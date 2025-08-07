Кубанский Чикатило: что за психопат стал прототипом маньяка в сериале «Фишер. Затмение»

Создатели сериала признаются, что реальная жизнь покруче любой выдумки сценаристов Источник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, киностудия Wink, 2025 год

В мире криминальных загадок всегда найдется место для историй, которые заставляют нас задуматься о темных уголках человеческой природы. Недавно завершившийся сериал «Фишер. Затмение» (18+) привлек к себе внимание благодаря параллелям с реальными событиями — в нем речь идет о психопате, жертвами которого становились девушки. Приоткрываем тайну сериала и рассказываем, к каким реальным событиям обращаются создатели второго сезона «Фишера» (18+).

«Жизнь круче вымысла»

У зрителей было много претензий к сериалу «Фишер. Затмение». В том числе к линии главного антагониста — мол, это не история конкретного маньяка, а какой-то собирательный образ, в котором черт ногу сломит. Но зрители более внимательные обратили внимание на явные отсылки к истории маньяка Левана Арояна. Во-первых, действие происходит в курортном городе на юге России. Во-вторых, психопат убивает девушек и сжигает одну из своих жертв. Сценарист и продюсер сериала Сергей Кальварский подтвердил, что он смешал вымысел и то, что происходило на самом деле.

— Когда ты берешь жизненную историю, начинаешь ее раскапывать, ты понимаешь, что в ней уже есть драматургия, а тебе нужно просто ее грамотно рассказать и украсить, — рассказал он «Снобу». — Нам кажется, что жизнь круче вымысла!

Источник: Городские медиа

Продюсер не скрывает, что им пришлось провести много времени, работая с документами.

— Мы нашли оперативников, которые расследовали это дело. Дальше мы по несколько часов разговаривали с ними и записывали всё, что они говорили, на диктофон. При этом у каждого свой взгляд и их рассказы не всегда совпадают, — рассказывал Кальварский. — Кроме того, мы обязательно стараемся получить так называемое обвинительное заключение. В самом деле много томов, там много лишней для нас информации. Обвинительное заключение — краткая выжимка дела, в которой всё предельно ясно.

«Его мучили галлюцинации»

В 90-е годы Краснодарский край содрогнулся от серии ужасных убийств — жертвами становились молодые женщины. Полиции долго не удавалось вычислить преступника, который совершил свыше 10 злодеяний. И каково же было удивление общественности, когда выяснилось, что жестокий убийца — замкнутый сын местного предпринимателя.

Заголовки газет тех времен пестрели разными эпитетами: «Кубанский Чикатило», «кубанский душитель», «санитар», «маньяк-таксист». Настоящее имя жестокого преступника было Леван Ароян. Он родился в 1970 году в Тольятти, в школьном возрасте вместе с семьей переехал в Краснодар. Учиться мальчик не любил, больше ему нравилось заниматься спортом и проводить время на улице. Педагоги жаловались на его неусидчивость и неумение мыслить логически.

В 11-летнем возрасте Леван оказался в психиатрической лечебнице с диагнозом «параноидальная шизофрения». Второй раз Ароян попал в клинику в подростковом возрасте: он напал с ножом на кондуктора в трамвае и отобрал у него 30 рублей, в советские времена это была приличная сумма. Леван попал под суд, который направил его на принудительное лечение.

— С детства был апатичен и вял. При учебе быстро утомлялся, имел повышенный аппетит. С трудом окончил 8 классов. В 11 лет поставлен диагноз «шизофрения», его мучили галлюцинации. Говорил, что «голоса зовут из дома», убегал, дружил с душевнобольными. Мышление замедленное, паралогичное, — приводит «КП» выдержку из материалов уголовного дела.

После нескольких лет в клинике Леван Ароян выходит на свободу и возвращается к старому — совершает разбойное нападение вместе со сверстниками. На суде его снова признают невменяемым — и снова ему удается избежать тюрьмы.

«Он был головной болью»

В середине 90-х окружающим Арояна могло показаться, что его жизнь стала налаживаться. Он вернулся к занятиям спортом, стал интересоваться автомобилями. Отец Левана, который к тому моменту успешно занимался торговлей, взял его к себе в фирму. Вахтанг Ароян устроил сына на рядовую должность — водителем, несмотря на то что тот состоял на учете у психиатра и с таким диагнозом не имел права вообще садиться за руль.

— Он был его головной болью, — рассказывал на суде коллега Вахтанга Арояна. — Поэтому он держал сына при себе, устроил водителем, хотя прав у Левана не было. На всякий случай всегда возил с собой уплаченный штраф в 100 рублей за езду без водительского удостоверения.

Отец Левана отмечал, что тот любил автомобили Источник: прокуратура Краснодарского края

Одновременно появились изменения и в личной жизни парня: он познакомился с девушкой Оксаной, с которой стал вместе жить. Однако построить семейное счастье не получилось: у Левана были проблемы с потенцией, и это сильно не устраивало его гражданскую жену. Пытаясь изменить ситуацию, Оксана обратилась к Вахтангу Арояну с просьбой повлиять на сына, чтобы он занялся своим здоровьем. Общение невестки и свекра переросло в интимную связь, и когда об этом узнал Леван, то окончательно потерял контроль над своим рассудком.

«Они все были продажные»

Глубокая неприязнь и обида на женщин подтолкнула Левана Арояна к преступлениям. Его жертвами становились девушки — его случайные попутчицы. Он притормаживал возле автобусных остановок и предлагал подвезти. Доверчивые жертвы поддавались на уговоры милого парня.

