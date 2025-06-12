Он мог сказать: «Убейте меня». История певицы Натали, которая выбрала место на кладбище рядом с могилой любимого мужа

Детство и юность Натали прошли в Дзержинске, а затем она отправилась покорять Москву Источник: natali_star74 / Telegram

«Ветер с моря дул» — песня, которая в 90-е часто звучала на дискотеках. Она вышла в 1997 году, и 23-летняя учительница тут же прославилась. Дочка работников завода родилась и выросла в Дзержинске под Нижним Новгородом, там же вышла замуж за своего будущего продюсера Александра Рудина. В браке с ним Наталья провела 32 счастливых года, но в 2023 году любимого человека не стало из-за последствий ковида.

NN.RU вспоминает путь Натали — от солистки в школьном ансамбле до звезды российской эстрады. Мы посетили места, где певица провела детство и юность. Читайте историю жизни и любви Натали.

С Александром Рудиным Натали прожила 32 года — их в российском шоу-бизнесе считали крепкой парой Источник: Городские порталы

«Я хотела бы жить и умереть только здесь»

Наталья Рудина (в девичестве — Миняева) родилась в семье работников химкомбината «Оргстекло» в 1974 году. Папа Анатолий Николаевич прошел путь от простого рабочего котельной до заместителя главного энергетика, а мама Людмила Павловна трудилась лаборантом в одном из цехов. Спустя четыре года у девочки появились младшие брат и сестра — двойняшки Антон и Олеся. За ними маленькая Наташа ухаживала с удовольствием: она любила детей и всегда мечтала стать учительницей, рассказывала мама.

С появлением Антона и Олеси семья стала многодетной — завод дал трехкомнатную квартиру в пятиэтажной панельке, где Натали провела детство. И хотя певица уже много лет не живет в Дзержинске, местные до сих пор вспоминают, как девчонкой она бегала по двору с соседскими детьми.

По словам местных жителей, именно в этом доме прошло детство певицы Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Когда будущей артистке было 17 лет, в Дзержинск приехала съемочная группа «Ленфильма» снимать документальное кино к 60-летию города. Директор школы отправила Наталью и еще двух учениц попробоваться на роль. Будущая звезда прочитала письмо Татьяны из «Евгения Онегина» и привлекла внимание кинематографистов.

В фильме «Мой город» Наташа рассказывает о значимых местах Дзержинска Источник: Киностудия «Ленфильм» / m.ok.ru

В итоге именно ее сделали главной героиней фильма «Мой город»: на протяжении 40 минут школьница рассказывает о достопримечательностях Дзержинска и решает, кем хочет быть. В конце звучат слова:

— Я хотела бы сделать наш город еще красивее. Сажать деревья, цветы, строить новые красивые здания, собирать мусор, делать всё-всё-всё для нашего города. И вообще я хотела бы жить и умереть только здесь.

«Сказала себе, что на сцену больше не выйду»: начало творческого пути

В том же 1990 году брат привел Наталью в школьный вокально-инструментальный ансамбль «Шоколадный бар», где сам был барабанщиком. В составе группы случилось первое взрослое выступление певицы — на городском рок-фестивале.

— Впервые я была в короткой юбке, с распущенными волосами. До этого выступала только в хоре, а тут мне закричали: «Какие ножки!» Тогда сказала себе, что на сцену больше не выйду, — однажды призналась Натали на шоу «Пусть говорят» (16+).

В первый класс певица поступила в 1980 году Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Путь к эстраде только начинался. На рок-фестивале девушку заметил 21-летний Александр Рудин. Объединившись с преподавателем музыки Натальи, он подошел к ней с неожиданным предложением — записать несколько песен в местной студии звукозаписи. Школьница, с 13 лет искавшая мужа и к тому моменту уже считавшая себя неспособной полюбить, оценила подход молодого человека. Летом того же года она записала первые песни, а к моменту окончания школы вместе с молодежной группой «Поп-галактика» уже выпустила два альбома: «Супербой» и «Звездный дождь».

