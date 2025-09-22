«Я знал, что это произойдет»: у Леонида Агутина умерла мама. Прощальное письмо певца трогает до слез

Агутин называет маму своим морем любви и тепла. Теперь любви и тепла стало меньше Источник: Леонид Агутин / T.me

Леонид Агутин сообщил, что его мама умерла. Людмила Леонидовна ушла из жизни в возрасте 85 лет. Как признался сам композитор, он был готов к этому, но до последнего не хотел верить, что неизбежное произойдет.

— Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил, — рассказал Леонид Агутин у себя в телеграм-канале. — Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь. Мое лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая — в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнется.

В молодости Людмила Леонидовна занималась в танцевальном кружке, но жизнь посвятила не хореографии, а педагогике. Мать Леонида Агутина была и учителем начальных классов, и преподавателем русского языка и литературы, и завучем. За годы своей работы она добилась звания «Заслуженный учитель РФ».

К 50-летию сына она написала о нем книгу. Между ней и певцом всегда были теплые и трепетные отношения, и он при любом удобном случае благодарил ее за жизнь, любовь, бесконечную доброту и заботу.

С первым супругом, Николаем Петровичем Агутиным, Людмила Леонидовна познакомилась в парке Горького. Она чувствовала, что у нее родится сын, и еще до его появления на свет дала ему имя — Ленечка в честь своего отца-фронтовика.

Первое время родители музыканта жили в коммуналке с его бабушкой. Когда Леониду было 14 лет, Людмила и Николай развелись. Агутин-младший был долго зол на отца, но в итоге простил его.

Вторым мужем Людмилы Леонидовны стал живший в соседнем с Агутиными подъезде терапевт Николай Бабенко. Ссылаясь именно на то, что она живет с врачом, женщина отказалась от госпитализации в сентябре 2024 года — тогда ее состояние резко ухудшилось из-за обострения хронического панкреатита. К тому же у нее была болезнь Паркинсона.

Именно Паркинсон, как рассказал телеграм-каналу Shot отец Леонида Агутина, больше всего мучил Людмилу Леонидовну, у которой «было много заболеваний».