— [Это были] девушки, которым по каким-то обстоятельствам, причинам надо было ехать, причем пользуясь при этом попутным транспортом, — рассказывал следователь Михаил Шитов, который занимался этим делом.

Первой жертвой 26-летнего Арояна стала студентка Кубанского аграрного университета Виктория Шварлис. Она торопилась домой, но вместо этого оказалась на окраине Краснодара. Леван склонял ее к интиму, предлагал деньги и в итоге задушил. После убийства он нарисовал помадой на ее щеке перекрещенные полосы и обвел их кругом, а потом поджег тело.

Кубанский Чикатило убивал своих жертв с особой жестокостью Источник: прокуратура Краснодарского края

На этом преступник не остановился. Считая, что все женщины продажны, он охотился на одиноких и внешне привлекательных.

— Они все были продажные. Я не понимаю девушек, которые за деньги могут вступить в половую связь. Я не вступал с ними в половую связь — просто душил, — признавался на суде маньяк.

Спустя несколько недель после первого убийства Ароян нашел вторую жертву — Елену Черноиванову. Он задушил ее, облил бензином и сжег на берегу оросительного канала в поселке Лорис. На теле девушки позже криминалисты найдут схожий рисунок помадой.

— Труп был в канаве. Я смотрел и плакал. Выкурил 8 сигарет. Окурки забрал с собой, — позже признавался на следственном эксперименте Ароян.

На следственном эксперименте Ароян рассказал и показал, как убивал девушек Источник: прокуратура Краснодарского края

После этих преступлений он залег на дно на целый год, а осенью 1997 года подсадил на остановке Елену Федулову и убил ее на Славянском кладбище. Затем он разрисовал лицо своей жертвы помадой. Вскоре он лишил жизни еще двух студенток краснодарских вузов.

— Она была похожа на куклу Барби, ехала в сторону Славянска-на-Кубани. На ней была светлая блузка, синяя юбка и светлые сандалии. Я предложил ей деньги за интимную близость. Она согласилась, и мы поехали в сторону Марьянской, — давал показания Ароян. — Когда я душил ее, сумку повесил на левое плечо. Саму девушку взвалил на правое плечо и понес в сторону лесополосы, примерно 1,5 километра. Она весила около 60 килограмм. Это я понял, когда нес ее. Труп бросил прямо в поле с подсолнухами.

В начале нулевых от рук Арояна погибла 18-летняя Татьяна Крижд. В отличие от остальных девушек, жертва и убийца были знакомы.

— Татьяна работала в том же здании, где был офис отца. В тот вечер после работы она попросила отвезти ее домой. Ранее я подвозил ее. На этот раз тоже согласился

Леван посадил Татьяну в машину, отвез в безлюдное место и задушил ремнем от сумки. Затем он нарисовал на ее лице метку помадой и выбросил тело в дренажную канаву в 35 километрах от Краснодара.

— Левой рукой я рулил. Я подумал, что придавлю ее и она успокоится. Когда Татьяна захрипела, у нее изо рта пошла пена с кровью. Ее было немного. Я испугался и остановил автомобиль рядом с ее домом. Она захрипела, у нее закатились глаза, всё было кончено, — рассказывал он на допросе.

«Очень опасный — высокий, крепкий, сильный»

Раскрыть череду убийств помогли действия самого преступника. Ароян отдал паспорт убитой Татьяны Крижд ее бабушке, а она обратилась в милицию. Следователи взяли заявление в работу, но вот фоторобот в деле не помог: пожилая женщина плохо запомнила внешность Левана. Затем полицейские проверили, кому были совершены звонки с телефона убитой девушки, и вышли на Вахтанга Арояна. Однако им пришлось исключить его из числа подозреваемых, так как отец настоящего убийцы имел алиби.

Также следователи установили, что убитых девушек незадолго до смерти видели на улице Вторая линия. Они пытались поймать преступника на живца, используя подставных пассажирок, но безуспешно. Настоящую зацепку правоохранители получили от Вахтанга Арояна. Он заявил, что его сын видел, как Татьяна, последняя жертва кубанского душителя, садилась в белые «Жигули». Когда Левана Арояна вызвали как свидетеля, он путался в показаниях и стал подозреваемым.

Жертвы Арояна вряд ли смогли оказать ему сопротивление Источник: прокуратура Краснодарского края

Под давлением следствия он признался в 17 совершённых убийствах и требовал показать фото всех девушек, которые числились тогда пропавшими без вести. На допросах Ароян рассказал, что считал себя «санитаром общества» и помогал избавляться от женщин с низкой социальной ответственностью, которые соглашались заняться сексом за деньги.

— Очень опасный. Он такой человек, во-первых, он высокий, крепкий, сильный, — отмечал Валерий Шамраев, бывший тогда старшим уполномоченным УГРО Прикубанского округа Краснодара.

«Можно сказать, он овощ»

Несмотря на признания во множестве убийств, совершённых с особой жестокостью, у прокуратуры были доказательства только по пяти эпизодам. В 2003 году Леван Ароян предстал перед судом. Его адвокаты настояли на прохождении психиатрической экспертизы в Москве.

— В отношении инкриминируемого деяния Арояна следует считать невменяемым. Нуждается в принудительном лечении в психиатрическом учреждении общего типа, — сказано в материалах экспертизы.

После того как врачи столичного центра судебной психиатрии признали его невменяемым, Арояну снова удалось избежать тюрьмы. Однако его направили на лечение в психиатрическую клинику с интенсивным наблюдением в Орловской области. Сейчас, по информации «Вечерней Москвы», Кубанский Чикатило содержится в психбольнице в Краснодарском крае и ему дают сильные медицинские препараты.