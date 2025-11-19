НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
Культура Интервью «Я продолжаю работать!» Юрий Куклачев назвал фейком новость о своем уходе на пенсию

«Я продолжаю работать!» Юрий Куклачев назвал фейком новость о своем уходе на пенсию

Самый добрый клоун готовится к гастролям по Сибири

175
Самый добрый клоун пока не собирается покидать сцену, а готовится к Новому году | Источник: Максим Воробьев / E1.RUСамый добрый клоун пока не собирается покидать сцену, а готовится к Новому году | Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Самый добрый клоун пока не собирается покидать сцену, а готовится к Новому году

Источник:
Максим Воробьев / E1.RU

Миллионы поклонников Юрия Куклачева были искренне опечалены после информации, которая появилась в Сети. Издание «Абзац» сообщило, что создатель уникального Театра кошек в беседе с их корреспондентом заявил, «что больше не может выступать на сцене из-за проблем со здоровьем. Известный дрессировщик якобы рассказал, что „завершил профессиональную карьеру и зарабатывает исключительно на своих книгах“. Эту новость растиражировали почти все издания страны, ведь на спектаклях и цирковых номерах Юрия Дмитриевича выросло несколько поколений россиян.

Как чувствует себя народный артист РСФСР и что теперь будет с его уникальным театром, журналисты MSK1.RU решили узнать у самого артиста.

— Фамилия Куклачев многим не дает покоя, вот появился еще очередной фейк. Корреспондент, я не помню, где он брал у меня интервью, не дал проверить и написал такое, что не соответствует действительности. Дело в том, что я после болезни сумел быстро восстановиться (12 апреля 2024 года во время выступления у Юрия Дмитриевича случился обширный инфаркт. Прямо со сцены его увезли в клинику, где провели экстренную операцию. — Прим. ред.). Уже через два с половиной месяца я выступал на сцене вместе с детьми. И работаю! — заявил нам Юрий Дмитриевич.

Прокомментировал знаменитый артист и еще одно утверждение — что он уже не выступает на сцене:

— Слова, что я всё уже в жизни сделал, это тоже неправда! Я продолжаю работать, не останавливаюсь. Мы сейчас создаем новые спектакли, у нас интересная большая программа по созданию шоу с кошками. Скоро поедем в Сибирь, будем радовать зрителей своими представлениями под названием «Самый добрый клоун». Мы будем нести доброту по всей России. И я уверен, что доброта спасет весь мир.

«Больше, чем мы с вами»

— Папа всё время выступает и работает больше, чем мы с вами, — подтверждает слова «самого доброго клоуна» его сын Дмитрий Куклачев, он же заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева. — Он выходит на сцену, общается со зрителями, ездит на гастроли. А перед Новым годом загрузка у него еще больше увеличивается.

Скоро в единственном в стране Театре кошек Куклачева начнутся новогодние представления — и это неизменный аншлаг.

— Как в Большом театре «Щелкунчик», в нашем театре есть два спектакля, которые мы показываем только в новогодние каникулы: «Зимняя сказка» и «Рождественская история», — рассказывает Дмитрий Куклачев. — А всего у нас в репертуаре около двадцати представлений — каждый спектакль идет по три недели, сменяя друг друга.

— А сколько пушистых артистов в них занято?

— Сегодня их в нашей труппе больше двухсот. На днях кошка Лея принесла шестерых котят — так что труппа всё время пополняется. Взяли мы в артисты и трех фронтовых котов, сейчас вводим их в спектакли. Их спасли наши военные на линии боевого соприкосновения. Например, кошку Коли они вывозили прямо на броне из-под обстрелов.

— А как же эти котики попали в театр?

— Из донецкого приюта «Кошкин дом», с которым мы давно дружим. Мы хотим продемонстрировать всем, что психика животных, побывавших под обстрелами, не травмирована, они дружелюбны, управляемы, их без страха можно брать в дом и, как говорит Юрий Куклачев, спасать мир добротой.

Александра Сотникова
Юрий Куклачев Театр кошек Куклачева Клоун Артист
