«Наверху всё знают и хохочут над дураками». Юрий Лоза — о плоской Земле и скандальной репутации Долиной

Редакция E1.RU поздравляет Юрия Лозу с днем рождения! Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Певец и поэт Юрий Лоза, автор легендарной песни «Плот», 1 февраля отмечает день рождения — ему исполнилось 72 года. По традиции, в честь праздника E1.RU задал уральскому музыканту несколько извечных вопросов: про плоскую Землю, молодых талантах, популярности и новых хитах. На всё он ответил в интервью Е1.RU.

— Что для вас важно получить в подарок в 72 года?

— Здоровье, потому что в этом возрасте — это уже подарок. Чтобы хватало сил на всё, что задумалось. А задумок еще много, хочется много придумать, хорошего сделать, написать. Много хороших песен создать, отработать нереальное количество концертов. Хочется жить полной жизнью, но для этого нужно здоровье.

— К сожалению, такой подарок не купишь.

— К сожалению, да, и у кого просить — непонятно. Пытаемся вести здоровый образ жизни, не волноваться, не переживать по пустякам.

— Какой бы совет дали молодым?

— Я думаю, что самое глупое занятие, которым они могут заниматься в этой жизни — это торопить время. Сейчас уже с высоты своего возраста я могу сказать: «Ребята, не торопитесь, всё пролетит очень быстро».

Юрий Лоза порекомендовал молодым не торопиться Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

— Вы сказали, что здоровье нужно в том числе и для того, чтобы творить. Планируете ли выпускать еще хиты?

— Вы понимаете, что хит — это хорошо сделанная песня плюс раскрутка. Я могу сделать хорошую песню, но раскрутить ее сейчас я не в состоянии. В прошлом году у меня три или четыре песни было выпущено. И ни одна из них не раскрутилась так, как должна была раскрутиться.

Это целые механизмы, которые человеку, скажем, такому, как я, просто недоступны. Мне говорят, что первые 50 тысяч лайков или просмотров надо покупать для того, чтобы продвинуть песню. Где и у кого покупать — я не знаю. Юрий Лоза певец

— У Кадышевой же получилось.

— Вы говорите с профессионалом. Я знаю, как у Кадышевой это всё получилось. Создаётся вирусный ролик. А что такое вирусный ролик? Это коротенький ролик для TikTok. Откуда у Булановой появилась популярность? Она жила себе спокойненько, работала на втором плане, и вдруг появился ролик про ее ленивых танцоров. И те же самые песни, та же самая Буланова с тем же материалом вдруг сразу раз — и в десять раз дороже стала.

Так же и у Кадышевой — пела она свои песни, эти народные, которые были мало кому нужны. А потом вышел вирусный ролик, где кто-то там пляшет под ее музыку. Этот ролик распространился, и Кадышева вдруг резко выделилась из числа таких же народниц.

Поймите, что это не интерес к музыке как таковой, а интерес к этому ролику. Потому что никакие другие народницы так не стрельнули.

И мне говорят: «Давай сделаем вирусный ролик. Давай заснимем тебя, как ты блюёшь с плота». И это сразу всем понравится — стоит Лоза и блюёт с плота. Ну, или писает с плота. Вот этот ролик наберет свои миллионы просмотров, и у тебя резко поднимется популярность. Юрий Лоза певец

Лоза считает, что Кадышева раскрутилась только благодаря пиарщикам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

— И почему вы себя всё-таки не продвигаете?

— Потому что я не хочу писать с плота.

— Думаю, найдутся и другие способы.

— Я не понимаю, ради чего: чтоб уехать в длинные гастроли и заработать много денег? Но у меня и так всё есть: есть где жить, есть на чем ездить, есть на чем играть. Я уже был везде. Мне сейчас предлагают: «Сделаем тебе популярность за счет вирусного ролика, и поедешь в длинные гастроли» в города, в которых я уже был по пять раз.

— Вы хотите спокойствия?

— А кому вот это всё нужно? Вы думаете, у нас что, в России, есть культура траты денег? Вы думаете, Кадышева, которая заработает много денег, будет знать, куда их деть? У нас нет этой системы. Вот в Европе появляется ребенок в обеспеченной семье, и его с детства учат тратить деньги: как носить одежду, как что покупать, какие вложения делать.

А у нас свалились бабки на человека, и он начинает что делать? Вы же видите ролики, где отпрыски жгут деньги: едет какой-нибудь балбес на супердорогой машине и жжет пятерки.

Артист признался, что ему хватает денег на жизнь и без пиара Источник: Максим Воробьев / E1.RU

— Ваша, так сказать, сдержанная медийность дает вам возможность жить безбедно?

