Культура Обзор Самые красивые российские балерины: от их фотографий невозможно оторвать взгляд

Самые красивые российские балерины: от их фотографий невозможно оторвать взгляд

Если когда-то появится конкурс красоты среди балерин, жюри так и не сможет выбрать победительницу

295
Среди этих балерин есть и те, кто пока не связал себя узами брака&nbsp;— настоящие завидные холостячки | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаСреди этих балерин есть и те, кто пока не связал себя узами брака&nbsp;— настоящие завидные холостячки | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Среди этих балерин есть и те, кто пока не связал себя узами брака — настоящие завидные холостячки

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Долгое время балет и жизнь балерин были окутаны тайной и считались чем-то запретным для чужих глаз. Из-за этого появилось множество мифов — начиная от того, что под одеждой танцовщицы всё в синяках и переломах из-за изнурительных тренировок, заканчивая тем, что девушки ничего не едят, лишь капустные листья. А между тем за этой завесой скрываются не страдания, а невероятная грация. Только посмотрите, как выглядят самые эффектные российские балерины, которые остаются прекрасны и вне сцены.

Мария Виноградова

Как только Мария научилась ходить без помощи родителей, ей захотелось танцевать. Делала она это грациозно и плавно, так что у мамы с папой не было ни единого сомнения — у девочки талант.

— Мне было всего три года, но я уже не могла жить без танцев и музыки. Родители увидели мою страсть и решили отдать меня в танцевальный кружок, — вспоминает Мария.

Источник: sashaskvo_brand / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: sashaskvo_brand / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

sashaskvo_brand / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Успехи пришли быстро. Хотя у всех детей гибкие суставы и они легко садятся на шпагат и быстро учатся крутить колесо, у Виноградовой это получалось лучше сверстников. Родители, заметив это, подали документы в Московскую академию хореографии.

— В 2006 году, после окончания академии, меня пригласили на просмотр в Большой театр и приняли в труппу, — рассказала в одном из интервью Виноградова.

Источник: marymaryvi / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: marymaryvi / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

marymaryvi / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на приличные успехи и главные роли в академии, в Большом ей пришлось заново нарабатывать себе репутацию и доказывать, что она достойна ведущих партий. Сначала ее ставили во втором кордебалете, потом перевели в первый, и постепенно она доросла до ведущей солистки.

Источник: marymaryvi / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: marymaryvi / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

marymaryvi / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Большом театре Мария не только смогла построить карьеру, но и встретила свою любовь. В 2015 году Виноградова сыграла свадьбу с премьером Иваном Васильевым, а через год у них родилась дочка Аня.

Источник: marymaryvi / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: marymaryvi / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

marymaryvi / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ивана и Марию называли одной из самых красивых пар российского балета. Супруги и сами были не против внимания и часто появлялись вместе на приемах и публиковали фотографии домашней идиллией.

В 2022 году семейная лодка дала течь, и пара рассталась. Сердце Марии до сих пор остается свободным.

Элеонора Севенард

У примы Большого театра Элеоноры Севенард тяга к балету была в крови. Она потомок знаменитой Матильды Феликсовны, от которой, поговаривают, был без ума сам Николай II.

— Матильда Феликсовна — первая русская прима-балерина, которая сделала 32 фуэте. До нее в России этого никто не делал. Тогда считалось, что подобный трюк на сцене под силу только итальянкам. Я горжусь тем, что она моя предшественница, для меня это особенный стимул в профессии, — скромно рассказала о знаменитом родстве Элеонора.

Источник: elya_7ard / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: elya_7ard / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

elya_7ard / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мама Севенард в юности тоже занималась балетом. Поэтому, когда Элеоноре и ее сестре было меньше трех лет, она без колебаний записала их в танцевальную студию. Но поначалу занятия были скорее для общего развития, и девочки посещали их наравне с другими кружками.

— Мы просто занимались хореографией, гимнастикой. Я и в художественную школу ходила, на музыку, в бассейн, — рассказывала о детстве Севенард.

Источник: elya_7ard / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: elya_7ard / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

elya_7ard / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Из всех занятий Элеоноре балет оказался ближе всего, поэтому в 10 лет девочку отдали в Академию русского балета имени А. Я. Вагановой, которую она с успехом закончила в 2016 году.

— Она лучшая выпускница школы прошлого года, самая лучшая, — говорил о ней Николай Цискаридзе.

Источник: elya_7ard / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: elya_7ard / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

elya_7ard / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После выпуска Элеонора перешла в труппу Большого театра и к 2023 году стала его примой. Любовь к искусству и танцам свела ее с нынешним мужем — Денисом Родькиным. Во время гастролей в Греции Элеонору поставили на замену партнерши Дениса в балете «Щелкунчик». В паре сразу пробежала искра.

— Денис понравился мне сразу. Более того, когда мы с девчонками в Академии обсуждали танцовщиков, я называла его эталоном. Симпатия у меня присутствовала изначально, — признавалась Элеонора.

Источник: elya_7ard / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: elya_7ard / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

elya_7ard / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Артисты встречались семь лет, и только в 2025 году Денис сделал Элеоноре предложение. Пара сыграла свадьбу в начале 2026 года.

