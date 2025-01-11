«Муж — посторонний человек, даже не родственник». Вспоминаем истории любви актрисы Евгении Добровольской

Актриса умерла в 60 лет Источник: МХТ имени А. П. Чехова / Telegram











10 января стало известно о смерти актрисы театра и кино Евгении Добровольской. По предварительной информации, причиной стала онкология.

Добровольская не рассказывала публике о страшном диагнозе. Наоборот, актриса активно играла на сцене и в кино, а в наступившем году было анонсировано сразу несколько проектов с ее участием.

В декабре актриса отметила юбилей — ей исполнилось 60 лет. В профессиональной копилке звезды свыше ста работ в кино и театре.



Добровольская играла в сериалах «Балет», «Хэппи-энд», «Королева Марго», фильмах «Реальный папа», «Клетка для канареек», «Мар» и других.

Профессия была ее самой большой любовью, и в свое время звезда разрывалась между творчеством и детьми. Всего у Добровольской осталось четверо детей от четырех разных мужчин.

Наши коллеги из Starhit.ru вспомнили истории любви Евгении Добровольской.

Брак с Вячеславом Барановым

Евгения Добровольская с Вячеславом Барановым Источник: кадр из передачи «Судьба человека» / «Россия-1»











Впервые актриса вышла замуж во время учебы в ГИТИС в 1983 году. Избранником девушки стал коллега по съемкам фильма «Клетка для канареек» Вячеслав Баранов.

Расписалась студентка вопреки запретам мастера актерского курса института — Людмилы Касаткиной. Преподаватель считала, что на первом месте у воспитанниц должен стоять театр. Съемки в кино и серьезные отношения не только не поощрялись, но и запрещались категорически.

Однако Добровольская не только снималась в фильмах ради хоть какого-то заработка, но и вышла замуж за актера. На четвертом курсе института она забеременела и родила своего первенца — Степу.

В наказание Людмила Ивановна лишила Евгению роли в дипломном спектакле, хотя воспитанница умоляла оставить за ней персонажа и обещала вернуться к работе сразу же после появления малыша на свет. Ответ преподавателя прозвучал как приговор: «Ты теперь не будешь артисткой, а станешь мамой».

Новорожденный Степа сразу остался на попечении у бабушки актрисы, а Добровольская в это время покорно ждала, когда ей разрешат вернуться на сцену. Сначала актрису допустили до массовки, а позднее педагог Владимир Левертов уговорил Касаткину отдать «согрешившей» студентке главную роль.

Брак актрисы с Барановым продержался всего три года — Добровольская грезила карьерой, а муж поставил ультиматум, мол, или семья, или профессия.

— У меня есть теория: если вместе хуже, чем в одиночку, надо расходиться, — заключила артистка. — Я ставила в отношениях точку, если ловила себя на том, что ликую, когда за мужем закрывается дверь. Признаюсь, я никогда не видела в мужчине опору, поэтому и не стремилась замуж — это мужчины настаивали на походе в ЗАГС.

Вячеслав Баранов умер в Москве в 2012 году от рака почки. Ему было 54 года.

Бурные отношения с Ефремовым

Евгения Добровольская и Михаил Ефремов Источник: кадр из передачи «Судьба человека» / «Россия-1»











Через несколько лет после развода в жизни актрисы появился Михаил Ефремов. По признанию Добровольской, они влюбились друг в друга на сцене, благодаря спектаклю «Тень».

Когда Евгения снималась в картине «Первый этаж», Ефремов перешел в наступление: перетащил свою тахту (широкий низкий диван. — Прим. ред.) из маминой квартиры в коммуналку возлюбленной. И хотя замуж актриса не хотела, настойчивый Ефремов добился своего.

Свадьба прошла в духе 60-х: гости в кожаных куртках, никакого марша Мендельсона. Родителям о бракосочетании влюбленные не сообщили и в итоге обошлись скромным празднованием в кругу друзей.

