«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв

Главный дуэт фильма — Марк-Малик Мурашкин и Евгений Ткачук Источник: «Кинопоиск»

Главная российская кинопремьера на этой неделе — приключенческая комедия «Волчок» (16+) от режиссера Константина Смирнова. Главные роли в ней сыграли Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий. Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь рассказывает, чего ждать от нового фильма. Далее — от первого лица.

Ругать проще. Ты с самого начала видишь неточную актерскую игру, фальшивость, сценарные дыры… Остается всё это только бодренько по пунктам зафиксировать. Похвалить сложнее. Общее «хорошо» — оно как в том кино: для Атоса слишком много, а для графа де Ла Фер недостаточно.

С «Волчком» вышло довольно удачно. Его есть и за что похвалить, и за что пожурить. «Волчок» — типичный фильм-хорошист. Не выдающийся, но очень даже смотрибельный. Из вереницы сказок, которые буквально заполонили большие экраны, так вообще один из самых смотрибельных.

И в первую очередь потому, что он снят не по каким-то мотивам. Вернее, внимательный зритель что-то от Гая нашего Ричи эдакое уловит, что-то от вестернов, из «Форсажа» даже. Но… все совпадения, конечно, случайны. Или нет.

Про что кино? Действие разворачивается в Российской империи на рубеже XIX–XX веков. Будьте готовы к тому, что картинка весьма лубочная. Да, кино можно отнести скорее к сказочному, нежели к историческому. Хотя, полагаю, создатели со мной поспорили бы.

У дворянина Вани Огарева, любителя книг про путешествия, умирает отец. Мать скончалась еще раньше, мальчик полностью осиротел. Откуда-то появляется очень скользкий дядя, который требует подписать документы на продажу виноградников. Дядю играет Даниил Воробьев. И его герой настолько противен, что это даже хорошо.

Ваня сбегает из Москвы в Нижний Новгород — к другу отца. В погоню за ним отправляются нанятые дядей бандиты. Случайно мальчик знакомится с кулачным бойцом Волчком и просит его о помощи. Тут и начинается роуд-муви, которое, естественно, полностью поменяет главных героев.

Близкие к киношной среде СМИ пишут, что главную роль в фильме могли сыграть Юра Борисов, Александр Кузнецов или Михаил Кремер. Однако, скажу я вам, у Евгения Ткачука перевоплотиться в неотесанного пьющего кулачного бойца получилось прекрасно. Настолько, что его главный партнер по съемочной площадке, юный Марк-Малик Мурашкин, часто кажется недостаточно живым.

Евгений Ткачук очень органичен в роли кулачного бойца Источник: «Кинопоиск»

Впрочем, сей недочет легко компенсируется общим динамичным сюжетом. Да, погонь и драк в фильме будет предостаточно. Бои сняты эффектно, с размахом. Некоторые критики их ругают, но мне всего хватило, местами с избытком.

Вообще, картинка, хоть и лубочная, но отличная. Съемки проходили в исторических локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Коломны, Нижнего Новгорода и Рыбинска. Глаз радуется, сердце гордится, как говорится.

Повторюсь, сказочность картину ничуть не портит. Наоборот, придает ей больший колорит. Как в любой сказке, в «Волчке» есть явные и скрытые злодеи разных масштабов, Иван-дурак, который не Иван и вовсе не дурак, девица-красавица. Последнюю сыграла Юлия Хлынина. Но сценаристы почему-то весьма схематично прописали ее роль.

Вот мы и добрались до того, за что фильм можно пожурить. За сценарий. Всё в рамках жанра, но чем ближе к финалу, тем больше странностей в нем возникает. И дело даже не в предсказуемости как таковой. Логика повествования временами выходит из чата. Поэтому героям приходится какие-то сюжетные связки проговаривать. И да, диалоги от этого тоже страдают. Хотя некоторые шутки вы точно оцените, они реально забавные.

Сергей Маковецкий играет одного из второстепенных персонажей Источник: «Кинопоиск»

Но кто ни разу не смотрел экшены со Стейтемом, пусть первый бросит в меня камень. По сравнению с теми сюжетами и диалогами наши образцовые.

В общем, достойное семейное кино вышло. Есть о чем поговорить после сеанса. Должно ли добро обязательно быть с кулаками? С чего начинается взросление и каким должен быть настоящий мужчина? И даже… что такое настоящая дружба?

Обидно будет, если картина не соберет в прокате. Считаю, за нее точно не жалко проголосовать рублем. Что я, собственно, и сделала.

