Говорила, что устала: муж Брижит Бардо раскрыл причину смерти актрисы перед ее похоронами

Причиной смерти французской киноактрисы Брижит Бардо стало онкологическое заболевание. Об этом сообщил ее муж Бернар Д'Ормаль.

Чтобы спасти Бардо, медики провели ей две операции. Однако хирургические вмешательства, лечение и боль в спине окончательно измотали актрису, указал д’Ормаль в интервью журналу Paris Match.

«В моменты физических страданий Брижит говорила: „Я устала, я хочу уйти“. При этом она до самого конца сохраняла ясность ума и беспокоилась о судьбе животных», — рассказал супруг кинозвезды.

Источник: кадр из фильма «Нефтедобытчицы» (18+), режиссер Кристиан-Дак, Société Nouvelle de Cinématographie, 1971 год

В октябре издание Nice-Matin сообщало, что актриса на протяжении трех недель находилась в частной больнице в Тулоне, где перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании шла речь, не сообщалось. В ноябре Бардо вновь была госпитализирована. 28 декабря 2025 года Бардо умерла в возрасте 90 лет.

Бардо похоронят на Морском кладбище в склепе неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима — ее первого мужа. Он, как заявляла актриса, «сделал ее той, кем она стала». Вадим был режиссером фильма «И Бог создал женщину», который принес Брижит мировую славу.

Источник: кадр из фильма «И Бог создал женщину» (12+), режиссер Роже Вадим, Cocinor, 1951 год

Прощание с актрисой организовали в особом формате: закрытая церемония для близких и публичная — для поклонников. Для всех желающих проститься на улицах установили большие экраны для прямой трансляции службы. Гроб с телом звезды выбрали очень необычный. Он плетеный и украшен пышными букетами разноцветных гербер. Гроб выносили из церкви под музыку группы Gypsy Kings.

Брижит начинала как модель, а затем начала сниматься в кино. Однако она быстро решила попрощаться с актерской карьерой и посвятила свою жизнь защите прав животных. О том, как жила французская звезда, рассказали в отдельном материале.