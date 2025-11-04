НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +4

4 м/c,

зап.

 756мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Когда выпадет первый снег
«Умные решения» в недвижимости
Умер известный телеведущий
Пожар в спальном районе
Уголовное дело из-за некачественной еды в школах
Дешевые квартиры в аренду в Ярославле
Закроют ли травмпункт
Что с площадью Труда
Культура Боролся долго. Стало известно, отчего умер Юрий Николаев

Боролся долго. Стало известно, отчего умер Юрий Николаев

Телеведущий не дожил месяц до 77-го дня рождения

321
Николаев не дожил месяц до дня рождения | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUНиколаев не дожил месяц до дня рождения | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Николаев не дожил месяц до дня рождения

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

4 ноября стало известно о смерти Юрия Николаева. Телеведущему, который вел легендарные музыкальные программы, было 76 лет.

Официально его семья не сообщила ТАСС о причинах смерти. Однако известно, что у Николаева давно были проблемы со здоровьем. Он боролся с тяжелым заболеванием легких — и из-за него уже попадал в больницу.

В 2024 году Николаев пережил обморок и отек легких. Тогда ему смогли помочь врачи. К сожалению, в 2025 году ситуация стала тяжелее. По данным телеграм-канала SHOT, Николаев несколько лет назад получил диагноз — рак легких.

«Юрий Александрович был заядлым курильщиком, и на фоне вредной привычки у него был диагностирован рак лёгких. В середине октября он был госпитализирован в больницу. Народный артист задыхался, а также у него было сильное головокружение. Также артист перенёс серьёзную операцию на бедре в 2024 году после падения, и в том же году диагностирован ковид», — пишет SHOT.

Вся страна знала Николаева по его участию в музыкальных программах. Вы наверняка помните их названия — «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Николаев Рак Причина смерти Смерть Телеведущий
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
27 минут
надо не бороться было а не курить или бросить пока гром не грянул
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление