«Звездной болезни у него нет, это точно». Учительница рассказала, каким был в школе Niletto

Niletto часто приезжает в родную школу к любимым учителям Источник: Лариса Головина

Певец Niletto (Данил Прытков) родом из Екатеринбурга. Захотел стать певцом он не сразу. В школе будущему артисту нравились химия и физкультура. С 7-го по 11-й классы классным руководителем Данила была учительница Лариса Головина. Сегодня она не только ведет уроки, но и работает в должности заместителя директора. В преддверии 1 сентября педагог рассказала E1.RU, каким Данил Прытков был в школе.

Вместо «Любимки» — танец «Ванечка» и тектоник

Уже в старших классах будущий артист активно занимался спортом, танцевал хип-хоп и брейк-данс, но не пел. Например, на последнем звонке Данил с друзьями показывал номер с тяжелыми гирями. Парни были в традиционных русских рубашках с поясами.

Узнаете любимого исполнителя? Источник: Лариса Головина

— На конкурсе творчества учителей «Большая перемена» мы делали с ним совместный номер, — рассказывает Лариса Валерьевна. — Участвовали я, моя коллега и Данил. Танец назывался «Ванечка». Мы были в сарафанах и исполняли русский народный танец, а он учил нас танцевать тектоник (танцевальный стиль, сегодня его чаще называют Electro Dance. — Прим. ред.)

Данил физически сильный, он все свои элементы легко выучил, а вот нам было трудно, но когда мы танцевали — зал взорвался от восторга! Лариса Головина учительница Niletto

Нам удалось найти фрагмент выступления педагогов и Niletto. Видео было снято в далеком 2009 году.

Эх, вот бы они так же отожгли под «Любимку»! Источник: Лариса Головина

— Мы всегда думали, что он пойдет на шоу, связанное с танцами, и очень удивились, когда увидели его в «Голосе». В школе он никогда не пел, хоть и часто выступал на сцене, — добавляет Лариса Валерьевна. — Самые первые школьные балы начались именно с его параллели. Данил с друзьями выступал в старинных фраках, камзолах. Конечно, они были великолепны.

Niletto с одноклассниками придумал школьную традицию, которая жива по сей день, — устраивать роскошные костюмированные балы Источник: Лариса Головина

А что с оценками?

Учился Данил Прытков хорошо и даже отлично. В его классе углубленно изучали химию, а раз в неделю подростки ездили на уроки в лесотехнический университет (куда потом и поступит будущий артист).

— Это был первый класс, который сдавал ЕГЭ. Тогда эта форма экзамена еще не была обязательной, — говорит учительница.

В 2022 году Niletto приезжал в родную школу прямо перед началом учебного года. С учениками он играл в футбол, а потом дал для ребят небольшой концерт — без софитов и колонок в маленьком актовом зале.

Данил Прытков устроил маленький концерт в родной школе Источник: Лариса Головина

Это было в 2022 году Источник: Лариса Головина

— Никогда не грубил, очень сдержанный, Данил таким и остался. Никаких скандалов с ним не происходит и никакой звездной болезни у него нет, это точно, — уверена Лариса Валерьевна. — Он очень тепло относится к учителям. Единственное, что весь в татуировках.

Когда он к нам приходит, я его всегда ругаю за татуировки, в школе-то у него их не было. Только спорт, учеба, творчество. Лариса Головина учительница Niletto

Еще одно доказательство любви Niletto к своей учительнице — его школьное фото из выпускного альбома, где он оставил Ларисе Валерьевне трогательное послание.

«Уважаемая, дорогая, любимая Лариса Валерьевна… Я всегда считал и буду считать вас самой привлекательной и загадочной женщиной во всем моем маленьком мире».

Шоумен Павел Воля показывал Niletto видео от его учительницы — певец растрогался почти до слез Источник: Rutube.ru

Это фотография из выпускного альбома 11-го класса Источник: Лариса Головина

Данил Прытков часто поддерживает учеников родной школы. Например, в 2020 году, когда во время пандемии выпускники отмечали последние звонки дома, он записал для них видеообращение с поздравлениями.

— Потом, когда Данил приехал в школу, выпускники того года подарили ему медаль с надписью «Лучший человек» и поблагодарили за то, что он их поздравил в такой тяжелый для них год, — отмечает Лариса Валерьевна.

Данил прямо так растрогался, говорит: «Надо же, такого мне еще никто не дарил, не говорил, что я — лучший человек». Лариса Головина учительница Niletto

Помимо этого, Данил участвовал в военно-спортивных соревнованиях, маршировал и вручал юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной.

Посмотрите еще несколько школьных фотографий Niletto.

Источник: Лариса Головина

Данил и тут — самый атлетичный Источник: Лариса Головина

Выпускной! Прощай, любимая школа! Источник: Лариса Головина

Фотография того самого легендарного танца Источник: Лариса Головина

В школе Данил был отличником Источник: Лариса Головина

