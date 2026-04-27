«Доченька любит тебя, и ты ее любишь». Как в Москве простились с телеведущим Алексеем Пимановым — репортаж

Друзья и коллеги Пиманова пришли проститься с телеведущим Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

27 апреля в Москве простились с телеведущим, автором программы «Человек и закон» Алексеем Пимановым. Он умер на 65-м году жизни — не выдержало сердце.

Церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище. Здесь с самого утра собрались его близкие, друзья и коллеги. Многие приехали с цветами — в их руках можно было увидеть пышные букеты из красных роз. Подробности — в репортаже MSK1.RU.

Кто пришел проститься с Пимановым

В начале церемонии на кладбище заметили генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

«Он видел цель. Он умел, как настоящий военный, настроить людей на достижение цели. Заботился о своих подчиненных, я это знаю не понаслышке», — рассказал он журналистам.

Генерал Минобороны Игорь Конашенков приехал проститься с главой холдинга «Красная звезда» Источник: Артем Устюжанин

Министр культуры Ольга Любимова на траурной церемонии Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На церемонии прощания заметили певца Александра Маршала, депутата Вячеслава Фетисова, композитора Виктора Дробыша, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, артиста и главу Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, актера и телеведущего Александра Стриженова, предпринимателя Романа Ротенберга, бизнесмена Александра Гафина и не только.

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Близкие раскрыли тайну семьи

В зале прощания многие произнесли трогательные речи в память об Алексее Пиманове. Близкий друг семьи рассказал, что у телеведущего осталась маленькая дочка. Выяснилось, что у Алексея Пиманова и его вдовы Ольги Погодиной не так давно родился ребенок, но эту информацию они не афишировали. Девочка потеряла отца в раннем возрасте.

«Живу все эти дни с вопросом „Почему?“ Даже на секунду не мог себе представить, что это произойдет. В следующем году было бы 40 лет, как мы дружим, а в итоге будет 40 дней… Он крестный моей дочки, мой ближайший друг», — произнес он в своей речи.

Это для меня какая-то несправедливость. Мы пытаемся сохранить всё, что делал он. Его дочка маленькая — она наша. друг Алексея Пиманова

«Оленька, говорю это тебе при всех: мы всегда поддержим и сделаем всё, чтобы она помнила и любила своего отца так, как мы его любили», — обратился друг Алексея к супруге Пиманова.

Сама Ольга Погодина с трудом могла говорить и постоянно плакала. Артистка всё еще не может смириться с потерей.

«Я тебе благодарна за каждую секунду, в которые нам посчастливилось быть рядом. Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что получится так… Я очень надеюсь, что смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Она сейчас любит тебя, и ты ее любишь. Для меня ты никогда никуда не уйдешь, мой любимый и единственный, родной мой человечек», — произнесла 49-летняя вдова Пиманова.

Ольга Погодина не могла сдержать слез Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каким был Пиманов: воспоминания коллег

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что познакомилась с Пимановым еще в 1997 году, на съемках первого выпуска программы «Здоровье». С тех пор они начали близко общаться, коллега помогал ей на съемках.

«Леша был единственным человеком, который мне сказал: „Соблюдай одно правило: будь порядочной“. С 97 года мы вместе идем по жизни. Мы вместе запускали программу „Жить здорово“, и с ним действительно было так, — вспоминает Малышева. — Достоинство, невероятная честность. Этих качеств во многих нет, а в нем были. Ему можно было позвонить в любое время суток».

Все эти дни меня мучает вопрос: почему, работая с ним бок о бок, я ни разу не обследовала его? Я предлагала, а он отшучивался. Елена Малышева телеведущая

«Он был спортсменом, любил жизнь, и она его любила. Леша жил ненасытно, я хочу верить, что есть загробная жизнь, и там его светлая душа будет счастлива. Желаю близким, родным и друзьям достойно прожить свои жизни. Светлая-светлая память, Леша», — добавила телеведущая.

Елена Малышева пришла почтить память своего друга и коллеги Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Телеведущий Леонид Якубович в своей памятной речи сказал, что не ожидал, что такое произойдет. Он назвал Алексея Пиманова замечательным другом.

«Очень многие тут могут сказать, что у них вырвали кусок сердца. Мы замечательно дружили. В сущности, каждому из нас приходила в голову мысль: через сколько дней, месяцев, лет дети перестанут приходить на мою могилу, чтобы со мной поговорить. Вот на этот вопрос сегодня ответим. Нет слов, это такая потеря. Спасибо, что ты был», — произнес он.

Пиманов был для Якубовича хорошим другом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Траурная процессия на Троекуровском кладбище

После произнесенных речей гроб с телом Алексея Пиманова вынесли из траурного зала. Его погрузили в катафалк и повезли к месту захоронения. Впереди процессии двое мужчин несли фотографию телеведущего.

Также на прощании заметили актрису Елизавету Арзамасову и актера Станислава Бондаренко.

Елизавета Арзамасова Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru Станислав Бондаренко Источник: Индира Лебедева / StarHit.ru

Затем Алексея Пиманова привезли к его могиле. Его супруга Ольга Погодина долго стояла у него и прижалась к гробу лбом. Затем его опустили в землю, после чего самые близкие начали кидать вниз по горсти земли. На кадрах можно заметить старшего сына телеведущего — Дениса Пиманова.

Рядом с Киркоровым и Добрыниным: где покоится Пиманов

На прощание с Алексеем Пимановым прислали множество венков. Около могилы телеведущего стоят цветы от членов Правительства России, Министерства обороны, Минюста, губернатора Московской области, генерального директора РЕН ТВ Владимира Тюлина, музея Победы и не только.

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Могилу Алексея Пиманова усыпали цветами. Сейчас вместо памятника телеведущему стоит деревянный крест с фотографией, но вскоре здесь может появиться полноценное надгробие.

Телеведущего похоронили на участке, где покоятся другие знаменитости. Напротив него стоят могилы композитора Вячеслава Добрынина, певца Бедроса Киркорова и модельера Валентина Юдашкина.

Рядом с могилой Добрынина можно увидеть совместное надгробие оперной певицы Людмилы Сергиенко и ее мужа Владислава Верестникова. Певец скончался еще в 2024 году, а Людмила решила установить себе памятник еще при жизни.

Памятник Вячеслава Добрынина Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Могилы Бедроса Киркорова и Валентина Юдашкина стоят напротив Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Городские медиа