Дибров привел новую пассию, а актерам раздали награды. Лучшие кадры с кинопремии «Аванс» в Москве

Шоумен не так давно пережил болезненный развод Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

17 апреля в Москве прошла премия «Аванс» от журнала «Кинорепортер». Награда каждый год присуждается молодым актерам — чтобы поддержать их и показать новые лица широкой публике. В этот раз премия прошла в юбилейный, 15-й раз.

Собрали главные кадры с красной дорожки и церемонии награждения — в репортаже MSK1.RU.

Агния Кузнецова из знаменитого фильма «Груз 200» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

AY YOLA — музыкантов пригласили выступить Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дмитрий Дибров не так давно развелся с супругой Полиной. Скандал обсуждала вся страна. Но красной дорожке Дибров с новой спутницей. Это 43-летняя нутрициолог Екатерина Гусева. Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Певица Алена Свиридова поделилась с нами секретами красоты.

«Вы должны рано вставать, не выпивать, мало есть и заниматься спортом как звери. Всё. Я сейчас занимаюсь пауэрлифтингом, как это ни странно. Я была противницей. Мне казалось, что для девушек это не очень красиво, но выяснилось, что это дает такую энергию, силу, укрепляет мышцы. В общем, я теперь фанат», — рассказала артистка.

Недавно у Свиридовой родилась внучка, Изабель. Девочка растет с очень позитивным характером и радует бабушку Источник: Индира Лебедева / Starhit

На премии были не только актеры, но и режиссеры. Например, Алексей Герман-младший Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

И Сергей Члиянц. Он в конце марта получил премию «Ника» за лучший фильм с лентой «Здесь был Юра» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актриса Тина Стойилкович из сериала «Москва слезам не верит» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Юные звездочки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Перед вами Анна Калашникова — актриса, телеведущая и светская львица Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Прекрасная Анна Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Телеведущая и певица Лера Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актриса Екатерина Волкова обсудила с нами свое увольнение из Театра комедии.

Волкова на красной дорожке Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Звезда «Ворониных» рассказала, что причиной увольнения стал возраст. По ее мнению, режиссер намеренно хотел ее задеть.

«Я думаю, он просто хотел обидеть. Может быть, я думаю, у него какая-то обида на меня.

С чего мы начинали? Была такая современная драматургия, которая уже прямо скатилась. И я не хотела в этом участвовать. Но у нас была договоренность, что… У нас же много составов, но если кто-то там не может и я свободна — то я выручаю. Это многие могут подтвердить, я приходила.

И он не извинился. Но это такая мелочь, честно. Пускай человек с этим живет. Он же это сделал. Да, мне было неприятно. Да, как бы написала этот пост спустя месяц. Во мне, конечно, были эмоции, мне было обидно. Я думала: «За что?» И я, знаете, когда там сидишь, строчишь этот вот, потом выдыхаешь, стираешь. Опять пишешь-пишешь, и я поняла, что за месяц я подуспокоилась», — призналась Волкова.

Волкова не оценила эпатаж Источник: Индира Лебедева / Starhit

В зале — экраны и декорации Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Премию получили три юных актера. Это Сергей Городничий, Таисья Калинина и Алексей Онежен. Наши поздравления! Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ребята не скрывали радости Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Эта премия юбилейная, 15-я Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Таисья со своей статуэткой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На сцене — AY YOLA Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU