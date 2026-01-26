Самые красивые российские балерины: от их фотографий невозможно оторвать взгляд

Долгое время балет и жизнь балерин были окутаны тайной и считались чем-то запретным для чужих глаз. Из-за этого появилось множество мифов — начиная от того, что под одеждой танцовщицы всё в синяках и переломах из-за изнурительных тренировок, заканчивая тем, что девушки ничего не едят, лишь капустные листья. А между тем за этой завесой скрываются не страдания, а невероятная грация. Только посмотрите, как выглядят самые эффектные российские балерины, которые остаются прекрасны и вне сцены.
Мария Виноградова
Как только Мария научилась ходить без помощи родителей, ей захотелось танцевать. Делала она это грациозно и плавно, так что у мамы с папой не было ни единого сомнения — у девочки талант.
— Мне было всего три года, но я уже не могла жить без танцев и музыки. Родители увидели мою страсть и решили отдать меня в танцевальный кружок, — вспоминает Мария.
Успехи пришли быстро. Хотя у всех детей гибкие суставы и они легко садятся на шпагат и быстро учатся крутить колесо, у Виноградовой это получалось лучше сверстников. Родители, заметив это, подали документы в Московскую академию хореографии.
— В 2006 году, после окончания академии, меня пригласили на просмотр в Большой театр и приняли в труппу, — рассказала в одном из интервью Виноградова.
Несмотря на приличные успехи и главные роли в академии, в Большом ей пришлось заново нарабатывать себе репутацию и доказывать, что она достойна ведущих партий. Сначала ее ставили во втором кордебалете, потом перевели в первый, и постепенно она доросла до ведущей солистки.
В Большом театре Мария не только смогла построить карьеру, но и встретила свою любовь. В 2015 году Виноградова сыграла свадьбу с премьером Иваном Васильевым, а через год у них родилась дочка Аня.
Ивана и Марию называли одной из самых красивых пар российского балета. Супруги и сами были не против внимания и часто появлялись вместе на приемах и публиковали фотографии домашней идиллией.
В 2022 году семейная лодка дала течь, и пара рассталась. Сердце Марии до сих пор остается свободным.
Элеонора Севенард
У примы Большого театра Элеоноры Севенард тяга к балету была в крови. Она потомок знаменитой Матильды Феликсовны, от которой, поговаривают, был без ума сам Николай II.
— Матильда Феликсовна — первая русская прима-балерина, которая сделала 32 фуэте. До нее в России этого никто не делал. Тогда считалось, что подобный трюк на сцене под силу только итальянкам. Я горжусь тем, что она моя предшественница, для меня это особенный стимул в профессии, — скромно рассказала о знаменитом родстве Элеонора.
Мама Севенард в юности тоже занималась балетом. Поэтому, когда Элеоноре и ее сестре было меньше трех лет, она без колебаний записала их в танцевальную студию. Но поначалу занятия были скорее для общего развития, и девочки посещали их наравне с другими кружками.
— Мы просто занимались хореографией, гимнастикой. Я и в художественную школу ходила, на музыку, в бассейн, — рассказывала о детстве Севенард.
Из всех занятий Элеоноре балет оказался ближе всего, поэтому в 10 лет девочку отдали в Академию русского балета имени А. Я. Вагановой, которую она с успехом закончила в 2016 году.
— Она лучшая выпускница школы прошлого года, самая лучшая, — говорил о ней Николай Цискаридзе.
После выпуска Элеонора перешла в труппу Большого театра и к 2023 году стала его примой. Любовь к искусству и танцам свела ее с нынешним мужем — Денисом Родькиным. Во время гастролей в Греции Элеонору поставили на замену партнерши Дениса в балете «Щелкунчик». В паре сразу пробежала искра.
— Денис понравился мне сразу. Более того, когда мы с девчонками в Академии обсуждали танцовщиков, я называла его эталоном. Симпатия у меня присутствовала изначально, — признавалась Элеонора.
Артисты встречались семь лет, и только в 2025 году Денис сделал Элеоноре предложение. Пара сыграла свадьбу в начале 2026 года.
