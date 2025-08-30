НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 750мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Приостановили работу теплохода. Причина
Что посмотреть в Армении
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Запустят дополнительные автобусы
Ярославский бренд покорил Россию
Какие обследования пройти осенью
Выползли змеи
Построят новый медцентр
Переплыл Босфор
Кому подняли зарплаты
Культура Эксклюзив «Звездной болезни у него нет, это точно». Учительница рассказала, каким был в школе Niletto

«Звездной болезни у него нет, это точно». Учительница рассказала, каким был в школе Niletto

Вы удивитесь, но Данил Прытков был отличником по химии, а вот вокалом не занимался

43
Написать комментарий
Niletto часто приезжает в родную школу к любимым учителям | Источник: Лариса ГоловинаNiletto часто приезжает в родную школу к любимым учителям | Источник: Лариса Головина

Niletto часто приезжает в родную школу к любимым учителям

Источник:

Лариса Головина

Певец Niletto (Данил Прытков) родом из Екатеринбурга. Захотел стать певцом он не сразу. В школе будущему артисту нравились химия и физкультура. С 7-го по 11-й классы классным руководителем Данила была учительница Лариса Головина. Сегодня она не только ведет уроки, но и работает в должности заместителя директора. В преддверии 1 сентября педагог рассказала E1.RU, каким Данил Прытков был в школе.

Вместо «Любимки» — танец «Ванечка» и тектоник

Уже в старших классах будущий артист активно занимался спортом, танцевал хип-хоп и брейк-данс, но не пел. Например, на последнем звонке Данил с друзьями показывал номер с тяжелыми гирями. Парни были в традиционных русских рубашках с поясами.

Узнаете любимого исполнителя? | Источник: Лариса ГоловинаУзнаете любимого исполнителя? | Источник: Лариса Головина

Узнаете любимого исполнителя?

Источник:

Лариса Головина

— На конкурсе творчества учителей «Большая перемена» мы делали с ним совместный номер, — рассказывает Лариса Валерьевна. — Участвовали я, моя коллега и Данил. Танец назывался «Ванечка». Мы были в сарафанах и исполняли русский народный танец, а он учил нас танцевать тектоник (танцевальный стиль, сегодня его чаще называют Electro Dance. — Прим. ред.)

<p>Лариса Головина</p><p>Лариса Головина</p>

Данил физически сильный, он все свои элементы легко выучил, а вот нам было трудно, но когда мы танцевали — зал взорвался от восторга!

Лариса Головина

учительница Niletto

Нам удалось найти фрагмент выступления педагогов и Niletto. Видео было снято в далеком 2009 году.

Эх, вот бы они так же отожгли под «Любимку»!

Источник:

Лариса Головина

— Мы всегда думали, что он пойдет на шоу, связанное с танцами, и очень удивились, когда увидели его в «Голосе». В школе он никогда не пел, хоть и часто выступал на сцене, — добавляет Лариса Валерьевна. — Самые первые школьные балы начались именно с его параллели. Данил с друзьями выступал в старинных фраках, камзолах. Конечно, они были великолепны.

Niletto с одноклассниками придумал школьную традицию, которая жива по сей день,&nbsp;— устраивать роскошные костюмированные балы | Источник: Лариса ГоловинаNiletto с одноклассниками придумал школьную традицию, которая жива по сей день,&nbsp;— устраивать роскошные костюмированные балы | Источник: Лариса Головина

Niletto с одноклассниками придумал школьную традицию, которая жива по сей день, — устраивать роскошные костюмированные балы

Источник:

Лариса Головина

А что с оценками?

Учился Данил Прытков хорошо и даже отлично. В его классе углубленно изучали химию, а раз в неделю подростки ездили на уроки в лесотехнический университет (куда потом и поступит будущий артист).

— Это был первый класс, который сдавал ЕГЭ. Тогда эта форма экзамена еще не была обязательной, — говорит учительница.

