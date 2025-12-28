Девушка в бикини. Как жила и почему умерла Брижит Бардо — секс-символ XX века

Одна из знаменитых ролей актрисы Источник: скриншот сайта imdb.com

Мечта всех мужчин, на которую сворачивали шеи еще до того, как она стала звездой; секс-символ, благодаря которой распространилась мода на бикини и прическу бабетта; женщина с характером, не пожелавшая учить английский и летать за океан даже ради заманчивой карьеры; зоозащитница и смелый критик властей и президентов своей страны — это лишь несколько черт той, кого мы все знали как Брижит Бардо.

Она угасла на 92-м году жизни 28 декабря, дважды за осень попав в больницу и перенеся операцию. До последнего она уверяла, что с ней всё хорошо, и прощаться она не собирается, — но эти дни стали последними.

Источник: Unknown (Mondadori Publishers), Public domain / Wikimedia Commons

Брижит была родом из религиозной семьи инженера, занималась в Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца (в том числе балетом у русского Бориса Князева), была скромной и неуверенной в себе, о чём позже вспоминала в своей автобиографии, и слегка завидовала якобы более красивой младшей сестре.

Но именно мать, задумавшая открыть магазин одежды с нарядами любимого дизайнера, нечаянно открыла девушку миру, использовав дочь разок в качестве манекенщицы. Девушку заметила редактор журнала, последовали приглашения для съемок в глянец, включая знаменитый Elle. Однако семья боялась быть опозоренной — девушку подписывали только инициалами — Б.Б.

Став дважды лицом журнала, красотка заинтересовала кинематографистов — и своего будущего мужа Роже Вадима (имя при рождении — Вадим Племянников, потомок выходцев из России). Репортер был на этом фильме помощником режиссера, они познакомились на пробах. И хотя фильм так и не был снят, карьера девушки завертелась, чему Вадим немало способствовал. Семья Бардо поначалу его не принимала, но потом смирилась: свадьбу пришлось отложить до совершеннолетия невесты, торжество сыграли в 1952 году.

Ее первым фильмом стала «Нормандская дыра», вышедшая в 1952-м, — Бардо к собственным актерским способностям относилась без иллюзий и на съемочной площадке сгорала от стыда. Однако другой снятый в том же году фильм — «Манина, девушка в бикини» — сделал ее знаменитой и распространил моду на открытые купальники. После этого она уже играла с американской звездой Кирком Дугласом (фильм «Акт любви») и ездила с мужем на Каннский кинофестиваль, где вызвала фурор, появившись в бикини на американском авианосце, где от нее не могли отвести глаз 3500 моряков.

В 1957-м Роже Вадим снял свой дебют — «И Бог создал женщину». В этой ленте актриса сыграла, в общем, саму себя — юную раскрепощенную возмутительницу спокойствия, в которую влюблены несколько мужчин и о которой сплетничают остальные. Впрочем, Бардо и далее говорила, что не влезала в шкуры своих героинь — а скорее натягивала их на себя.

За океаном фильм, где партнером Бардо стал Жан-Луи Трентиньян, вызвал скандал, в некоторых штатах его запрещали — но это было лишь на руку и увеличивало популярность.

В 1959 году Бардо открыла для себя Советский Союз — с фильмом «Бабетта идет на войну», претендовавшим на главный приз ММКФ. Тогда же вошла мода на высокую прическу главной героини. Фильм о наивной девушке, вступившей в Сопротивление, вызвал массу скандалов еще со времен съемок (допустимо ли снимать комедию о Второй мировой войне?).

К тому же Бардо стала жить со своим партнером по фильму Жаком Шарье, от которого забеременела. Он убедил ее оставить ребенка и стал ее вторым мужем — брак продлился всего три года. Через несколько лет звезда вышла за немецкого миллионера Гюнтера Закса, но и тот брак был недолгим, а с 1992-го Бардо была замужем за французским политиком Бернаром Д’Ормалем. С единственным сыном Николя они сблизились, только когда Бардо уже стала бабушкой.

Среди режиссеров, с которыми сотрудничала Бардо, был и классик «новой волны» Жан-Люк Годар — она снялась в его драме «Презрение», которая начиналась с продолжительной постельной сцены. Режиссер, снимавший ранее малобюджетные черно-белые ленты, получил от своих продюсеров, мечтавших о громком кассовом успехе, всё: большой бюджет и секс-бомбу на главную роль — но Годар снял вместо этого критику давления продюсеров на творческий процесс (в фильме речь тоже о съемках фильма), и даже роскошную Бардо он снимал с минимальным эротизмом — только чтобы показать эксплуатацию женского тела.

Бардо занималась и музыкой, выпустила несколько альбомов, некоторые из песен становились популярными — их написал для нее Серж Генсбур. Например, до сих пор крутится на радиостанциях исполненный ими в 1967 году дуэт Je t’aime… moi non plus (правда, знаменитым он стал в версии с Джейн Биркин).

В 1973-м, после небольшой роли в фильме подруги Нины Компанеец «Поучительная и веселая история Колино, любителя дергать за юбки», актриса заявила об уходе из кино, где в общей сложности сыграла около 40 ролей.

Она мечтала запомниться не как звезда экрана, а как зоозащитница, к чему начала делать шаги, еще играя в кино: например, при участии Бардо был принят документ, регулировавший более гуманные способы убийства животных на мясо.

На этой почве она общалась с Владимиром Путиным и как-то заявила, что президент России сделал больше для защиты животных, чем все президенты Франции. Среди его инициатив, за которые он удостоился такого комплимента, — запрет охоты на детенышей тюленя.

Впрочем, уже много лет спустя, подводя итоги своей деятельности, Бардо призналась, что вся ее активность мало что смогла изменить в обществе в конечном итоге, — и это не только грустно, но и пугающе, потому что ведет к обесцениванию и человека. Впрочем, признавала она, только животные и забота о них придали смысл ее жизни и позволили достойно состариться.