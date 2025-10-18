«В свои 74 года — он просто огонь»: россиянка слетала на концерт Стинга и рассказала, что ее удивило

Герои этой истории хотели лететь на Кадышеву, но выбрали Стинга и потратили в несколько раз больше Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В конце сентября в Бангкоке выступил легендарный английский музыкант-инструменталист и композитор Стинг. Его концерт в столице Таиланда был частью мирового турне Sting 3.0. Некоторые фанаты поговаривают, что эти гастроли могут быть последними в карьере Стинга. Кристина Базилевская побывала на концерте любимого артиста. Во сколько ей обошлась поездка и что удивило — читайте ниже.

Черное платье — под стать образу музыкантов Источник: Кристина Базилевская

Кристина не считает себя фанаткой Стинга, но его творчество любит с юношества.

— Думаю, все помнят нашумевший сериал «Клон» и песню Стинга Desert Rose, которая в нём звучала. Так что Стинг у меня с юношества. Я часто слушаю его песни в машине, — говорит девушка.

Поэтому попасть на концерт мировой звезды всегда было для нее той самой мечтой, которая не была совсем уж несбыточной, но всё-таки сложно реализуемой. Полет на сентябрьский концерт Стинга в Бангкок получился спонтанным.

— В июле мы с подругами возвращались с фестиваля «Голос кочевников» в Улан-Удэ, ехали в машине и пели песни Надежды Кадышевой. Я выложила отрывки наших видео в соцсети и написала, что было бы неплохо слетать на ее концерт. Поискала в интернете и увидела, что ближайший будет в Новосибирске 23 сентября. Мы решили ехать, — продолжает историю Кристина Базилевская.

На пост о том, что девушки собираются на Кадышеву, отреагировала одна из знакомых Кристины. Она написала, что тоже бы хотела сгонять с ними.

А вот и сам Стинг. Кристина заметила, что в свои 74 года он выглядит просто огненно Источник: Кристина Базилевская

— Я ей пишу: «Так полетели с нами, будем зажигать!» А она мне в ответ: «Не могу, лечу на Стинга 25-го». И вот тут-то я тоже загорелась этой идеей. По счастливому стечению обстоятельств у ее знакомых не получилось полететь, поэтому они уступили свои билеты нам. Кстати сказать, шикарные билеты в 8-м ряду. Они их просто заранее купили, поэтому могли выбрать такие классные места. Вот так моя мечта осуществилась, — делится Кристина с нашими коллегами из IRCITY.RU

В Бангкоке Кристина с подругой провели три дня. Концерт проходил на площадке UOB Live в торговом центре EmSphere, а это почти центр столицы, один из самых современных и даже элитных районов города. По статусу его можно сравнить с Патриками в Москве. Там отлично развита инфраструктура, есть что посмотреть и чему удивиться.

Поездки на такси по центру Бангкока — удовольствие для искушенных. Движение в городе плотное Источник: Кристина Базилевская

— Я не первый раз в Таиланде, но вот в Бангкоке жила первый раз. До этого обычно прилетала и сразу уезжала в курортные зоны. В этот раз жили в столице, причем в центре, так что была возможность проникнуться этим городом. Бангкок — это город будущего. Динамичный, разный, вкусный, со своими запахами, — смеется Кристина.

Площадь перед тем самым ТЦ, где выступал Стинг Источник: Кристина Базилевская

На самом концерте Стинга Кристину в первую очередь поразил уровень организации.

Этот район Бангкока считается одним из самых современных и престижных Источник: Кристина Базилевская

— Зал на 6 тысяч человек — представляете! Но каждого встречают, провожают на месте, подсказывают, куда идти и так далее. Нет ни давки, ни суеты, всё спокойно.

Кристина слушает Стинга с юности Источник: Кристина Базилевская

У Стинга, по словам Кристины, невероятная энергетика. То, как он умеет работать с многотысячным залом, поражает воображение. При этом особой изюминки добавляет и то, что среди всех 6 тысяч зрителей — люди разных национальностей и разных возрастов.

— Были и семьи с детьми, и подростки, и пенсионеры. Арабы, англичане, немцы и многие другие. Было очень много русских. Я вот сейчас вспоминаю всё это и снова испытываю непередаваемые эмоции, — призналась Кристина.

На концерте Кристина особенно ждала свои самые любимые треки — Desert Rose, Englishman in New York и, конечно же, Shape of My Heart. Отдельным удовольствием было услышать их живьем.

В зале собралось около 6 тысяч человек Источник: Кристина Базилевская

— Сам Стинг выглядит просто супер, а для своих 74 лет — просто огонь. Голос один в один как в телевизоре, без всяких преувеличений. Вообще было очень круто побывать на концерте легенды. Говорят, он продал свои права на песни и музыку, и что это его последний тур по миру. Не знаю, насколько это правда, но точно знаю, что запомню этот концерт на всю жизнь в любом случае, — рассказывает Кристина.

Стинг, заметила иркутянка, потрясающе выглядит и звучит Источник: Кристина Базилевская

— Некоторые друзья и знакомые, посмотрев мои сторис и рилс, вдохновились так, что планируют полететь на концерт Тилля Линдеманна. Он будет в Бангкоке в январе следующего года, — сообщила Кристина.

Трехдневная поездка на концерт Стинга обошлась Кристине Базилевской примерно в 80 тысяч рублей. Из этой суммы 21 тысячу она заплатила за сам билет. Билеты на самолет — еще 48 тысяч туда и обратно на одного человека.

За три ночи в гостинице Кристина отдала около 5–7 тысяч рублей, еще 1,5 тысячи ушли на такси. Расходы на еду в кафе и какие-то мелкие траты посчитать было сложнее, но Кристина заметила, что уложилась примерно в 5–10 тысяч рублей.

Зрители в восторге Источник: Кристина Базилевская

— Итого поездка на концерт Стинга обошлась примерно в 80 тысяч рублей. Дорого ли это? По-моему, нет, потому что эмоции, которые мы испытали, просто незабываемые, — подвела итог Кристина Базилевская.