НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 752мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,90
EUR 91,38
Экопроекты российских компаний
Огромная очередь у «Киномакса»
«Умные решения»
Расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году
Репортаж из деревни, где упал самолет
Увеличат пенсии с 1 января
Пятиэтажку аккупировали тараканы
Проблема с проездными
Ожидаются морозы
Культура Мнение «За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв

«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв

Рецензия на новый приключенческий фильм с Евгением Ткачуком

217
Главный дуэт фильма&nbsp;— Марк-Малик Мурашкин и Евгений Ткачук | Источник: «Кинопоиск»Главный дуэт фильма&nbsp;— Марк-Малик Мурашкин и Евгений Ткачук | Источник: «Кинопоиск»

Главный дуэт фильма — Марк-Малик Мурашкин и Евгений Ткачук

Источник:

«Кинопоиск»

Главная российская кинопремьера на этой неделе — приключенческая комедия «Волчок» (16+) от режиссера Константина Смирнова. Главные роли в ней сыграли Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий. Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь рассказывает, чего ждать от нового фильма. Далее — от первого лица.

Ругать проще. Ты с самого начала видишь неточную актерскую игру, фальшивость, сценарные дыры… Остается всё это только бодренько по пунктам зафиксировать. Похвалить сложнее. Общее «хорошо» — оно как в том кино: для Атоса слишком много, а для графа де Ла Фер недостаточно.

С «Волчком» вышло довольно удачно. Его есть и за что похвалить, и за что пожурить. «Волчок» — типичный фильм-хорошист. Не выдающийся, но очень даже смотрибельный. Из вереницы сказок, которые буквально заполонили большие экраны, так вообще один из самых смотрибельных.

И в первую очередь потому, что он снят не по каким-то мотивам. Вернее, внимательный зритель что-то от Гая нашего Ричи эдакое уловит, что-то от вестернов, из «Форсажа» даже. Но… все совпадения, конечно, случайны. Или нет.

Про что кино? Действие разворачивается в Российской империи на рубеже XIX–XX веков. Будьте готовы к тому, что картинка весьма лубочная. Да, кино можно отнести скорее к сказочному, нежели к историческому. Хотя, полагаю, создатели со мной поспорили бы.

У дворянина Вани Огарева, любителя книг про путешествия, умирает отец. Мать скончалась еще раньше, мальчик полностью осиротел. Откуда-то появляется очень скользкий дядя, который требует подписать документы на продажу виноградников. Дядю играет Даниил Воробьев. И его герой настолько противен, что это даже хорошо.

Ваня сбегает из Москвы в Нижний Новгород — к другу отца. В погоню за ним отправляются нанятые дядей бандиты. Случайно мальчик знакомится с кулачным бойцом Волчком и просит его о помощи. Тут и начинается роуд-муви, которое, естественно, полностью поменяет главных героев.

Близкие к киношной среде СМИ пишут, что главную роль в фильме могли сыграть Юра Борисов, Александр Кузнецов или Михаил Кремер. Однако, скажу я вам, у Евгения Ткачука перевоплотиться в неотесанного пьющего кулачного бойца получилось прекрасно. Настолько, что его главный партнер по съемочной площадке, юный Марк-Малик Мурашкин, часто кажется недостаточно живым.

Евгений Ткачук очень органичен в роли кулачного бойца | Источник: «Кинопоиск»Евгений Ткачук очень органичен в роли кулачного бойца | Источник: «Кинопоиск»

Евгений Ткачук очень органичен в роли кулачного бойца

Источник:

«Кинопоиск»

Впрочем, сей недочет легко компенсируется общим динамичным сюжетом. Да, погонь и драк в фильме будет предостаточно. Бои сняты эффектно, с размахом. Некоторые критики их ругают, но мне всего хватило, местами с избытком.

Вообще, картинка, хоть и лубочная, но отличная. Съемки проходили в исторических локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Коломны, Нижнего Новгорода и Рыбинска. Глаз радуется, сердце гордится, как говорится.

Повторюсь, сказочность картину ничуть не портит. Наоборот, придает ей больший колорит. Как в любой сказке, в «Волчке» есть явные и скрытые злодеи разных масштабов, Иван-дурак, который не Иван и вовсе не дурак, девица-красавица. Последнюю сыграла Юлия Хлынина. Но сценаристы почему-то весьма схематично прописали ее роль.

Вот мы и добрались до того, за что фильм можно пожурить. За сценарий. Всё в рамках жанра, но чем ближе к финалу, тем больше странностей в нем возникает. И дело даже не в предсказуемости как таковой. Логика повествования временами выходит из чата. Поэтому героям приходится какие-то сюжетные связки проговаривать. И да, диалоги от этого тоже страдают. Хотя некоторые шутки вы точно оцените, они реально забавные.

Сергей Маковецкий играет одного из второстепенных персонажей | Источник: «Кинопоиск»Сергей Маковецкий играет одного из второстепенных персонажей | Источник: «Кинопоиск»

Сергей Маковецкий играет одного из второстепенных персонажей

Источник:

«Кинопоиск»

Но кто ни разу не смотрел экшены со Стейтемом, пусть первый бросит в меня камень. По сравнению с теми сюжетами и диалогами наши образцовые.

В общем, достойное семейное кино вышло. Есть о чем поговорить после сеанса. Должно ли добро обязательно быть с кулаками? С чего начинается взросление и каким должен быть настоящий мужчина? И даже… что такое настоящая дружба?

Обидно будет, если картина не соберет в прокате. Считаю, за нее точно не жалко проголосовать рублем. Что я, собственно, и сделала.

Захотелось посмотреть фильм «Волчок»?

Да, очень
Подумаю еще
Нет, это кино не для меня
А я уже!
Надежда ГубарьНадежда Губарь
Надежда Губарь

журналист, копирайтер, преподаватель УрФУ, автор телеграм-канала «ТекстУРА»

Автор телеграм-канала «ТекстУРА»

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Кинорецензия Кинопремьера Евгений Ткачук Сергей Маковецкий Андрей Смоляков
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Фильм интересный, но хотелось бы больше глубины.
Гость
1 час
Весёлая комедия, но ожидал большего.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление