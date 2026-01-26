Экс-министр культуры Ярославской области прокомментировала свой уход. Где она теперь будет работать

Ирина Ширшова, руководитель Министерством культуры Ярославской области с июля 2024 года по январь 2026 года Источник: Ирина Ширшова / Vk.com

Экс-министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова прокомментировала свой уход с руководящей должности. Напомним, что 24 января 2026 года стало известно, что в регионе объединят Министерства туризма и культуры. Новый орган власти возглавила Светлана Костышина, которая ранее была заместителем руководителя администрации губернатора.

26 января Ирина Ширшова у себя в соцсетях опубликовала прощальный пост.

«Ярославской культуре я служила более 20 лет. Я помню каждый объект национального проекта „Культура“, а их было 199. <…> Благодарю всех — от губернатора до музейного вахтера — за бесценный жизненный опыт. Руководить такой огромной сферой, общаться с яркими и талантливыми личностями, реализовывать масштабные и стратегические проекты, слышать и понимать каждого, было сложно, но очень интересно», — написала экс-министр культуры Ярославской области.

Она также сообщила, что поступила в Московский государственный институт культуры сразу в магистратуру и аспирантуру по специальности «культурология». Как сообщили 76.RU в университете, обучение на двух ступенях образования возможно после окончания специалитета.

«Если есть диплом специалитета, то человек имеет право обучаться и в магистратуре, и в аспирантуре. В законе об образовании нет ограничений, которые запрещали бы обучение по двум направлениям одновременно. А вот после бакалавриата действительно следующей ступенью идет магистратура, а затем — аспирантура», — уточнили 76.RU в справочной Московского государственного института культуры.

В конце своего поста ярославский экс-министр культуры отметила, что навсегда останется связана со столицей Золотого кольца.

«В Ярославле остаются мои родные, друзья и более пяти тысяч человек, с которыми мы вместе работали в культуре. Поэтому, конечно, я всегда с вами на связи…» — поделилась Ирина Ширшова.

Я вхожу в кадровый состав управленческих кадров в сфере культуры, так как с 2021 по 2025 годы прошла обучение в РАНХиГС по программе «Системный подход в управлении регионом», обучение в Сколково по программе «Гостеприимные города» и обучение в Высшей школе управления в сфере культуры. Ирина Ширшова экс-министр культуры Ярославской области