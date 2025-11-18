Юрий Куклачев не справился с болезнью: он решил уйти со сцены

Артист цирка сосредоточился на книгах Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Народный артист России Юрий Куклачев завершил профессиональную карьеру. Из-за проблем со здоровьем он больше не может выступать на сцене.

Юрий Куклачев — российский цирковой артист, клоун и дрессировщик, создатель и художественный руководитель единственного в мире Театра кошек, известного также как «Кошкин дом».

«Сейчас я живу только за счет книг, потому что у меня уже всё, я выступать не могу, здоровье не позволяет. Поэтому я только могу с книгами сидеть, говорить о них. К книгам я сделал научную работу еще, упражнения собрал — духовная пища, так сказать», — сообщил Куклачев.

Артист отметил, что его книги пользуются большим спросом и быстро раскупаются. Он заявил в беседе с «Абзацем», что планирует также начать обучать системе Станиславского.

Система Станиславского — теория сценического искусства, метод актерской техники, разработанный русским режиссером, актером, педагогом и театральным деятелем Константином Сергеевичем Станиславским. Главная цель системы — чтобы актер органично существовал на сцене, чувствовал и переживал эмоции своего персонажа так же, как в реальной жизни.

Юрию Куклачеву стало плохо после юбилейного выступления в «Вегас Сити Холле» в Москве 12 апреля 2024 года. Основателя знаменитого театра кошек доставили в больницу сразу после окончания концерта «Жемчужная нить жизни», посвященного его 75-му дню рождения.

Как позже выяснилось, у знаменитого дрессировщика кошек случился обширный инфаркт. Прямо со сцены Куклачева на скорой увезли в больницу, где ему провели экстренную операцию, которая длилась больше трех часов.