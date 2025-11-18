НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

5 м/c,

южн.

 737мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 94,42
Экопроекты российских компаний
Отразили атаку БПЛА
«Умные решения»
Задержка поездов
Компании, которые создают будущее области
Кто может стать тренером «Локомотива»
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Концерт «Алисы»
Что будет с «Шинником»
Культура Юрий Куклачев не справился с болезнью: он решил уйти со сцены

Юрий Куклачев не справился с болезнью: он решил уйти со сцены

Что случилось со знаменитым дрессировщиком

293
Артист цирка сосредоточился на книгах | Источник: Максим Воробьев / E1.RUАртист цирка сосредоточился на книгах | Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Артист цирка сосредоточился на книгах

Источник:

Максим Воробьев / E1.RU

Народный артист России Юрий Куклачев завершил профессиональную карьеру. Из-за проблем со здоровьем он больше не может выступать на сцене.

Юрий Куклачев — российский цирковой артист, клоун и дрессировщик, создатель и художественный руководитель единственного в мире Театра кошек, известного также как «Кошкин дом».

«Сейчас я живу только за счет книг, потому что у меня уже всё, я выступать не могу, здоровье не позволяет. Поэтому я только могу с книгами сидеть, говорить о них. К книгам я сделал научную работу еще, упражнения собрал — духовная пища, так сказать», — сообщил Куклачев.

Артист отметил, что его книги пользуются большим спросом и быстро раскупаются. Он заявил в беседе с «Абзацем», что планирует также начать обучать системе Станиславского. 

Система Станиславского — теория сценического искусства, метод актерской техники, разработанный русским режиссером, актером, педагогом и театральным деятелем Константином Сергеевичем Станиславским. Главная цель системы — чтобы актер органично существовал на сцене, чувствовал и переживал эмоции своего персонажа так же, как в реальной жизни.

Юрию Куклачеву стало плохо после юбилейного выступления в «Вегас Сити Холле» в Москве 12 апреля 2024 года. Основателя знаменитого театра кошек доставили в больницу сразу после окончания концерта «Жемчужная нить жизни», посвященного его 75-му дню рождения.

Как позже выяснилось, у знаменитого дрессировщика кошек случился обширный инфаркт. Прямо со сцены Куклачева на скорой увезли в больницу, где ему провели экстренную операцию, которая длилась больше трех часов. 

Даже в тяжелом состоянии он продолжал руководить шоу по телефону и давал рекомендации по номерам. Однако близкие старались его максимально оградить, чтобы артист сосредоточился на восстановлении.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Юрий Куклачев Кошка Инфаркт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
3 минуты
ну нормально 75 лет , это как раз новый пенсионный возраст который хотят продвинуть
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление