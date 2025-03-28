Всем классом спели «Я русский» и передали привет Мизулиной. Как SHAMAN провел урок музыки в родной гимназии: видео

Открытый урок, как и положено, начался со звонка Источник: Максим Улитов / 71.RU











В четверг, 27 марта, певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) приехал в свой родной город Новомосковск в Тульской области, чтобы провести открытый урок музыки в гимназии № 13. В этой школе учился сам артист. Там побывали наши тульские коллеги из 71.RU.

Источник: Максим Улитов / 71.RU











Занятие Дронов посвятил современной патриотической музыке. Урок провели в том же кабинете, где учился сам Ярослав. Певцу помогала его школьная учительница музыки — Вера Федоровна Власова.

Вера Власова, учительница музыки у SHAMAN'a Источник: Максим Улитов / 71.RU











Перед началом урока она рассказала, что в школьные годы SHAMAN был очень прилежным учеником: внимательно слушал учителя, задавал вопросы. По ее словам, Ярослав с детства мечтал стать артистом, но не был раскрепощен эмоционально.

Еще в школе Вера Федоровна прозвала артиста «Ярослав Победоносный». Всё потому, что Дронов регулярно побеждал в музыкальных конкурсах, в том числе во всероссийских.

Источник: Максим Улитов / 71.RU











В гимназии до сих пор стоит рояль, на котором когда-то играл Дронов. Когда SHAMAN увидело его, то спросил: «До сих пор работает?» Вера Федоровна ответила: «Да, он же немецкий, хороший».

Источник: Максим Улитов / 71.RU











Открытый урок, как и положено, начался со звонка. Ученикам рассказали, как исторические события находили свое отражение в классической музыке разных периодов. Затем SHAMAN разобрал с детьми свои популярные хиты «Встанем», «Я русский» и «Моя Россия», поделился со школьниками историей создания этих песен, а потом их всем классом спели.

Источник: Максим Улитов / 71.RU

Источник: Максим Улитов / 71.RU

Источник: Максим Улитов / 71.RU

После Дронов позвонил по видео главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В начале марта пара подтвердила слухи о своих отношениях. Школьники передали ей привет, а общественница заявила, что «Новомосковск — лучший».

Источник: Максим Улитов / 71.RU

Также SHAMAN заявил, что хочет вернуться в родную школу еще раз и провести двойной урок самостоятельно.