Умерла звезда программы «Привет, Андрей». Артистка собирала миллионы просмотров

Легендарный ролик, в котором пела артистка, покорил интернет 12 лет назад Источник: Малахов / Telegram

Пенсионеры Зоя и Валера (София и Виталий) из Беларуси прославились более 10 лет назад, когда запись их дуэта выложили в Сеть. Солистка дуэта недавно ушла из жизни. Софию Борисюк очень любили поклонники программы Андрея Малахова «Привет, Андрей». Рассказываем, что известно о последних годах жизни артистки.

16 июля 2025 года с Софией, которую все близкие и поклонники привыкли называть Зоей, прошло прощание. Она была родом из деревни Заречье Березовского района Брестской области Беларуси.

Зоя прославилась кухонным видео 2012 года, на котором артистка сидела на табуретке, затягивалась сигаретой и пела свою честную песню «Курю» под музыкальное сопровождение своего брата Валеры. Для миллионов белорусов Борисюк стала символом простоты, искренности и смеха сквозь слезы.

После этого нашумевшего видео на музыкантов свалилась слава, как гром среди ясного неба. Кто-то из родственников выложил на YouTube песню «Курю» в исполнении Зои. Видео, записанное дома на кухне, буквально взорвало интернет. А после этого незамысловатые ролики «Зои и Валеры» стали набирать миллионы просмотров.

Также самодеятельные артисты исполняли массу других белорусских народных песен и современных популярных хитов. Еще артистка сама сочиняла песни.

На пике своей популярности дуэт «Зоя и Валера» даже попал в Москву на ток-шоу «Привет, Андрей». Телеведущий Андрей Малахов, узнав о смерти артистки, написал об этом в своем Telegram-канале.

«Впервые мы показали их в эфире „Аффтар жжот“, и с тех пор они стали по-настоящему народными любимцами и частыми гостями студий „Привет, Андрей“ и „Песни от всей души“. Царствия Небесного… Спасибо за ту теплоту и искренность, которые зрители будут помнить еще долго», — написал Малахов.

Зоя рассказывала о своей жизни и творчестве в эфире программы «Привет, Андрей» Источник: smotrim.ru

Кроме того, о дуэте снимались фильмы, а многие СМИ приглашали Зою и Валеру на интервью, они были желанными гостями на праздниках и концертах.