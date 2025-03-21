«Я уже больше не ребенок. Теперь я главный в семье». Как прошли похороны отца Филиппа Киркорова: репортаж

Бедроса Киркорова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











В пятницу, 21 марта, в Москве простились с народным артистом России и Болгарии, отцом Филиппа Киркорова — Бедросом Киркоровым. Шоумен скончался 18 марта в возрасте 92 лет. Его сын, Филипп Киркоров, сообщил о смерти отца в своем Telegram-канале.

Проводить Бедроса в последний путь пришла не только семья, но и звезды российского кино и телевидения.

На прощании в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, а после и на Троекуровском кладбище, побывали и корреспонденты MSK1.RU. Рассказываем, как Москва простилась с Бедросом Киркоровым, в репортаже.

Как прощались с народным артистом России

Церемония прощания началась в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, куда пришли родные, друзья и коллеги артиста.

Среди тех, кто пришел к церкви проститься, были, конечно, и знаменитости: певцы Игорь Наджиев, Александр Буйнов, Григорий Лепс, Анита Цой, телеведущая Тина Канделаки, посол Болгарии Атанас Крыстин, легендарный хоккеист Владислав Третьяк и другие.

Александр Буйнов пришел проститься с другом Источник: Анна Селина / MSK1.RU











Проститься с Бедросом приехали близкие, друзья и коллеги Источник: Анна Селина / MSK1.RU











Попрощаться приехала и Тина Канделаки Источник: Анна Селина / MSK1.RU











Семья Аниты Цой крепко дружила с Бедросом Источник: Анна Селина / MSK1.RU











На церемонию прощания приехал и Владислав Третьяк Источник: Анна Селина / MSK1.RU











Посол Болгарии Атанас Крыстин Источник: Анна Селина / MSK1.RU











Филипп Киркоров рассказал, что, узнав о смерти отца, прилетел в Москву из-за границы, где находился на съемках. Вспоминая это, он не смог сдержать слез.

Филипп Киркоров вспомнил, как узнал о смерти отца Источник: Эльдар Кочесоков

Филипп Киркоров рассказал, что его отец прожил долгую и достойную жизнь, оставив после себя не только творческое наследие, но и добрую память. Он напомнил, что Бедрос Киркоров был не только артистом, но и общественным деятелем: он отстаивал памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в Болгарии, занимался благотворительностью и поддерживал молодых артистов.

Филипп Киркоров не смог сдержать слез на прощании с отцом Источник: Анна Селина / MSK1.RU











«93 года — это достаточно серьезный срок для того, чтобы прожить жизнь. Он жил ее достойно, он жил ее красиво, но я уже больше не ребенок. Теперь я главный в семье», — добавил певец.

Папа был раньше главный. Буду продолжать его дело. До последней минуты он был в сознании. Он просто устал бороться и вот так тихо ушел. Филипп Киркоров артист, сын Бедроса Киркорова

После отпевания в храме гроб с телом Бедроса Киркорова вынесли под звон колоколов.

Гроб вынесли под звон колоколов Источник: Анна Селина / MSK1.RU











Филипп Киркоров принял соболезнования от пришедших на прощание. После этого он с детьми — Мартином и Аллой-Викторией — последовали на Троекуровское кладбище.

Киркоров принял соболезнования от пришедших Источник: Анна Селина / MSK1.RU











Внучка Бедроса, Алла-Виктория, не сдержалась от слез на прощании с дедушкой Источник: Эльдар Кочесоков

Каким человеком был Бедрос?

Друзья Бедроса Киркорова делились воспоминаниями о Бедросе и отмечали его доброту, мудрость и талант.

Певец Игорь Наджиев сообщил, что воспоминания об ушедшем артисте греют его сердце.

«Ко всем относился с большим уважением, с любовью, — рассказал корреспонденту MSK1.RU певец. — Всегда, когда мы встречались с ним, он интересовался, как у меня дела. Смыслом его жизни был Филипп. Я верю, что он сейчас встретится с любимой Викторией — мамой Филиппа. И они уже оттуда будут вдвоем просить за него, чтобы у него всё было хорошо. Только добрые воспоминания. Это люди, которые могли согревать. Своим присутствием, своим предназначением на Земле. Мало того, что он нам подарил талантливого сына, он сам был талантливым и очень мудрым».

Певец Игорь Наджиев рассказал, каким ему запомнился Бедрос Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Александр Буйнов вспомнил, что Бедрос был очень живым и открытым человеком, несмотря на свой возраст.

«Для меня это такой живой был человек, что мне трудно представить, что его нет. Всегда приходил в белом кителе и кепке на голове, — рассказал Буйнов журналистам. — Очень живой был человек, как бы странно это ни звучало сегодня. Любая смерть — неожиданная. Когда уходят близкие — это всегда трагедия. Мы сопереживаем, и поэтому я здесь».

Певец Александр Буйнов — о Бедросе Киркорове Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Игорь Крутой назвал потерю родителя трагедией в любом возрасте.

«Когда уходят родители, в каком бы возрасте это ни произошло, — это больно. Я своего похоронил в 53. И оттого, что [ему было] столько лет, и он прожил такую красивую жизнь, это не значит, что эмоции Киркорова будут [слабее]… Да, он прожил красивую жизнь, но это всё равно трагедия для людей и ребенка. Потом есть ощущение такое, когда уходят родители, что ты уже следующий».

