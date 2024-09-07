Садальский раскритиковал ярославскую власть за отношение к культурному наследию: ответ правительства

Актера расстроило состояние знаменитой церкви в Ярославле Источник: Александра Мамонтова; stas.sadalskiy / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Актер и блогер Станислав Садальский раскритиковал отношение ярославских властей к знаменитой церкви Иоанна Предтечи. Именно она долгое время печаталась на тысячерублевой купюре и стала одной из главных визитных карточек Ярославля.

Только вот состояние культового сооружения оставляет желать лучшего. О нем Садальский рассказал в своих соцсетях после визита в Ярославль в начале августа:

— Что может быть печальней заброшенных храмов? Грустное зрелище. Недействующий православный храм в Ярославле, уникальный памятник архитектуры XVII века, единственный в России пятнадцатиглавый храм. Красоты невероятной и снаружи, и внутри. На стенах росписи, равных которым в мире нет, там около полутора тысяч библейских сюжетов. Последний раз капремонт здесь проводился в 1902 году, деньги на него выделил министр финансов Сергей Витте.

Станислав Садальский — актер театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер. Заслуженный артист РСФСР, народный артист Грузии и Чувашской Республики, почетный гражданин Грузии, почетный гражданин города Канаша (Чувашия). Родился 8 августа 1951 года в Чувашской АССР. Интересно, что какое-то время жил в Ярославле, работал на Ярославском моторном заводе учеником токаря. В 1973 году окончил ГИТИС, после этого работал в театре «Современник», а позже и в других театрах. Сыграл немало ролей в кино. В частности, сыграл Кирпича в сериале «Место встречи изменить нельзя» (12+), корнета Алексея Плетнева в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» (12+), прокурора в сериалах «Убойная сила» (12+) и «Убойная сила — 3» (12+).

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове построили в XVII веке. Она считается одним из самых знаменитых произведений ярославской школы зодчества периода ее наивысшего расцвета. Во времена СССР храм разграбили. Здесь размещалась сначала столовая, потом — склад зерна, потом — хранилище химикатов. Иконы с иконостаса убрали еще в 1970-х годах. В последние годы храм находится в ведении Ярославского музея-заповедника. Здесь проводят экскурсии. В церкви нет ни отопления, ни освещения, поэтому она открыта для посещений только в теплое время года.

В Министерстве культуры Ярославской области прокомментировали ситуацию:

— Церковь Иоанна Предтечи и объекты в составе храмового комплекса (колокольня, ограда и Святые ворота) находятся в собственности Российской Федерации и в пользовании государственного автономного учреждения культуры Ярославской области «Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». В настоящее время объекты церкви Иоанна Предтечи находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Необходимо проведение реставрации колокольни, ограды и Святых ворот. Общая стоимость указанных работ, по оценкам специалистов, составляет около 1,7 миллиарда рублей. Заявка на выделение финансовых средств направлена в Министерство культуры Российской Федерации, выделение средств на 2025–2027 годы поддержано правительством РФ. При выделенных средствах с 2025 года начнется реставрация объекта.