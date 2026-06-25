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Криминал Убийство Тархова Подробности Друг убитого экс-мэра Самары: его внучка просила 20 млн за помилование матери и «спалилась» на бутылке виски

Друг убитого экс-мэра Самары: его внучка просила 20 млн за помилование матери и «спалилась» на бутылке виски

Новые подробности с «процесса года»

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В Самарском областном суде 23 июня продолжился допрос свидетелей | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Самарском областном суде 23 июня продолжился допрос свидетелей | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Самарском областном суде 23 июня продолжился допрос свидетелей

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

В Самарском областном суде 23 июня продолжился допрос свидетелей по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Александр Кузнецов, который проработал с Тарховым 30 лет и был его помощником, рассказал о событиях, предшествовавших исчезновению семьи.

Свидетель сообщил, что летом 2024 года Виктор Тархов обратился к нему с просьбой проверить информацию, которую сообщила внучка Екатерина, — о возможном помиловании Людмилы Тарховой за 20 миллионов рублей. Кузнецов также рассказал о продаже дачи Тарховыми, странных сообщениях с телефона друга и необычном «подарке» от Екатерины. Подробности в материале 63.RU.

30 лет работы: от помощника до пенсии

Александр Кузнецов начал работать с Виктором Тарховым в 1989 году. В разные годы он был его помощником в областном совете, затем на заводе, куда Тархов пригласил Кузнецова после отставки, а позже — заместителем, когда Тархов стал мэром Самары.

— У нас были нормальные, заводские отношения. Я бы не назвал его своим другом, не могу так. У нас была скоординированность. Но это были добрые, нормальные отношения. Мне с ним было всегда приятно, — рассказал Кузнецов.

В 2019 году он вышел на пенсию, но общение с семьей Тарховых не прекратилось. Они созванивались примерно раз в два месяца. В последний раз Кузнецов видел Тархова летом 2024 года. Последний телефонный разговор состоялся 29 ноября 2024 года, тогда Кузнецов позвонил, чтобы поздравить Наталью Тархову с днем рождения.

С Натальей Ивановной у свидетеля также были хорошие отношения. С Екатериной Тарховой он был знаком, но видел ее редко, в основном, когда она была маленькой. Никаких неприятных отношений между ними не было.

«20 миллионов за помилование»

Один из самых ярких эпизодов в показаниях Кузнецова связан с информацией, которую Виктор Тархов попросил его проверить в середине лета 2024 года. С этой просьбой он специально приехал к Кузнецову.

— Он сказал, что звонила Катя из Москвы и сказала, что она читала указ президента о помиловании, — рассказал Кузнецов. — Якобы там есть какие-то люди, в том числе и [осужденная за вымогательство дочь Тарховых] Людмила Тархова. Но указ не выполняется. И она требует деньги. 20 миллионов, по-моему.

По словам Кузнецова, Тархов был взволнован. Он попросил друга разобраться в ситуации. Кузнецов обратился к знакомым, которые разбирались в таких вопросах. Те объяснили ему, как обычно работают подобные схемы.

— Я пришел к Виктору Александровичу и сказал, что я с людьми, которые этим вопросом занимаются, поговорил. И они мне сказали, что того человека, который с него требует деньги, надо отправить далеко и надолго. Это развод чистой воды, — пояснил Кузнецов.

Он передал это Тархову, но тот не выразил явной реакции.

— Он выслушал, но неясно, поверил ли. У меня личное ощущение, что он не поверил, — сказал Кузнецов.

На вопрос суда, поняла ли Наталья Тархова, что речь идет о возможном мошенничестве, Кузнецов ответил:

— Она сказала: «У нас таких денег нет».

На суде Кузнецов также рассказал, что незадолго до исчезновения Тарховы продали свою дачу. «Знакомые говорили, что за 20–25 миллионов рублей», — пояснил свидетель. Кузнецов не знает, куда ушли эти деньги. Также ему ничего не известно о том, передавал ли Тархов кому-либо деньги по просьбе Екатерины.

Тела Натальи и Виктора Тарховых до сих пор так и не найдены | Источник: Евгений МелехинТела Натальи и Виктора Тарховых до сих пор так и не найдены | Источник: Евгений Мелехин

Тела Натальи и Виктора Тарховых до сих пор так и не найдены

Источник:

Евгений Мелехин

Новогодняя тревога

На протяжении многих лет у Кузнецова и Тарховых была традиция: перед Новым годом они обязательно созванивались и поздравляли друг друга. Но в декабре 2024 года всё пошло не так.

— Я звонил 31 декабря, потом позвонил 1 января, но он не отвечал, — рассказал Кузнецов. — Пришло СМС: «Я занят, перезвоню».

2 января Кузнецов хотел приехать лично, чтобы поздравить Виктора Тархова с Новым годом и наступающим днем рождения. В ответ снова пришло сообщение: «Занят, у нас гости».

3 января, в день рождения Тархова, — та же история. Кузнецов неоднократно перезванивал.

— Сначала телефон был включен, потом отключен. Я перезванивал, но безрезультатно. Раньше такого никогда не было. Он всегда отвечал, — вспоминает свидетель.

Тревога нарастала. Кузнецову начали звонить общие знакомые. Они тоже не могли дозвониться до Тархова и спрашивали, что случилось. Однако мыслей о плохом у Кузнецова еще не было.

— Он перенес ковид и был очень слабым. Весил от силы 70 килограммов, — пояснил свидетель. — Я думал, что, может быть, у него обострение болезни или он плохо себя чувствует.