— Мне хватает денег. Вы понимаете, что богатый не тот, у кого много, а тот, у кого достаточно. Если я не планирую покупать яхты или виллы на Лазурном берегу, то зачем мне куча денег?

— При правильной раскрутке суперзвездой может стать каждый?

— Мы говорим о суперпопулярности или о любви народной? Долина — суперзвезда? Популярность у нее бешеная. Имя ее знает каждый россиянин. А быть такой суперзвездой я не хочу.

Для меня высшим удовольствием считается, когда иду по улице, незнакомый человек подходит и говорит: «Спасибо, можно вам руку пожать». А для кого-то высшим удовольствием считается сняться на фоне пальм в бикини. То есть у нас разный подход к удовольствиям.

— Как вы думаете, история с квартирой Ларисы Долиной была пиаром?

— Если и пиар-ход, то неудачный.

— Удастся ли ей когда-нибудь восстановить репутацию?

— Не думаю.

Я же тоже человек, на котором сделано огромное количество всякой разной негативной информации, мемов. Допустим, недавно кто-то взял и слепил какую-то очередную утку: Юрий Лоза на радио «Шансон» ляпнул всякую ерунду. А я не был на этом радио десять лет.

Но эта шутка разбегается по интернету и всем нравится, понимаете? И мне потом пишут: «Ты столько наговорил». Я говорю: «Это не я наговорил, это за меня наговорили».

Лоза считает, что Долина вряд ли сможет восстановить свою репутацию Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

— А вас шутки, допустим, про плоскую Землю, обижают?

— Вы понимаете, плоская Земля — это же не шутка. Представители общества плоской Земли есть в каждой стране мира.

Мало того, я постоянно даю ссылки, рассказываю, где посмотреть материалы. Это серьезное дело. Я всё время говорю: «Ребята, прежде чем шутить на эту тему, посмотрите на эмблему ООН». Эмблема ООН — это карта плоской Земли.

Все там, наверху, всё знают. Они, используя эту карту, просто хохочут над нами, над дураками, которые верят в шарообразную Землю. Юрий Лоза певец

Поэтому я говорю, как только вы начнете сами думать своей головой, то многие из моих высказываний вам покажутся верными.

— Вы не ставите перед собой цель открыть людям глаза?

— Как я могу открыть людям глаза? Как я могу заставить людей читать книжки и проверять информацию, которую они получают? А если завтра какой-нибудь человек напишет, что Юрий Лоза посоветовал от натоптышей лечиться какашками собаки, я вам отвечаю, что значительная часть нашего общества в эту ерунду поверит.

Юрий Лоза постоянно приводит доказательства, почему Земля плоская Источник: «Жизнь и судьба» / «Россия 1»

— Мы с вами говорили про популярность. Долина, может быть, пошла не той дорогой. А молодые артисты, например, Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд?

— Понимаете, мне, как человеку, которому сейчас скоро должно исполниться 72, абсолютно неинтересно. Я, безусловно, видел фотографии, когда стоит Аня, вот эта девочка с надутыми губками, и так же, как все остальные девочки, пытается принять одну и ту же позу: надуть губки и встать вполоборота. Чем она меня должна трогать, если она делает то же самое, что делали до нее миллионы других девочек? Встала в позу перед зеркалом с надутыми губками, и что? Почему я должен каким-то образом на это реагировать? Ну, стоит она и стоит.

Я когда вижу таких девочек, начинаю думать: «А говорить с ними о чем?» Для меня очень важно общение. Обсуждать силиконовые сиськи, допустим, мне тоже неинтересно. А это темы, на которые они говорят.

Ваня Дмитриенко и его возлюбленная Анна Пересильд не по вкусу уральскому артисту Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

— Сколько лет вы со своей супругой в браке?

— Много.

— Раскройте секрет долголетних отношений.

— Очень просто. Как-то один конферансье рассказал секрет нормального брака. Надо соблюдать правило трех «у»: уважай, уступай, удерживай. Если оба партнера соблюдают это правило, то все проблемы кончаются.

— Это ко всем парам относится? Буквально недавно Григорий Лепс расстался со своей молодой невестой.

— Уважай, уступай, удерживай. Значит, было нарушено одно из этих правил.

— То есть вы верите в пары, у которых такая большая разница в возрасте?

— Я уже ответил в предыдущем вопросе. О чем разговаривать? Я всё время спрашиваю людей, которые пытаются найти себе молодых спутниц: о чем ты будешь с ней разговаривать? У вас нет общих тем и общего прошлого. И если вы будете обсуждать молодость, то она у вас разная. О чем можно говорить? О силиконовых сиськах?

Обязательно почитайте наше юбилейное интервью с Юрием Лозой. Он рассказал, считает ли себя уральцем, а еще разгромил современных музыкантов и кинематографистов.