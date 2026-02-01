Красавчик Шаламе всех обманул? Стоит ли идти на распиаренный фильм «Марти Великолепный»

К этой роли Тимоти Шаламе готовился несколько лет Источник: кадр из фильма «Марти Великолепный» (18+), реж. Джош Сэфди

О фильме «Марти Великолепный» говорят сейчас едва ли не чаще, чем о любой другой киноновинке сезона. Эта спортивная драма с Тимоти Шаламе в главной роли рассказывает о судьбе пробивного Марти Маузера — человека, для которого стремление к величию важнее всего остального.

Редактор телеграм-канала Е1 Лада Саруханян посмотрела нашумевшую картину и готова поделиться впечатлениями. Сразу предупреждаем: подростковая любовь к Шаламе осталась у автора в прошлом и на оценку фильма не повлияла. Почти.

Лада Саруханян редактор телеграм-канала E1

Внимание! Описание может содержать сюжетные спойлеры. Отложите чтение, если собираетесь посмотреть фильм.

Фильм Джоша Сэфди от студии A24 уже выдвинут на «Оскар» в девяти номинациях. Ради роли амбициозного игрока в пинг-понг Тимоти Шаламе на протяжении шести лет с нуля учился виртуозно владеть ракеткой и серьезно подошел к роли, играя все сцены без дублеров. Невозможно не вспомнить прошлогоднюю премию Гильдии актеров (SAG Awards), где со сцены актер признался, что находится в «погоне за величием». Собственно, как и Марти. Это кино точно было бы другим без Шаламе и его маниакального подхода к роли. Сам он своим упорством уже заслужил признание коллег, но заветной статуэтки в руках еще не держал.

Нью-Йорк, начало 1950-х. Двадцатитрехлетний Марти Маузер работает продавцом в обувном магазине своего дяди. Он одержим мечтой стать чемпионом мира по настольному теннису — спорту, который в послевоенной Америке почти никто не воспринимает всерьез. Невзирая ни на что, он без гроша в кармане идет к своей цели и жертвует всем для достижения «американской мечты». Проиграв японскому чемпиону Кото Эндо (Кото Кавагути) в турнире, Марти готов на всё, чтобы взять реванш в Токио, но для этого нужны деньги. Оппонент, в отличие от Маузера, берет не наглостью, а техникой. Обыграть сильного противника — ключевая цель.

По канону спортивных кинокартин герой не предает свои принципы и упорным трудом достигает вершин. Однако Марти готов кинуть на деньги, обидеть подругу детства Рейчел (Одесса Эзайон) и унизиться перед богачами, потому что, как он сказал актрисе Кей Стоун (Гвинет Пэлтроу), с которой, к слову, крутил роман ради денег ее богатого мужа (Кевин О’Лири): «У меня даже и мысли нет, что моя мечта не сбудется».

Актерский состав фильма разношерстный: рядом с профессиональными артистами играют рэпер Tyler, the Creator, бизнесмен-телеведущий Кевин О'Лири, режиссер Абель Феррара, баскетболист Джордж Гервин… Для съемок Джош Сэфди вместе с кастинг-директором Дженнифер Вендитти задействовали более 140 непрофессионалов. Команда искала их на улицах, через социальные сети и локальные сообщества.

Персонаж Шаламе постоянно примеряет маски и редко показывает себя настоящего Источник: кадр из фильма «Марти Великолепный» (18+), реж. Джош Сэфди

Поговорим немного о хронометраже и готовности зрителей выдержать взвинченно-истерическое кино. Показательный случай: пара, сидевшая со мной в зале, покинула сеанс через час. Знали ли они, на что идут, или нет — другой вопрос. Фильм не просто о спортивной драме — он миксует жанры. Здесь переплетаются элементы черной комедии, преступления, приключения и любовные истории. Некоторым может быть сложно держать фокус на всех сюжетных перипетиях, но именно в этом хаосе и заключается нерв. «Марти» сознательно перегружает зрителя, заставляя не столько следить за событиями, сколько прочувствовать их.

Да, фильм может утомлять, раздражать и даже злить, но равнодушным он не оставляет. Лада Саруханян

Каждую игру герой превращал в зрелищное представление. Маузер, кажется, не дает себе и зрителю передышки все два с половиной часа, а из-за хаотичности сюжета невозможно предугадать следующее его действие. Впрочем, для спортивного байопика здесь не хватает самой «внутрянки»: почти нет ни разборов тактики, ни изнурительных тренировок, ни оттачивания мастерства. Зато сцены игры в пинг-понг сняты так виртуозно, что именно они становятся главной наградой для зрителя, интересующегося настольным теннисом, и даже для тех, кто вообще далек от спорта.

Отдельно хочу отметить то, как продуман образ Марти. Он выглядит очень реалистично: на лице следы акне, прыщики, монобровь и усики. Впрочем, его неидеальность — это отражение характера и поведения. Марти позволяет себе расистские высказывания, устраивает перестрелки и спит с замужними женщинами. Эта роль наглядно показывает, что актер сумел выбраться из рамок привычного типажа, закрепившегося за ним после «Маленьких женщин», «Леди Бёрд» и «Дюны», и перейти к более сложным, неоднозначным образам, где важна не внешняя харизма, а внутренняя работа. Показательна в этом смысле и его работа в фильме «Никому не известный» в роли Боба Дилана: актер потратил пять лет на изучение жизни и творческого наследия легендарного музыканта, изучал его манеру пения, овладел гитарой и губной гармоникой, выучил и исполнил около сорока песен Дилана.

В классическом байопике герой неизбежно приходит к оглушительному успеху, но перед нами не байопик в привычном смысле. Маузер — персонаж вымышленный, хотя у него есть реальный прототип, профессиональный теннисист Мартин Рейсман. Режиссер сознательно показывает нам реалистичного героя: он может быть плохим другом, аферистом, может ставить под опасность жизни тех, кто его окружает.

Кажется, что Марти идет на всё ради денег, но на самом деле он готов на всё ради мечты. Это история не о спортивной карьере, а о переоценке ценностей. Фильм убедительно доказывает: порой самый отчаянный путь к славе оказывается лишь подготовкой к настоящему, экзистенциальному достижению — рождению новой жизни и осознанию себя отцом. Ставлю 10/10 и советую к просмотру.