Виктор Тархов руководил Самарой с 2006 по 2010 год | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВиктор Тархов руководил Самарой с 2006 по 2010 год | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Виктор Тархов руководил Самарой с 2006 по 2010 год

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

«У бабушки инсульт, дед повез ее в Москву»

4 или 5 января Кузнецову позвонил Сергей Ноздрачев из Новокуйбышевска, директор компании «Новитрек», в которой Виктор Тархов был учредителем.

— Он спросил, что случилось с Тарховым. И рассказал, что приезжала внучка Катя и сказала, что у бабушки инсульт и дед повез ее на скорой в Москву, — вспоминает Кузнецов.

По словам Ноздрачева, Екатерина приехала в офис и попросила денег. Якобы поездка в Москву стоила деду 300 тысяч рублей. Кузнецов усомнился в этой версии.

— Времени, чтобы спасти человека при инсульте, мало. В Москву так быстро не доедут, — пояснил он.

Кузнецов написал Тархову СМС: «Виктор Александрович, перезвоните мне, пожалуйста». В ответ пришло сообщение: «Я в Москве по семейным обстоятельствам. Приеду 19 января. Все вопросы к Кате». И номер телефона внучки.

— Ответ был сухой. Без подписи, без привычного «ВАТ», которым он всегда подписывался, — отметил Кузнецов.

Он позвонил Екатерине. Та подтвердила, что бабушка болеет, в плохом состоянии. Дедушка в Москве.

Визит в квартиру и странный стук

9 января Кузнецов пошел в РОВД Ленинского района писать заявление о пропаже человека. Он хотел, чтобы телефон Тархова «запеленговали» и, если бы аппарат оказался в Москве, он бы успокоился.

Следователь предложила съездить на квартиру к Тарховым — в дом на улице Вилоновской. Кузнецов согласился. Дверь открыла Екатерина. По словам свидетеля, она была дружелюбной и спокойной.

— Она сказала, что дед уехал в Москву — к [директору НК «Роснефть» Игорю] Сечину на встречу, чтобы решить вопрос об освобождении дочери Людмилы, — рассказал Кузнецов.

Кузнецов не поверил. Он знал, что Тарховы не были лично знакомы с Игорем Сечиным. Однако решил не спорить.

Сам Кузнецов в квартиру не заходил. Он был только в прихожей.

— Я не видел ничего, кроме мешков. На стройках такие обычно бывают. Наверное, два или три мешка, с каким-то раствором, — рассказал свидетель.

Он уточнил, что содержимое мешков напоминало гипс или строительную смесь. Из комнаты при этом доносился ритмичный стук.

— Слышал стук молоточком. Можно было бы назвать работой механических инструментов, — сказал Кузнецов.

Он не придал этому значения, решив, что в квартире, возможно, идет ремонт.

Странный «подарок»

Кузнецов решил подождать с подачей официального заявления в органы. Он пошел в ФСБ, но там ему сказали: без заявления пеленговать телефон не будут.

В начале февраля он получил еще одно сообщение с телефона Тархова: «С февраля все бразды правления берет на себя Катя». Кузнецову это показалось странным и нетипичным для Тархова.

Чуть позже Екатерина позвонила и предложила встретиться. Поводом стал презент от деда, который тот якобы попросил передать. Кузнецов согласился. При встрече Екатерина вручила ему бутылку виски. Кузнецов сразу заметил несоответствие.

— Мы всегда брали «Белую лошадь». Это был наш традиционный напиток много лет. А Катя передала совсем другую бутылку, — рассказал свидетель.

Этот момент показался ему подозрительным. Он окончательно понял: что-то не так.

Друг семьи&nbsp;Тарховых Александр Кузнецов входит в зал суда, чтобы дать свидетельские показания | Источник: Наталья Артякова / 63.RUДруг семьи&nbsp;Тарховых Александр Кузнецов входит в зал суда, чтобы дать свидетельские показания | Источник: Наталья Артякова / 63.RU

Друг семьи Тарховых Александр Кузнецов входит в зал суда, чтобы дать свидетельские показания

Источник:

Наталья Артякова / 63.RU

Заявление о пропаже людей

В начале февраля 2025 года, после встречи с Екатериной и получения странного виски, Кузнецов окончательно понял: надо действовать.

— Я написал заявление в полицию: «Прошу оказать содействие в поиске Виктора Тархова. С декабря 2024 года не выходит на связь», — рассказал он.

Это заявление и запустило масштабное расследование, которое привело к аресту внучки и раскрытию схемы с ее грузинскими сообщниками.

Напомним, что Екатерина Тархова обвиняется в убийстве своих дедушки и бабушки — бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Ее сообщники Светлана и Дмитрий Метревели находятся в международном розыске. 80-летняя Таисия Киселева, мать Светланы, находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Судебный процесс продолжается. Всю информацию о деле Тарховых мы собираем в отдельном сюжете.

Следующее заседание по делу Тарховых состоится 25 июня. 63.RU продолжает следить за развитием событий.

ПО ТЕМЕ
Наталья АртяковаНаталья Артякова
Наталья Артякова
Журналист
Ленинский район Новокуйбышевск Виктор Тархов Екатерина Тархова Людмила Тархова Убийство Виктора Тархова Екатерина Тархова-Бельская
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Комментарии
1
Гость
31 минута
Наркота элитка семейные ценности
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