Юлия Степанова

Юлия родилась в Оренбурге. В пять лет она увидела балет по телевизору и захотела научиться так же грациозно парить на сцене. Мама поддержала мечту маленькой Юли и отдала ее в хореографическую школу.

Источник: raikkidai / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: raikkidai / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

raikkidai / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спустя пять лет занятий и выступлений руководитель школы посоветовала маме Юлии поехать в Санкт-Петербург и попытаться поступить в академию А. Я. Вагановой. Семья сомневалась, одна ехать девочка была слишком мала, но и бросать всё слишком рискованно. В итоге родители на время разделились, мама поехала вместе с Юлией в Северную столицу, а отец остался в Оренбурге.

Источник: yuliastepanova_bt / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: yuliastepanova_bt / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

yuliastepanova_bt / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Все опасения оказались напрасными. Юлия поступила и была одной из лучших на курсе. В 2009 году она закончила академию и поступила в труппу Мариинского театра. Пять лет она играла во всех известных постановках, но всегда оставалась на вторых ролях.

Источник: yuliastepanova_bt / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: yuliastepanova_bt / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

yuliastepanova_bt / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как бы Юлия ни старалась и ни оттачивала свое мастерство, всегда кто-то оказывался впереди. В 2015 году Степановой это надоело, и она перешла работать в Большой театр. На новом месте всего за год она стала прима-балериной и остается ей до сих пор.

Мария Хорева

Мария связала свою жизнь с балетом по чистой случайности. В детстве она серьезно увлекалась гимнастикой и побеждала на соревнованиях. Но однажды, гуляя по Санкт-Петербургу с родителями, она увидела объявления, что идет набор в Академию русского балета. Хорева тут же загорелась попробовать и успешно прошла все три испытательных тура.

Источник: marachok / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: marachok / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

marachok / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— После гимнастики в балете было странно и непонятно, а порой даже скучно первые несколько лет. Но потом пришла осознанность и до сих пор, наверное, продолжает приходить. Насколько всё это глубоко, — рассказала Мария.

Источник: marachok / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: marachok / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

marachok / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После выпуска из академии Хорева вступила в труппу Мариинского театра. Как и все, она начала с низов, но быстро стала популярной. Весь секрет в том, что она параллельно запустила свой блог, где честно рассказывала и показывала, каких трудов стоили все фуэте и идеально отточенные номера.

— В балете выносливость измеряется спектаклями. На гастролях в Америке мы три раза за неделю показали «Пахиту» — трехчасовой балет, один из самых технически сложных в Мариинском театре. Последний из трех спектаклей я дотанцовывала почти без сознания, с трудом верила, что осталась жива, — подробно рассказывала обо всех испытаниях балерина.

Источник: marachok / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: marachok / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

marachok / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Желающих заглянуть за кулисы театра и узнать секреты балерин оказалось много. Хореву стали регулярно приглашать на интервью, а также на съемки фильмов и реклам.

Источник: marachok / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: marachok / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

marachok / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда Мария стала первой солисткой театра, она начала делиться своими знаниями с окружающими. Выпустила книгу с уроками и стала проводить мастер-классы для молодых танцовщиц.

Александра Хитеева

Первая солистка Мариинского театра приехала в Санкт-Петербург из Казани. В родном городе Александра закончила хореографическое училище, а после поступила в Академию А. Я. Вагановой.

Источник: a.l.e.x.h.i.t / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: a.l.e.x.h.i.t / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

a.l.e.x.h.i.t / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хитеева признаётся, что по характеру она очень тревожный человек и часто в попытках сделать идеально занимается самокопанием и критикой. Из-за этого долгое время у Александры были проблемы с питанием и принятием своего тела.

Источник: forma_clothesstore / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: forma_clothesstore / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

forma_clothesstore / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— У меня всегда были сложные отношения с едой и проблемы с весом, с которыми и сейчас борюсь. Мне очень грустно от того, что когда я была маленькой, мне не объяснили, как нужно худеть, что голодание — это плохо, — откровенничала в одном из интервью Александра.

Балерина также не скрывает, что первые шаги в Мариинском театре были непростыми. Желая подготовить идеальный номер и образ к выступлению, она могла много часов оттачивать танцевальные приемы, которые уже у нее получаются. И в итоге делала только хуже.

Источник: a.l.e.x.h.i.t / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: a.l.e.x.h.i.t / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

a.l.e.x.h.i.t / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Есть риск потерять и себя, и танец. Именно поэтому я не люблю слишком много репетировать или готовить партии — боюсь упустить в бесконечных доработках живые, удачные находки, — делилась секретом своего нынешнего успеха Александра.

Источник: a.l.e.x.h.i.t / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: a.l.e.x.h.i.t / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

a.l.e.x.h.i.t / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме работы в театре, Александра также играет в кино, снимается для журналов и брендов. Ее позам с идеально вытянутым носком или безупречным шпагатом позавидует любая топ-модель.

9
49 минут
В Салехарде примой японка была. Зачотная!
49 минут
А где шувалова?
