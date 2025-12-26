«Делаем дело»: Романа Курцына отметили на высоком уровне

Ярославский актер Роман Курцын получил звание «Лучший мастер-наставник в искусстве кинематографа», присуждаемое Министерством культуры РФ совместно с Общественной палатой РФ.
«Это звание Роман Курцын получил благодаря уникальному таланту и огромному вкладу в развитие отечественного искусства кино. Своими ролями он сумел покорить сердца зрителей, играя сильные мужские образы, будь то спортсмен, военный или тренер. Помимо активной деятельности в киноиндустрии, Курцын много сил уделяет поддержке родного города Ярославля. Его вклад в популяризацию творчества молодых артистов и поддержку региональных инициатив доказывает истинную приверженность делу воспитания новых поколений кинематографистов», — отметили в мэрии Ярославля.
Сам Роман свой успех прокомментировал кратко.
«Делаем дело!», — написал он на странице во «ВКонтакте».
Напомним, Роман Курцын — актер и продюссер. Родился 14 марта 1985 года в Костроме. Его отец был милиционером, а мать — военной. Роман учился в Ярославском государственном театральном институте на факультете Театрального искусства. Сыграл главные роли в фильмах «Меч» (16+), «Стреляющие горы» (16+), «Как выйти замуж за миллионера» (12+), «Дурная кровь» (18+), «Корабль» (18+), «Крым» (18+) и других. Женат на актрисе Анне Назаровой. У пары двое детей.