Как зарождалась любовь между Натали и ее будущим мужем

С Александром Рудиным Наталья до этого никогда не встречалась, хотя он жил в соседнем доме. Поначалу девушка не видела в нем супруга, хотя и испытывала приятный интерес во время работы в студии звукозаписи. В то время у нее был на примете еще один молодой человек — старшеклассник из школы.

— Он всё время смотрел на меня преданным, немножко собачьим взглядом. До сих пор такое не люблю, — поделилась певица в шоу «Секрет на миллион» (16+). — Я уехала на отдых и поняла, что с Сашей мне слишком интересно, он меня волнует. И почему-то решила вернуться к тому молодому человеку, сообщила Саше, что ухожу. А он сказал: «Иди». И я поняла, что меня никто не держит.

Замуж за Александра Рудина будущая певица вышла в 17 лет Источник: natali_star74 / Telegram

Натали вернулась к Рудину, а спустя полгода общения поняла, что хочет за него замуж. Тогда несовершеннолетней Наталье, конечно, не позволили бы расписаться с возлюбленным, и ее мама пошла на хитрость и достала справку о беременности.

— Подружки меня осуждали, но я отдавала Наташу замуж со спокойным сердцем, — рассказывала Людмила Павловна. — До свадьбы они около года общались, я даже разрешила им вдвоем пожить в одной комнате.

Наталья поступила в педагогическое училище (нынешний педагогический колледж). Параллельно начала работать в школе: занималась с детьми на продленке, заменяла учителей.

В школе Наталья год проработала учительницей Источник: Наталья Бурухина / NN.RU Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

— Своего класса у меня не было, да и в школе я проработала всего год. В принципе, делала всё то же самое, что и сейчас. После уроков пела с детьми под гитару, приходила на занятия в красивом виде. Но учителя все в один голос говорили: «Беги», — рассказывала Наталья.

«В какой-то момент перестала понимать, нравится мне эта песня или нет»

В 1993 году вместе с Александром Рудиным Наталья переехала в Москву и уже спустя год выпустила первый альбом «Русалочка». В него в том числе вошли песни, которые, еще будучи учительницей, Натали писала вместе с учениками и их родителями.

Как признавалась певица в интервью «Собеседнику», средства на запись альбома выделил вице-мэр Дзержинска. Наталья тогда попала в больницу и оказалась в одной палате с его женой. Она развлекала ее и других соседок, чтобы скоротать время, песнями и рассказами о концертах и впечатлила супругу видного чиновника. По ее просьбе замглавы города выделил молодой артистке деньги на творчество.

Но настоящая известность пришла к певице в 1997 году с выходом песни «Ветер с моря дул» и одноименного альбома. Простая дворовая композиция, которую девушка знала с 13 лет и нередко исполняла в пионерских лагерях и школах, вызывала у публики такой восторг, что на некоторых концертах ее просили спеть по несколько раз.

С выходом этой песни певица проснулась популярной Источник: клип «Ветер с моря дул» / Rutube.ru

— В какой-то момент перестала понимать, нравится мне эта песня или нет, — признавалась Натали в одном из интервью. — Она мне дает главное — единение со зрителями. Пусть песня откровенно попсовенькая, но в ней столько честности, искренности, столько чувств, которые меня волновали саму в 13–15 лет.

После этого карьера Натали пошла в гору. В 2000-м вышел новый хит «Черепашка», а к концу десятых годов у певицы уже было восемь альбомов.

Как отмечала певица, в то время она просто работала артисткой и занималась семьей, была мамой, которая иногда уезжает на гастроли. Всё изменилось с выходом песни «О боже, какой мужчина». Тогда, в 2012 году, карьера Натали пережила новый всплеск.

Что известно о детях Натали?

Вместе с популярностью в жизнь певицы пришел страшный стресс, уничтоживший ее третью беременность. Всего у Натальи и Александра трое детей: Арсений (которому 24), пятнадцатилетний Анатолий и восьмилетний Евгений. По словам артистки, сыновей она вымолила у Бога: старшего ребенка ждала десять лет.

Впервые певица забеременела еще в 17, но на шестой неделе случился выкидыш. Спустя полтора года — новая беременность, которая на том же сроке оказалась замершей.

