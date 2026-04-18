Дибров привел новую пассию, а актерам раздали награды. Лучшие кадры с кинопремии «Аванс» в Москве

17 апреля в Москве прошла премия «Аванс» от журнала «Кинорепортер». Награда каждый год присуждается молодым актерам — чтобы поддержать их и показать новые лица широкой публике. В этот раз премия прошла в юбилейный, 15-й раз.
Собрали главные кадры с красной дорожки и церемонии награждения — в репортаже MSK1.RU.
Певица Алена Свиридова поделилась с нами секретами красоты.
«Вы должны рано вставать, не выпивать, мало есть и заниматься спортом как звери. Всё. Я сейчас занимаюсь пауэрлифтингом, как это ни странно. Я была противницей. Мне казалось, что для девушек это не очень красиво, но выяснилось, что это дает такую энергию, силу, укрепляет мышцы. В общем, я теперь фанат», — рассказала артистка.
Актриса Екатерина Волкова обсудила с нами свое увольнение из Театра комедии.
Звезда «Ворониных» рассказала, что причиной увольнения стал возраст. По ее мнению, режиссер намеренно хотел ее задеть.
«Я думаю, он просто хотел обидеть. Может быть, я думаю, у него какая-то обида на меня.
С чего мы начинали? Была такая современная драматургия, которая уже прямо скатилась. И я не хотела в этом участвовать. Но у нас была договоренность, что… У нас же много составов, но если кто-то там не может и я свободна — то я выручаю. Это многие могут подтвердить, я приходила.
И он не извинился. Но это такая мелочь, честно. Пускай человек с этим живет. Он же это сделал. Да, мне было неприятно. Да, как бы написала этот пост спустя месяц. Во мне, конечно, были эмоции, мне было обидно. Я думала: «За что?» И я, знаете, когда там сидишь, строчишь этот вот, потом выдыхаешь, стираешь. Опять пишешь-пишешь, и я поняла, что за месяц я подуспокоилась», — призналась Волкова.
Мы следили за ходом премии в режиме онлайн. Посмотрите также, как накануне прошло открытие Московского Международного кинофестиваля.