Умер исполнительный директор «России сегодня»

Умер исполнительный директор «России сегодня»

У журналиста была тяжелая болезнь

352
Написать комментарий
Кирилл Вышинский много лет работал на Украине | Источник: РИА Новости / TelegramКирилл Вышинский много лет работал на Украине | Источник: РИА Новости / Telegram

Кирилл Вышинский много лет работал на Украине

Источник:

РИА Новости / Telegram

Журналист, исполнительный директор «России сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве. Это произошло в результате тяжелой болезни, сообщило агентство «РИА Новости».

Кирилл Вышинский был известным российским журналистом и медиаменеджером. В последние годы он занимал пост исполнительного директора «России сегодня» и входил в состав Совета при президенте РФ по правам человека.

Его карьера в журналистике началась на Украине, где с 2006 по 2014 год он работал собственным корреспондентом телеканала «Россия». С 2014 года Вышинский возглавил украинский филиал РИА Новости. В мае 2018 года журналист был арестован украинскими властями по обвинению в государственной измене.

Проведя более года в следственном изоляторе, Вышинский был освобожден в сентябре 2019 года в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и Украиной. После возвращения на родину он продолжил профессиональную деятельность на руководящих должностях в медиахолдинге «Россия сегодня», а с октября 2023 года возглавил радио Sputnik.

Государство отметило заслуги журналиста высокими наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медаль «За возвращение Крыма».

Последние годы жизни Кирилл Вышинский совмещал работу в медиасфере с активной общественной деятельностью, участвуя в работе Совета по правам человека и развитию гражданского общества. Он также регулярно выступал экспертом по украинской тематике в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
