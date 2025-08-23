НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Павла Дурова покажут в фильме, где снимается Марк Эйдельштейн. Делимся эксклюзивными кадрами со съемок

Павла Дурова покажут в фильме, где снимается Марк Эйдельштейн. Делимся эксклюзивными кадрами со съемок

Создатель Telegram и звезда «Аноры» — в одной картине: такого вы еще не видели

147
Кинообразы братьев Дуровых появятся в фильме «Витринный экземпляр» | Источник: Ксения УгольниковаКинообразы братьев Дуровых появятся в фильме «Витринный экземпляр» | Источник: Ксения Угольникова

Кинообразы братьев Дуровых появятся в фильме «Витринный экземпляр»

Источник:

Ксения Угольникова

Фильм режиссера Андрея Григорьева о российском ученом Григории Перельмане «Витринный экземпляр» готовится к выходу в свет. Главную роль в картине играет звезда оскароносной «Аноры» Марк Эйдельштейн. Автор фильма поделился с NN.RU эксклюзивными кадрами со съемок. Рассказываем, что известно об этой ленте и при чем здесь Павел Дуров.

Григорий Перельман — российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре, которая оставалась нерешенной около века. Сегодня это единственная решенная математическая проблема из семи задач тысячелетия. Биографический фильм об этом великом ученом должен был уже выйти, но из-за организационных моментов премьеру перенесли.

Во время съемок вскрылся очень любопытный факт, рассказал NN.RU Григорьев. Актер Антон Рогачев играет в фильме одногруппника и соперника Перельмана Александра Голованова. Вместе с ним будущий знаменитый ученый ходил в кружок для одаренных детей.

При работе над фильмом выяснилось, что Голованов был учителем математики Николая Дурова, того самого, который на пару с медийным братом Павлом создал соцсеть «ВКонтакте», а потом и мессенджер Telegram.

— [В реальности] Павел, в отличие от Коли, не был в кружке у Голованова. Мы дорисовали этот элемент, опираясь на то, что является вполне очевидным, ведь в шахматы они как братья могли играть на переменах, — объясняет Григорьев.

В главной роли Марк Эйдельштейн | Источник: Ксения УгольниковаВ главной роли Марк Эйдельштейн | Источник: Ксения Угольникова
Марк играет не только юного, но и взрослого Перельмана | Источник: Ксения УгольниковаМарк играет не только юного, но и взрослого Перельмана | Источник: Ксения Угольникова
Картина должна выйти в 2026 году | Источник: Ксения УгольниковаКартина должна выйти в 2026 году | Источник: Ксения Угольникова

Он уверен, что тандем Эйдельштейна и Рогачева (в фильме — Перельмана и Голованова) станет одним из главных в российском кино в 2026 году. Автор картины описывает этот дуэт так: «Рогачев не уступает Эйдельштейну, но гонит его вперед, заставляя скользить, как на банановой кожуре».

— Так что, гильдия кастинг-директоров, готовьте ваши призы… Короче говоря, у нас рисуется такая мини-вселенная Marvel, только с учеными, — говорит Григорьев.

А что касается братьев Дуровых, им Андрей готов устроить показ текущей версии фильма в любом кинотеатре мира. Григорьев говорит, что Дуровы очень ценят Перельмана за его научный вклад и жизненные принципы.

В фильме совмещены документальные и художественные съемки | Источник: Ксения УгольниковаВ фильме совмещены документальные и художественные съемки | Источник: Ксения Угольникова
Григорьев говорит, что отснял фантастические кадры | Источник: Ксения УгольниковаГригорьев говорит, что отснял фантастические кадры | Источник: Ксения Угольникова

Правда, не всё со съемками картины гладко. Григорьев признается, что ему буквально приходится бороться за фильм, чтобы работа не остановилась. Вопрос упирается в финансы.

— Недавно собрали 190 тысяч рублей на мультипликацию. Создаем финальный эпизод. Запустили на выкуп хроники из государственного красногорского архива. Общая сумма, которую необходимо собрать до конца года, — 2,7 миллиона рублей, — отмечает Григорьев.

Источник:

Городские медиа

Тем временем Эйдельштейна также рассматривают на роль в картине о дикторе Юрии Левитане. Здесь молодую звезду тоже видят в главной роли.