— Я ходила по всем докторам, искала причину. Десять лет мечтала о ребенке, в голову приходили мысли о смерти. В итоге забеременела только в 27 лет, — рассказывала Натали.

В 2001 году у артистки родился Арсений, через девять лет — Анатолий, а спустя еще семь — Евгений. На одной из передач певица раскрыла страшный секрет: у нее мог быть еще один ребенок, но из-за сильных переживаний на фоне популярности вновь случилась замершая беременность.

— Я не смогла уберечь ребенка от нервотрепки, просила у него прощения и ехала на вынужденный аборт. А на следующий день уже выступала на концерте в Кремле. Сцена рисует прекрасные картинки, а ты приходишь домой и рыдаешь, — делилась артистка с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

«30 лет пролетели как прекрасная сказка»: трагическая смерть Александра Рудина

Вместе с мужем Натали прожила 32 года — их считали одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Все это время Александр был бессменным продюсером певицы и, по ее признанию, жил их творчеством.

— 30 лет пролетели как прекрасная сказка, — вспоминала артистка в шоу «Секрет на миллион». — Это была такая волшебная связь, которую все ищут, а мы в ней жили. Муж для меня был как бог. Он создавал атмосферу теплоты, защищенности и в то же время свободы.

Александр Рудин нечасто появлялся на публике Источник: «Пусть говорят»

В пандемию пара перенесла ковид: сначала заболел Александр, а спустя несколько дней и Натали. Последствия инфекции стали для супруга роковыми. По словам певицы, у него случилось постковидное поражение сосудов головного мозга, на фоне которого развилась органическая депрессия, появились галлюцинации, голоса в голове и мысли о смерти.

— Он мог сказать: «Я всё испортил, я во всём виноват», «Убейте меня». Я уезжала на гастроли, оставляла с ним детей, а он говорил: «Ты вернешься, а здесь ничего не будет». Я понимала, что он видит какие-то ужасы, — рассказывала Натали.

На протяжении всей болезни она была рядом с мужем и выполняла все рекомендации врача, но видя, что расстройство только прогрессирует, постепенно и сама начала впадать в прострацию.

— Легко помогать человеку, когда он хочет, чтобы ему помогли. А Саша себя как будто списал. Один раз я почувствовала себя в такой пустоте. Мимо меня проходит Женя (младший сын. — Прим. ред.), а мне безразлично. Я могла бы назвать это время адом при жизни, но оно не было адом лишь по одной причине — из-за любви, — говорила она.

В 2020 году у Натали умер папа, затем ушел из жизни дядя Александра, а после — его отец. Домой с похорон супруг певицы вернулся «с пустыми глазами». Спустя 11 дней не стало и его.

27 июля 2023 года тело 53-летнего Александра Рудина нашли на козырьке дома. За несколько часов до смерти Натали казалось, что в болезни наметились улучшения: они обнимались так часто, как никогда раньше. Александр отправился на небольшую прогулку перед завтраком, но из подъезда не вышел — певица решила, что тот пошел тренировать ноги на лестнице.

Муж Натали погиб в 53 года Источник: natali_star74 / Telegram

— Вдруг слышу звук падения и понимаю: что-то неизбежное. В наше окно видно козырек крыши. И там я вижу его: лежит на камушках, — вспоминала события того страшного дня Натали.

Организацией похорон певица занималась самостоятельно: свекровь к тому моменту еще не успела оправиться от смерти мужа. Александр Рудин покоится на городском кладбище Дзержинска, где похоронен и его отец, и родственники певицы. На могиле установлен двойной памятник: пустое место Наталья оставила для себя.

Александра Рудина похоронили в Дзержинске Источник: Наталья Бурухина / NN.RU На памятнике певица оставила место и для себя Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

— Та, прежняя я, умерла вместе с ним! В таком союзе по-другому и быть не может! Вторая часть памятника облегчила мне это понимание и подтверждение, — написала артистка в 55-й день рождения мужа.

После его смерти она решила остаться в той же квартире, где семья жила последние годы. К себе Натали перевезла маму и свекровь: они поддерживают друг друга в горе. Карьеру певица решила продолжать, этого хотел бы и Александр, считает она.