. Леша жил ненасытно, я хочу верить, что есть загробная жизнь, и там его светлая душа будет счастлива. Желаю близким, родным и друзьям достойно прожить свои жизни. Светлая-светлая память, Леша», — добавила телеведущая.

Елена Малышева пришла почтить память своего друга и коллеги | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЕлена Малышева пришла почтить память своего друга и коллеги | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Елена Малышева пришла почтить память своего друга и коллеги

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Телеведущий Леонид Якубович в своей памятной речи сказал, что не ожидал, что такое произойдет. Он назвал Алексея Пиманова замечательным другом.

«Очень многие тут могут сказать, что у них вырвали кусок сердца. Мы замечательно дружили. В сущности, каждому из нас приходила в голову мысль: через сколько дней, месяцев, лет дети перестанут приходить на мою могилу, чтобы со мной поговорить. Вот на этот вопрос сегодня ответим. Нет слов, это такая потеря. Спасибо, что ты был», — произнес он.

Пиманов был для Якубовича хорошим другом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПиманов был для Якубовича хорошим другом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Пиманов был для Якубовича хорошим другом

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Траурная процессия на Троекуровском кладбище

После произнесенных речей гроб с телом Алексея Пиманова вынесли из траурного зала. Его погрузили в катафалк и повезли к месту захоронения. Впереди процессии двое мужчин несли фотографию телеведущего.

Гроб с телом Алексея Пиманова вынесли из траурного зала | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUГроб с телом Алексея Пиманова вынесли из траурного зала | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Впереди двое мужчин несли фотографию журналиста | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВпереди двое мужчин несли фотографию журналиста | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Проститься с журналистом пришли сотни людей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПроститься с журналистом пришли сотни людей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Гроб погрузили в катафалк | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUГроб погрузили в катафалк | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Машина вместе с прощающимися отправилась в сторону могилы Пиманова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМашина вместе с прощающимися отправилась в сторону могилы Пиманова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Несмотря на холод и снег, многие остались на похороны | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНесмотря на холод и снег, многие остались на похороны | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Также на прощании заметили актрису Елизавету Арзамасову и актера Станислава Бондаренко.

Елизавета Арзамасова | Источник: Индира Лебедева / StarHit.ruЕлизавета Арзамасова | Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

Елизавета Арзамасова

Источник:

Индира Лебедева / StarHit.ru

Станислав Бондаренко | Источник: Индира Лебедева / StarHit.ruСтанислав Бондаренко | Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

Станислав Бондаренко

Источник:

Индира Лебедева / StarHit.ru

Затем Алексея Пиманова привезли к его могиле. Его супруга Ольга Погодина долго стояла у него и прижалась к гробу лбом. Затем его опустили в землю, после чего самые близкие начали кидать вниз по горсти земли. На кадрах можно заметить старшего сына телеведущего — Дениса Пиманова.

Старший сын и дочь Алексея молча стояли у гроба | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСтарший сын и дочь Алексея молча стояли у гроба | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Ольга Погодина склонилась над гробом умершего мужа | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОльга Погодина склонилась над гробом умершего мужа | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Константин Эрнст | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКонстантин Эрнст | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Вдова Пиманова одной из первых кинула горсть земли в могилу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВдова Пиманова одной из первых кинула горсть земли в могилу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Затем к могиле подошел генеральный директор Первого канала | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЗатем к могиле подошел генеральный директор Первого канала | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
К гробу выстроилась небольшая очередь | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUК гробу выстроилась небольшая очередь | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Рядом с Киркоровым и Добрыниным: где покоится Пиманов

На прощание с Алексеем Пимановым прислали множество венков. Около могилы телеведущего стоят цветы от членов Правительства России, Министерства обороны, Минюста, губернатора Московской области, генерального директора РЕН ТВ Владимира Тюлина, музея Победы и не только.

Венок от Следственного комитета | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВенок от Следственного комитета | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Венки от Минобороны и председателя правительства РФ Чернышенко | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВенки от Минобороны и председателя правительства РФ Чернышенко | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Венки для Пиманова прислали многие ведомства | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВенки для Пиманова прислали многие ведомства | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
На кадре можно заметить венок от Владимира Тюрина&nbsp;— гендиректора РЕН ТВ | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНа кадре можно заметить венок от Владимира Тюрина&nbsp;— гендиректора РЕН ТВ | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Цветы прислали и от музея Победы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЦветы прислали и от музея Победы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Цветы расставили рядом с могилой телеведущего | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЦветы расставили рядом с могилой телеведущего | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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Аллея была усыпана цветами | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАллея была усыпана цветами | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Венок от Министерства юстиции | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВенок от Министерства юстиции | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Могилу Алексея Пиманова усыпали цветами. Сейчас вместо памятника телеведущему стоит деревянный крест с фотографией, но вскоре здесь может появиться полноценное надгробие.

Телеведущего похоронили на участке, где покоятся другие знаменитости. Напротив него стоят могилы композитора Вячеслава Добрынина, певца Бедроса Киркорова и модельера Валентина Юдашкина.

Рядом с могилой Добрынина можно увидеть совместное надгробие оперной певицы Людмилы Сергиенко и ее мужа Владислава Верестникова. Певец скончался еще в 2024 году, а Людмила решила установить себе памятник еще при жизни.

Памятник Вячеслава Добрынина | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПамятник Вячеслава Добрынина | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Памятник Вячеслава Добрынина

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Могилы Бедроса Киркорова и Валентина Юдашкина стоят напротив | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМогилы Бедроса Киркорова и Валентина Юдашкина стоят напротив | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Могилы Бедроса Киркорова и Валентина Юдашкина стоят напротив

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник:

Городские медиа

О яркой карьере Пиманова и его историях любви мы рассказывали здесь.

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Алексей Пиманов Телеведущий Человек и закон Прощание Похороны Троекуровское кладбище
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Комментарии
6
Гость
1 мая, 14:20
Заказные статьи и передачи. Все раскрытия тайн/правды построены для получения нужного результата для нужных людей.
Гость
28 апреля, 09:53
не дожил до пенсии
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Гость
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