Продюсер Игорь Крутой — о том, как больно терять родителей Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Я знаю Филиппа, как он к этому относится, как он любил отца, как он рано потерял мать… Для него это трагедия. Игорь Крутой композитор и продюсер

Анита Цой произнесла трогательную речь на прощании с Бедросом Киркоровым:

«Судьба очень редко сводит с людьми, особенно более старшего возраста, чем мы есть, с которыми вы становитесь друзьями. Вот это, наверное, единственный случай в моей жизни: человек намного меня старше, и я к нему действительно относилась — и отношусь — как к близкому другу», — поделилась певица.

Певица Анита Цой — о Бедросе Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Она рассказала, что Бедрос был не только ее другом, он поддерживал свекровь Аниты, когда той исполнилось 90 лет.

«Бедрос вот еще в чём золотой человек, — продолжила Анита. — У нас же у всех с вами взрослые, стареющие родители. И очень много с ними вопросов возникает. Иногда не знаешь, как себя вести, как надо реагировать. Бедрос всегда делал следующее. Он звонил мне и говорил: „Ничего не боимся, давай мне телефон своей свекрови“. И он с ней разговаривал порой часами. Я никогда не забуду, когда был разговор…»

Моей свекрови исполнилось 90 лет. Она была в трансе полном: «Жизнь закончилась, дальше некуда, поскорее бы уйти от этих проблем со здоровьем». И Бедрос так ее замотивировал, что она взяла скандинавские палочки и пошла после этого каждое утро заниматься. Она не сдается. Анита Цой певица и композитор

Елена Воробей, приехавшая на кладбище, рассказала корреспонденту MSK1.RU, каким Бедрос остался в ее памяти.

«Талант и человеческие качества — главные составляющие в семье Киркоровых — это от Бедроса. За ним никогда не было никаких скандалов. Очень светло, по делу, профессионально, красиво, достойно», — поделилась своими мыслями артистка Елена Воробей.

Елена Воробей назвала Бедроса светлым человеком Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

На кладбище приехали Песков и Захарова

Прощание продолжилось на Троекуровском кладбище. К траурному залу приехали Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня прощание с Бедросом, уникальным человеком. Он прошел всю войну. Ветеран войны, человек искусства. Мало, наверное, кто знает, что он был одним из тех, кто отстаивал памятник Алеше в Пловдиве, в Болгарии. Он поднял общественность, чтобы не дать этот памятник снести. Поддерживал талантливых молодых людей и действительно был уникальным человеком. Поэтому считаю своим долгом с ним попрощаться», — поделился Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков — о Бедросе Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Мария Захарова отметила, что Бедрос был человеком, который «силой слова и силой служению искусству сближал народы».

«Мы не так часто пересекались, но его вклад [в то], что памятник Алеше стоит, неоценим», — подвела итог дипломат.

Мария Захарова рассказала, почему «не могла не приехать» на прощание Источник: Индира Лебедева

На гражданской панихиде выступили друзья и коллеги артиста. Григорий Лепс отметил, что Бедрос до последнего дня сохранял свой уникальный голос и оставался жизнерадостным человеком.

Лепс произнес речь в траурном зале на кладбище Источник: Эльдар Кочесоков

Филипп Киркоров в своей речи вспомнил, как отец передал ему фамильный перстень, символизирующий связь поколений.

«За несколько дней до смерти я был в командировке. Перед отъездом к нему заглянул, и он снял с руки перстень, который ему достался от его отца. И сказал слова: „Надень, пожалуйста. Я хочу передать фамильный перстень, чтобы он передавался из поколения в поколение по мужской линии“. „Ладно, пап, все мы смертные, значит это будет переходить из поколения в поколение…“ С этого дня я перстень ношу, буду носить. Он немножко велик, но ничего», — рассказал Филипп, потрогав упомянутый перстень на пальце.

Филипп Киркоров вспомнил о последних моментах, проведенных с отцом Источник: Анна Селина / MSK1.RU











У каждого из нас есть два крыла: мама, отец. И пока они есть, мы летаем. Теперь мне предстоит научиться ходить. Филипп Киркоров певец, сын Бедроса Киркорова

Церемония завершилась минутой молчания и аплодисментами в память о Бедросе Киркорове. В зале звучали песни в его исполнении.

Из зала прощания на кладбище гроб вынесли под аплодисменты Источник: Анна Селина / MSK1.RU











Могила Бедроса Киркорова расположилась рядом с местами захоронения модельера Валентина Юдашкина и народных артистов России — Вячеслава Добрынина и Владислава Верестникова.

Артиста похоронили на «звездном» кладбище рядом с Юдашкиным Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Филипп Киркоров поблагодарил всех, кто пришел проститься с его отцом, и выразил надежду, что память о Бедросе Киркорове будет жить в сердцах людей.

Могила артиста буквально утопала в цветах.

Могила Бедроса Киркорова утопала в цветах Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Всё, что известно о жизни и смерти Бедроса Киркорова, — в одном видео Источник: Городские медиа