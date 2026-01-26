НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -18

4 м/c,

южн.

 756мм 78%
Подробнее
7 Пробки
USD 76,01
EUR 90,29
ПСБ: главные события года
Что Бузова делает в Ярославле
Увеличение платежек за коммунальные услуги
Ярославец выиграл в лотерее
Засыплет снегом: прогноз погоды
Семья с детьми осталась на улице
Что будет на месте табачной фабрики
Культура Сокращение бюджетников Подробности Экс-министр культуры Ярославской области прокомментировала свой уход. Где она теперь будет работать

Экс-министр культуры Ярославской области прокомментировала свой уход. Где она теперь будет работать

Ирина Ширшова поделилась подробностями перестановок

143
Ирина Ширшова, руководитель Министерством культуры Ярославской области с июля 2024 года по январь 2026 года | Источник: Ирина Ширшова / Vk.comИрина Ширшова, руководитель Министерством культуры Ярославской области с июля 2024 года по январь 2026 года | Источник: Ирина Ширшова / Vk.com

Ирина Ширшова, руководитель Министерством культуры Ярославской области с июля 2024 года по январь 2026 года

Источник:

Ирина Ширшова / Vk.com

Экс-министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова прокомментировала свой уход с руководящей должности. Напомним, что 24 января 2026 года стало известно, что в регионе объединят Министерства туризма и культуры. Новый орган власти возглавила Светлана Костышина, которая ранее была заместителем руководителя администрации губернатора.

26 января Ирина Ширшова у себя в соцсетях опубликовала прощальный пост.

«Ярославской культуре я служила более 20 лет. Я помню каждый объект национального проекта „Культура“, а их было 199. <…> Благодарю всех — от губернатора до музейного вахтера — за бесценный жизненный опыт. Руководить такой огромной сферой, общаться с яркими и талантливыми личностями, реализовывать масштабные и стратегические проекты, слышать и понимать каждого, было сложно, но очень интересно», — написала экс-министр культуры Ярославской области.

Она также сообщила, что поступила в Московский государственный институт культуры сразу в магистратуру и аспирантуру по специальности «культурология». Как сообщили 76.RU в университете, обучение на двух ступенях образования возможно после окончания специалитета.

«Если есть диплом специалитета, то человек имеет право обучаться и в магистратуре, и в аспирантуре. В законе об образовании нет ограничений, которые запрещали бы обучение по двум направлениям одновременно. А вот после бакалавриата действительно следующей ступенью идет магистратура, а затем — аспирантура», — уточнили 76.RU в справочной Московского государственного института культуры.

В конце своего поста ярославский экс-министр культуры отметила, что навсегда останется связана со столицей Золотого кольца.

«В Ярославле остаются мои родные, друзья и более пяти тысяч человек, с которыми мы вместе работали в культуре. Поэтому, конечно, я всегда с вами на связи…» — поделилась Ирина Ширшова.

<p>Ирина Ширшова</p><p>Ирина Ширшова</p>

Я вхожу в кадровый состав управленческих кадров в сфере культуры, так как с 2021 по 2025 годы прошла обучение в РАНХиГС по программе «Системный подход в управлении регионом», обучение в Сколково по программе «Гостеприимные города» и обучение в Высшей школе управления в сфере культуры.

Ирина Ширшова

экс-министр культуры Ярославской области

Последние годы в Ярославской области проводится масштабная реорганизация в сферах образования, здравоохранения и культуры. Теперь в регионе работают объединенные больницы, образовательные кластеры (центры, включающие школы и детские сады) и другие учреждения. Также объединили музеи-заповедники, дома культуры и театры. Из-за реорганизаций в разных госучреждениях сокращают штат сотрудников. Подробнее об этом — читайте в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Министерство культуры Ярославская область
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
15 минут
В объединенной больнице было три специалиста, один в декрете, два в отпуске, третий на учёбу доквалифицироваться ушел на полгода. И идти мне всё равно к платному.
Гость
2 минуты
Учится, учиться, и ещё раз учиться, как говорил Товарищ Ленин!😂
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат
Анонимный автор
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Рекомендуем