Юлия Степанова
Юлия родилась в Оренбурге. В пять лет она увидела балет по телевизору и захотела научиться так же грациозно парить на сцене. Мама поддержала мечту маленькой Юли и отдала ее в хореографическую школу.
Спустя пять лет занятий и выступлений руководитель школы посоветовала маме Юлии поехать в Санкт-Петербург и попытаться поступить в академию А. Я. Вагановой. Семья сомневалась, одна ехать девочка была слишком мала, но и бросать всё слишком рискованно. В итоге родители на время разделились, мама поехала вместе с Юлией в Северную столицу, а отец остался в Оренбурге.
Все опасения оказались напрасными. Юлия поступила и была одной из лучших на курсе. В 2009 году она закончила академию и поступила в труппу Мариинского театра. Пять лет она играла во всех известных постановках, но всегда оставалась на вторых ролях.
Как бы Юлия ни старалась и ни оттачивала свое мастерство, всегда кто-то оказывался впереди. В 2015 году Степановой это надоело, и она перешла работать в Большой театр. На новом месте всего за год она стала прима-балериной и остается ей до сих пор.
Мария Хорева
Мария связала свою жизнь с балетом по чистой случайности. В детстве она серьезно увлекалась гимнастикой и побеждала на соревнованиях. Но однажды, гуляя по Санкт-Петербургу с родителями, она увидела объявления, что идет набор в Академию русского балета. Хорева тут же загорелась попробовать и успешно прошла все три испытательных тура.
— После гимнастики в балете было странно и непонятно, а порой даже скучно первые несколько лет. Но потом пришла осознанность и до сих пор, наверное, продолжает приходить. Насколько всё это глубоко, — рассказала Мария.
После выпуска из академии Хорева вступила в труппу Мариинского театра. Как и все, она начала с низов, но быстро стала популярной. Весь секрет в том, что она параллельно запустила свой блог, где честно рассказывала и показывала, каких трудов стоили все фуэте и идеально отточенные номера.
— В балете выносливость измеряется спектаклями. На гастролях в Америке мы три раза за неделю показали «Пахиту» — трехчасовой балет, один из самых технически сложных в Мариинском театре. Последний из трех спектаклей я дотанцовывала почти без сознания, с трудом верила, что осталась жива, — подробно рассказывала обо всех испытаниях балерина.
Желающих заглянуть за кулисы театра и узнать секреты балерин оказалось много. Хореву стали регулярно приглашать на интервью, а также на съемки фильмов и реклам.
Когда Мария стала первой солисткой театра, она начала делиться своими знаниями с окружающими. Выпустила книгу с уроками и стала проводить мастер-классы для молодых танцовщиц.
Александра Хитеева
Первая солистка Мариинского театра приехала в Санкт-Петербург из Казани. В родном городе Александра закончила хореографическое училище, а после поступила в Академию А. Я. Вагановой.
Хитеева признаётся, что по характеру она очень тревожный человек и часто в попытках сделать идеально занимается самокопанием и критикой. Из-за этого долгое время у Александры были проблемы с питанием и принятием своего тела.
— У меня всегда были сложные отношения с едой и проблемы с весом, с которыми и сейчас борюсь. Мне очень грустно от того, что когда я была маленькой, мне не объяснили, как нужно худеть, что голодание — это плохо, — откровенничала в одном из интервью Александра.
Балерина также не скрывает, что первые шаги в Мариинском театре были непростыми. Желая подготовить идеальный номер и образ к выступлению, она могла много часов оттачивать танцевальные приемы, которые уже у нее получаются. И в итоге делала только хуже.
— Есть риск потерять и себя, и танец. Именно поэтому я не люблю слишком много репетировать или готовить партии — боюсь упустить в бесконечных доработках живые, удачные находки, — делилась секретом своего нынешнего успеха Александра.
Кроме работы в театре, Александра также играет в кино, снимается для журналов и брендов. Ее позам с идеально вытянутым носком или безупречным шпагатом позавидует любая топ-модель.
