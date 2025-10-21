«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте

Илья Озолин в роли Михаила Лермонтова Источник: «Кинопоиск»

На днях в прокат вышел фильм «Лермонтов» Бакура Бакурадзе. Картина повествует о последнем дне жизни поэта и его роковой дуэли с Мартыновым. Журналист и постоянный автор 63.RU Надежда Губарь посмотрела эту драму и делится впечатлениями. Далее — от первого лица:

— Не мой это Лермонтов. Не такой был поэт, — горячилась в гардеробе пожилая дама весьма интеллигентной внешности.

— Кто ж его знает, каким действительно он был, — задумчиво парировала ее столь же немолодая спутница.

Драма Бакура Бакурадзе «Лермонтов» демонстрирует непривычный взгляд на поэта. Мы видим с одной стороны смелого и энергичного человека, с другой — одинокого, потерянного и запутавшегося. Князь Александр Васильчиков, друг и секундант Михаила Лермонтова на той самой дуэли, писал, что в нем «видели двух человек: добродушного — для небольшого кружка ближайших друзей, заносчивого, вздорного — для всех прочих знакомых». Эта двойственность в картине показана очень ярко.

«Лермонтов» — фильм-чувствование. Медленный, тягучий, пропитанный осенью, туманами и ощущением неизбежности. Зритель вместе с поэтом проживает последний день перед дуэлью. Каждый кадр давит на плечи тяжестью неотвратимого.

Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остается всего несколько часов. Друзья предпринимают последние попытки сгладить конфликт. Поэт — живет свой последний день. А утром 15 июля 1841 года приезжает к подножию горы Машук.

Каждый зритель в зале знает эту историю, но без малого два часа, пока длится фильм, я уверена, надеется на чудо. Кто-то из критиков написал, что ему хотелось альтернативного развития истории, как у Тарантино в «Бесславных ублюдках». Да, именно так.

Есть в экранном Лермонтове надрыв и уязвимость. Роль поэта сыграл стендап-комик Илья Озолин. Это его дебют в большом кино. И, надо сказать, дебют шикарный. Режиссер Бакур Бакурадзе в интервью «Кинопоиску» рассказывал, что выбирал актера интуитивно:

«Я всегда ищу и актеров, и неактеров. Ищу совпадения с моим персонажем. Илья — внешне неяркий парень, небольшого роста, с сиплым голосом. Всё это складывается в нужный неспокойный характер, который должен быть полной противоположностью Мартынову. Мы же не просто Лермонтова ищем, но и его окружение, как он в него вписывается».

Режиссер и сценарист фильма также говорил, что это не совсем фильм о Лермонтове, а скорее «иллюстрация к жизни поэта». Хотя с историческим материалом съемочная группа обошлась очень бережно. Если многие предыдущие экранизации жизнеописаний известных личностей снимались для зрителя непосвященного («Пророк. История Александра Пушкина», «Роднина», «Первый на Олимпе»), то «Лермонтов» требует особого к себе отношения и знаний. Что за Быховец? Какой Бенкендорф? Откуда там Пушкин? Картина не ставит своей задачей объяснять это. Для незнающих — сюжет неявный.

Авторское кино довольно сложно описывать. Ты стараешься, подбираешь слова, а они всё равно оказываются мимо. Хочу сказать, что развитие сюжета медленное, что зритель в какой-то момент погружается в состояние транса… Потом думаю: это больше похоже на отваживание. А драма просмотра стоит. Просмотра с погружением. Просмотра с размышлением о жизни. Просмотра с желанием прийти домой и освежить в памяти что-то лермонтовское.

«Для меня это не диалог с самим собой, а попытка взглянуть на то, что Лермонтов транслировал миру и что осталось с нами на века. Лермонтов был невероятно мощным, и пройти мимо невозможно. Я хотел уловить его энергию — то, что взорвалось в 26 лет, — и перенести это на экран. Если зрители почувствуют хотя бы часть этого, я буду благодарен ему самому. Он действительно заслуживает того, чтобы о нем снова говорили. К тому же Лермонтова почти не было в кино — и это для меня стало вызовом. Мне казалось, что я могу попробовать. Получилось ли, судить зрителям, но в какой-то мере, думаю, да», — так объяснил идею фильма Бакур Бакурадзе в интервью «Правилам жизни».

Однозначно получилось. И не оставит зрителя равнодушным.

