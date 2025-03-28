НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

0 м/c,

 755мм 41%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,68
EUR 89,66
Упал с заброшки
Вода в Тверицах отступила
Пытаемся выиграть миллион
Тренды весны 2025
Кто такие кавер-денсеры
Дети провалились под лед
Погода на выходных
Указ о весеннем призыве
Аква-отель у Волги
Культура фоторепортаж Всем классом спели «Я русский» и передали привет Мизулиной. Как SHAMAN провел урок музыки в родной гимназии: видео

Всем классом спели «Я русский» и передали привет Мизулиной. Как SHAMAN провел урок музыки в родной гимназии: видео

Певец посвятил занятие современным патриотическим песням под руководством своей учительницы

1 975
10 комментариев
Открытый урок, как и положено, начался со звонка | Источник: Максим Улитов / 71.RUОткрытый урок, как и положено, начался со звонка | Источник: Максим Улитов / 71.RU

Открытый урок, как и положено, начался со звонка

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

В четверг, 27 марта, певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) приехал в свой родной город Новомосковск в Тульской области, чтобы провести открытый урок музыки в гимназии № 13. В этой школе учился сам артист. Там побывали наши тульские коллеги из 71.RU.

Источник: Максим Улитов / 71.RUИсточник: Максим Улитов / 71.RU
Источник:

Максим Улитов / 71.RU

Занятие Дронов посвятил современной патриотической музыке. Урок провели в том же кабинете, где учился сам Ярослав. Певцу помогала его школьная учительница музыки — Вера Федоровна Власова.

Вера Власова, учительница музыки у SHAMAN'a | Источник: Максим Улитов / 71.RUВера Власова, учительница музыки у SHAMAN'a | Источник: Максим Улитов / 71.RU

Вера Власова, учительница музыки у SHAMAN'a

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

Перед началом урока она рассказала, что в школьные годы SHAMAN был очень прилежным учеником: внимательно слушал учителя, задавал вопросы. По ее словам, Ярослав с детства мечтал стать артистом, но не был раскрепощен эмоционально.

Еще в школе Вера Федоровна прозвала артиста «Ярослав Победоносный». Всё потому, что Дронов регулярно побеждал в музыкальных конкурсах, в том числе во всероссийских.

Источник: Максим Улитов / 71.RUИсточник: Максим Улитов / 71.RU
Источник:

Максим Улитов / 71.RU

В гимназии до сих пор стоит рояль, на котором когда-то играл Дронов. Когда SHAMAN увидело его, то спросил: «До сих пор работает?» Вера Федоровна ответила: «Да, он же немецкий, хороший».

Источник: Максим Улитов / 71.RUИсточник: Максим Улитов / 71.RU
Источник:

Максим Улитов / 71.RU

Открытый урок, как и положено, начался со звонка. Ученикам рассказали, как исторические события находили свое отражение в классической музыке разных периодов. Затем SHAMAN разобрал с детьми свои популярные хиты «Встанем», «Я русский» и «Моя Россия», поделился со школьниками историей создания этих песен, а потом их всем классом спели.

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

После Дронов позвонил по видео главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В начале марта пара подтвердила слухи о своих отношениях. Школьники передали ей привет, а общественница заявила, что «Новомосковск — лучший».

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

Также SHAMAN заявил, что хочет вернуться в родную школу еще раз и провести двойной урок самостоятельно.

Ранее MSK1.RU собирал отзывы зрителей, которым довелось побывать на этноопере «Князь Владимир» (16+) с SHAMAN'ом в главной роли. После первого показа в Сети стали активно обсуждать культурное событие. Одни высоко оценили постановку Игоря Матвиенко, другие отнеслись к ней скептически.

ПО ТЕМЕ
Елизавета ФатееваЕлизавета Фатеева
Елизавета Фатеева
Корреспондент MSK1.RU
Ярослав Дронов SHAMAN Новомосковск Гимназия Открытый урок Музыка Мизулина и Шаман Елена Мизулина Патриотические песни
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
28 марта, 17:22
Латинские буквы, кожаные шорты, осветлённые волосы Хроники 40х годов 20 века наберите в сети
Гость
28 марта, 19:43
Интересно, этот "мальчик чей-то зайчик" хотя бы минимальные представления имеет о формировании великорусской народности?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Всё можно получить, если отбросить понты»: как живет многодетный инженер с зарплатой 80 тысяч
Влад
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление