В Москве выбрали лучший фильм и главных актеров страны. Кто удостоился высшей награды

«Август» получил награду «Лучший фильм» на «Золотом орле» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В пятницу, 30 января, в павильоне киноконцерна «Мосфильм» в Москве прошла XXIV торжественная церемония вручения премии «Золотой орел». Статуэтки получили победители в 23 номинациях.

Наши коллеги из MSK1.RU побывали на премии и рассказали, кто удостоился наград.

«Золотой орел» — национальная кинонаграда России, которую вручает Национальная академия кинематографических искусств и наук России. Она присуждается с 2002 года. Номинантов отбирает экспертный совет, а премия присуждается по итогам голосования членов академии.

Лучшим фильмом в этом году признали «Август» (16+) режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева — всего картина собрала шесть наград. Трио ведущих актеров картины — Сергей Безруков, Павел Табаков и Никита Кологривый — получили премию в номинации «Лучшая мужская роль».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Награду за лучшую женскую роль получила актриса Елена Лядова. Она снялась в спортивном фильме «Первый на Олимпе» (12+).

Лучшим режиссером года признали 31-летнего Феликса Умарова, который снял картину «Пророк. История Александра Пушкина»(18+). Его сценаристы Василий Зоркий и Андрей Курганов забрали награды за лучший сценарий.

Статуэтки за лучшие роли второго плана получили Анна Чиповская и Сергей Гилев (фильм «Пророк. История Александра Пушкина»).

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Лучшим телевизионным сериалом признали «Атом» (16+). За съемки в нем Екатерина Климова получила награду «Лучшая женская роль на телевидении», а Алексей Гуськов — «Лучшая мужская роль на телевидении».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сериал «Плевако» (18+) получил «Золотого орла» как лучший проект онлайн-платформы. Лучшими актерами онлайн-сериала стали Сергей Безруков и Ольга Лерман.

Другие победители:

специальный приз «За вклад в российский кинематограф» — режиссер Александр Адабашьян;

лучший короткометражный фильм — «Немой», реж. Арсен Аристакесян;

лучший анимационный фильм — «Булгаковъ», реж. Станислав Соколов;

лучшие визуальные эффекты — Online VFX Studio (фильм «Август»);

лучший неигровой фильм — «Путь», реж. Светлана Музыченко;

лучший монтаж фильма — Илья Лебедев (фильм «Август»);

лучшая работа звукорежиссера — Алексей Самоделко (фильм «Пророк. История Александра Пушкина»);

лучшая музыка к фильму — Дмитрий Емельянов (фильм «Август»);

лучший художник по костюмам — Татьяна Патрахальцева (фильм «Пророк. История Александра Пушкина»).