— Мы жили очень бурно. Миша мог и табуреткой кинуть, я уворачивалась, а могла ответить. Однажды в больницу попали. Но мы друг друга любили. И никаких измен не было, — рассказывала Добровольская в передаче «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Известие о беременности супруги Ефремова совсем не обрадовало: он не хотел ребенка. Но даже несмотря на такое отношение мужа, Добровольская решила рожать.

Так на свет появился Николай. На этот раз роль матери для актрисы оказалась тяжелее — ребенок болел астмой.

— Пока не нашли врача, первые два года вообще не спали, потому что ребенок задыхался, и его надо было держать вертикально. Мы его по очереди носили на руках каждую ночь, — вспоминала Евгения.

Супруги часто ссорились, расставались, сходились, снимались в одних фильмах. В таком ритме артисты прожили 10 лет, пока Добровольская вновь не решила, что одной ей будет лучше.

— Мы просто устали друг от друга, — признавалась актриса. — Любовь должна доставлять радость, а не мучение. Когда я поняла, что без него мне свободно и радостно, а с ним напряженно, подумала: а почему бы совсем не избавиться от этого груза?

Внебрачный сын от Ярослава Бойко

Так Добровольская осталась одна с двумя детьми. Ей приходилось разрываться между театром, кино и домом.

Заботы о детях и работа 24/7 поглотили актрису, так что она надолго забыла о романах. Неожиданной для поклонников оказалась новость о рождении у Добровольской третьего ребенка — сына Яна.

Об отце сына актриса говорить не хотела. Позже выяснилось, что у Евгении был роман с женатым на литовской танцовщице Рамуне Ходоркайте Ярославом Бойко.

Евгения и Ярослав играли в картине «Подозрение» — скорее всего, тогда и начались отношения.

— Они с Яном познакомились сами. Но я рада, так и должно быть, всё хорошо, — коротко комментировала артистка общение отца с внебрачным сыном.

Долгожданная дочь от Дмитрия Мананникова

Мананников младше Добровольской на 13 лет Источник: кадр из шоу «Ты не поверишь» / НТВ











В 2006-м, снимаясь в ленте «Счастье по рецепту», Добровольская встретила оператора Дмитрия Мананникова. Он стал третьим мужем артистки и отцом ее четвертого ребенка — наконец-то звезда родила девочку.

Расписаться актриса согласилась только ради маленькой Насти: спустя несколько разводов роль супруги не впечатляла Добровольскую.

— Мы долго не женились, потому что я не хотела быть женой. Я пошла на это для того, чтоб у дочки был папа. Мы живем вместе, всё хорошо. Он отличный папа, заботливый муж, — резюмировала актриса. — С ним я стала взрослее, терпимее, но в то же время утвердилась во всех прежних вещах.

Я всё делаю сама, вся надежда на меня, и никому я не позволю что-то решать за меня. Я никому не доверяю. Евгения Добровольская актриса театра и кино

Большая семья и статус «разведенки»

Дочка Настя стала для актрисы долгожданным ребенком. До нее у Добровольской случилось несколько выкидышей.

Когда девочка появилась на свет, 44-летняя мама столкнулась с новыми трудностями. Она весила 85 килограммов, и из-за большой нагрузки на спину сместились позвоночные диски.

У актрисы отнималась рука, она не могла даже поднять малышку. К счастью, звезде помог опытный врач и массажист, и она снова вернулась в строй.

Актриса продолжала вести активный образ жизни: роли в антрепризе, съемки в кино и сериалах. Каким бы загруженным не был график, актриса всегда находила время на свою большую семью.

Летом 2019-го старшие сыновья Евгении Добровольской сыграли свадьбы с разницей всего в неделю. Осенью того же года Евгения Добровольская впервые стала бабушкой.

Клеймо «разведенки» актрису не беспокоило: в марте 2022-го Добровольская расторгла брак с Дмитрием Мананниковым, продлившийся 15 лет.

— Я живу с детьми и живу для них. Муж — это посторонний человек, он даже не родственник, — заключила Добровольская, в то время как бывший супруг настаивал, что расставание временное и случилось на эмоциях.