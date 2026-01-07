НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Говорила, что устала: муж Брижит Бардо раскрыл причину смерти актрисы перед ее похоронами

Говорила, что устала: муж Брижит Бардо раскрыл причину смерти актрисы перед ее похоронами

Во Франции прощаются с кинозвездой

Во Франции прощаются с кинозвездой

218
Актриса перенесла несколько операций | Источник: Remy de la Mauviniere / AP Актриса перенесла несколько операций | Источник: Remy de la Mauviniere / AP

Актриса перенесла несколько операций

Источник:

Remy de la Mauviniere / AP

Причиной смерти французской киноактрисы Брижит Бардо стало онкологическое заболевание. Об этом сообщил ее муж Бернар Д'Ормаль.

Чтобы спасти Бардо, медики провели ей две операции. Однако хирургические вмешательства, лечение и боль в спине окончательно измотали актрису, указал д’Ормаль в интервью журналу Paris Match. 

«В моменты физических страданий Брижит говорила: „Я устала, я хочу уйти“. При этом она до самого конца сохраняла ясность ума и беспокоилась о судьбе животных», — рассказал супруг кинозвезды. 

Источник: кадр из фильма «Нефтедобытчицы» (18+), режиссер Кристиан-Дак, Société Nouvelle de Cinématographie, 1971 годИсточник: кадр из фильма «Нефтедобытчицы» (18+), режиссер Кристиан-Дак, Société Nouvelle de Cinématographie, 1971 год
Источник:

кадр из фильма «Нефтедобытчицы» (18+), режиссер Кристиан-Дак, Société Nouvelle de Cinématographie, 1971 год

В октябре издание Nice-Matin сообщало, что актриса на протяжении трех недель находилась в частной больнице в Тулоне, где перенесла операцию в связи с тяжелым заболеванием. О каком заболевании шла речь, не сообщалось. В ноябре Бардо вновь была госпитализирована. 28 декабря 2025 года Бардо умерла в возрасте 90 лет.

Бардо похоронят на Морском кладбище в склепе неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима — ее первого мужа. Он, как заявляла актриса, «сделал ее той, кем она стала». Вадим был режиссером фильма «И Бог создал женщину», который принес Брижит мировую славу.

Источник: кадр из фильма «И Бог создал женщину» (12+), режиссер Роже Вадим, Cocinor, 1951 годИсточник: кадр из фильма «И Бог создал женщину» (12+), режиссер Роже Вадим, Cocinor, 1951 год
Источник:

кадр из фильма «И Бог создал женщину» (12+), режиссер Роже Вадим, Cocinor, 1951 год

Прощание с актрисой организовали в особом формате: закрытая церемония для близких и публичная — для поклонников. Для всех желающих проститься на улицах установили большие экраны для прямой трансляции службы. Гроб с телом звезды выбрали очень необычный. Он плетеный и украшен пышными букетами разноцветных гербер. Гроб выносили из церкви под музыку группы Gypsy Kings.

Источник: Mirror.co.ukИсточник: Mirror.co.uk
Источник:

Mirror.co.uk

Брижит начинала как модель, а затем начала сниматься в кино. Однако она быстро решила попрощаться с актерской карьерой и посвятила свою жизнь защите прав животных. О том, как жила французская звезда, рассказали в отдельном материале.




Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Брижит Бардо Причина смерти Похороны Прощание