В 2022 году Niletto приезжал в родную школу прямо перед началом учебного года. С учениками он играл в футбол, а потом дал для ребят небольшой концерт — без софитов и колонок в маленьком актовом зале.

Данил Прытков устроил маленький концерт в родной школе | Источник: Лариса ГоловинаДанил Прытков устроил маленький концерт в родной школе | Источник: Лариса Головина

Данил Прытков устроил маленький концерт в родной школе

Источник:

Лариса Головина

Это было в 2022 году | Источник: Лариса ГоловинаЭто было в 2022 году | Источник: Лариса Головина

Это было в 2022 году

Источник:

Лариса Головина

— Никогда не грубил, очень сдержанный, Данил таким и остался. Никаких скандалов с ним не происходит и никакой звездной болезни у него нет, это точно, — уверена Лариса Валерьевна. — Он очень тепло относится к учителям. Единственное, что весь в татуировках.

<p>Лариса Головина</p><p>Лариса Головина</p>

Когда он к нам приходит, я его всегда ругаю за татуировки, в школе-то у него их не было. Только спорт, учеба, творчество.

Лариса Головина

учительница Niletto

Еще одно доказательство любви Niletto к своей учительнице — его школьное фото из выпускного альбома, где он оставил Ларисе Валерьевне трогательное послание.

«Уважаемая, дорогая, любимая Лариса Валерьевна… Я всегда считал и буду считать вас самой привлекательной и загадочной женщиной во всем моем маленьком мире».

Шоумен Павел Воля показывал Niletto видео от его учительницы — певец растрогался почти до слез

Источник:
Rutube.ru
Это фотография из выпускного альбома 11-го класса | Источник: Лариса ГоловинаЭто фотография из выпускного альбома 11-го класса | Источник: Лариса Головина

Это фотография из выпускного альбома 11-го класса

Источник:

Лариса Головина

Данил Прытков часто поддерживает учеников родной школы. Например, в 2020 году, когда во время пандемии выпускники отмечали последние звонки дома, он записал для них видеообращение с поздравлениями.

— Потом, когда Данил приехал в школу, выпускники того года подарили ему медаль с надписью «Лучший человек» и поблагодарили за то, что он их поздравил в такой тяжелый для них год, — отмечает Лариса Валерьевна.

<p>Лариса Головина</p><p>Лариса Головина</p>

Данил прямо так растрогался, говорит: «Надо же, такого мне еще никто не дарил, не говорил, что я — лучший человек».

Лариса Головина

учительница Niletto

Помимо этого, Данил участвовал в военно-спортивных соревнованиях, маршировал и вручал юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной.

Посмотрите еще несколько школьных фотографий Niletto.

Источник: Лариса ГоловинаИсточник: Лариса Головина
Источник:

Лариса Головина

Данил и тут&nbsp;— самый атлетичный | Источник: Лариса ГоловинаДанил и тут&nbsp;— самый атлетичный | Источник: Лариса Головина

Данил и тут — самый атлетичный

Источник:

Лариса Головина

Выпускной! Прощай, любимая школа! | Источник: Лариса ГоловинаВыпускной! Прощай, любимая школа! | Источник: Лариса Головина

Выпускной! Прощай, любимая школа!

Источник:

Лариса Головина

Фотография того самого легендарного танца | Источник: Лариса ГоловинаФотография того самого легендарного танца | Источник: Лариса Головина

Фотография того самого легендарного танца

Источник:

Лариса Головина

В школе Данил был отличником | Источник: Лариса ГоловинаВ школе Данил был отличником | Источник: Лариса Головина

В школе Данил был отличником

Источник:

Лариса Головина

Прочитайте также наше интервью с отцом Niletto о сложных отношениях с сыном и желании увидеть внуков.

А вы, как и Данил, общаетесь со школьными учителями?

Да, конечно
Нет
Напишу ответ в комментариях
ПО ТЕМЕ
Елена АносоваЕлена Аносова
Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
Niletto Данил Прытков Учительница Школьные годы Родина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление