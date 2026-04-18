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Культура Фоторепортаж Дибров привел новую пассию, а актерам раздали награды. Лучшие кадры с кинопремии «Аванс» в Москве

Дибров привел новую пассию, а актерам раздали награды. Лучшие кадры с кинопремии «Аванс» в Москве

Событие собрало вокруг себя немало звезд

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Шоумен не так давно пережил болезненный развод | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUШоумен не так давно пережил болезненный развод | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Шоумен не так давно пережил болезненный развод

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

17 апреля в Москве прошла премия «Аванс» от журнала «Кинорепортер». Награда каждый год присуждается молодым актерам — чтобы поддержать их и показать новые лица широкой публике. В этот раз премия прошла в юбилейный, 15-й раз.

Собрали главные кадры с красной дорожки и церемонии награждения — в репортаже MSK1.RU.

Агния Кузнецова из знаменитого фильма «Груз 200» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАгния Кузнецова из знаменитого фильма «Груз 200» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Агния Кузнецова из знаменитого фильма «Груз 200»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

AY YOLA&nbsp;— музыкантов пригласили выступить | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUAY YOLA&nbsp;— музыкантов пригласили выступить | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

AY YOLA — музыкантов пригласили выступить

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дмитрий Дибров не так давно развелся с супругой Полиной. Скандал обсуждала вся страна.Но красной дорожке Дибров с новой спутницей. Это 43-летняя нутрициолог Екатерина Гусева. | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДмитрий Дибров не так давно развелся с супругой Полиной. Скандал обсуждала вся страна.Но красной дорожке Дибров с новой спутницей. Это 43-летняя нутрициолог Екатерина Гусева. | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дмитрий Дибров не так давно развелся с супругой Полиной. Скандал обсуждала вся страна.

Но красной дорожке Дибров с новой спутницей. Это 43-летняя нутрициолог Екатерина Гусева.

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Певица Алена Свиридова поделилась с нами секретами красоты.

«Вы должны рано вставать, не выпивать, мало есть и заниматься спортом как звери. Всё. Я сейчас занимаюсь пауэрлифтингом, как это ни странно. Я была противницей. Мне казалось, что для девушек это не очень красиво, но выяснилось, что это дает такую энергию, силу, укрепляет мышцы. В общем, я теперь фанат», — рассказала артистка.

Недавно у Свиридовой родилась внучка, Изабель. Девочка растет с очень позитивным характером и радует бабушку

Источник:

Индира Лебедева / Starhit

На премии были не только актеры, но и режиссеры. Например, Алексей Герман-младший | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНа премии были не только актеры, но и режиссеры. Например, Алексей Герман-младший | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На премии были не только актеры, но и режиссеры. Например, Алексей Герман-младший

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

И Сергей Члиянц. Он в конце марта получил премию «Ника» за лучший фильм с лентой «Здесь был Юра» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИ Сергей Члиянц. Он в конце марта получил премию «Ника» за лучший фильм с лентой «Здесь был Юра» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

И Сергей Члиянц. Он в конце марта получил премию «Ника» за лучший фильм с лентой «Здесь был Юра»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актриса Тина Стойилкович из сериала «Москва слезам не верит» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАктриса Тина Стойилкович из сериала «Москва слезам не верит» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актриса Тина Стойилкович из сериала «Москва слезам не верит»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Юные звездочки | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЮные звездочки | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Юные звездочки

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Перед вами Анна Калашникова&nbsp;— актриса, телеведущая и светская львица | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПеред вами Анна Калашникова&nbsp;— актриса, телеведущая и светская львица | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Перед вами Анна Калашникова — актриса, телеведущая и светская львица

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Прекрасная Анна | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрекрасная Анна | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Прекрасная Анна

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Телеведущая и певица Лера | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТелеведущая и певица Лера | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Телеведущая и певица Лера

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актриса Екатерина Волкова обсудила с нами свое увольнение из Театра комедии.

Волкова на красной дорожке | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВолкова на красной дорожке | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Волкова на красной дорожке

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Звезда «Ворониных» рассказала, что причиной увольнения стал возраст. По ее мнению, режиссер намеренно хотел ее задеть.

«Я думаю, он просто хотел обидеть. Может быть, я думаю, у него какая-то обида на меня.

С чего мы начинали? Была такая современная драматургия, которая уже прямо скатилась. И я не хотела в этом участвовать. Но у нас была договоренность, что… У нас же много составов, но если кто-то там не может и я свободна — то я выручаю. Это многие могут подтвердить, я приходила.

И он не извинился. Но это такая мелочь, честно. Пускай человек с этим живет. Он же это сделал. Да, мне было неприятно. Да, как бы написала этот пост спустя месяц. Во мне, конечно, были эмоции, мне было обидно. Я думала: «За что?» И я, знаете, когда там сидишь, строчишь этот вот, потом выдыхаешь, стираешь. Опять пишешь-пишешь, и я поняла, что за месяц я подуспокоилась», — призналась Волкова.

Волкова не оценила эпатаж

Источник:

Индира Лебедева / Starhit

В зале&nbsp;— экраны и декорации | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ зале&nbsp;— экраны и декорации | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В зале — экраны и декорации

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Премию получили три юных актера. Это Сергей Городничий, Таисья Калинина и Алексей Онежен. Наши поздравления! | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПремию получили три юных актера. Это Сергей Городничий, Таисья Калинина и Алексей Онежен. Наши поздравления! | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Премию получили три юных актера. Это Сергей Городничий, Таисья Калинина и Алексей Онежен. Наши поздравления!

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ребята не скрывали радости | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРебята не скрывали радости | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ребята не скрывали радости

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Эта премия&nbsp;юбилейная, 15-я | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЭта премия&nbsp;юбилейная, 15-я | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Эта премия юбилейная, 15-я

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Таисья со своей статуэткой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТаисья со своей статуэткой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Таисья со своей статуэткой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На сцене&nbsp;— AY YOLA | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНа сцене&nbsp;— AY YOLA | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На сцене — AY YOLA

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мы следили за ходом премии в режиме онлайн. Посмотрите также, как накануне прошло открытие Московского Международного кинофестиваля.

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Василина БерезкинаВасилина Березкина
Василина Березкина
Корреспондент
Дмитрий Дибров Екатерина Волкова Премия Актер Кино
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