Боролся долго. Стало известно, отчего умер Юрий Николаев

Николаев не дожил месяц до дня рождения Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

4 ноября стало известно о смерти Юрия Николаева. Телеведущему, который вел легендарные музыкальные программы, было 76 лет.

Официально его семья не сообщила ТАСС о причинах смерти. Однако известно, что у Николаева давно были проблемы со здоровьем. Он боролся с тяжелым заболеванием легких — и из-за него уже попадал в больницу.

В 2024 году Николаев пережил обморок и отек легких. Тогда ему смогли помочь врачи. К сожалению, в 2025 году ситуация стала тяжелее. По данным телеграм-канала SHOT, Николаев несколько лет назад получил диагноз — рак легких.

«Юрий Александрович был заядлым курильщиком, и на фоне вредной привычки у него был диагностирован рак лёгких. В середине октября он был госпитализирован в больницу. Народный артист задыхался, а также у него было сильное головокружение. Также артист перенёс серьёзную операцию на бедре в 2024 году после падения, и в том же году диагностирован ковид», — пишет SHOT.