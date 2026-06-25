Друг убитого экс-мэра Самары: его внучка просила 20 млн за помилование матери и «спалилась» на бутылке виски

В Самарском областном суде 23 июня продолжился допрос свидетелей Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Самарском областном суде 23 июня продолжился допрос свидетелей по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Александр Кузнецов, который проработал с Тарховым 30 лет и был его помощником, рассказал о событиях, предшествовавших исчезновению семьи.

Свидетель сообщил, что летом 2024 года Виктор Тархов обратился к нему с просьбой проверить информацию, которую сообщила внучка Екатерина, — о возможном помиловании Людмилы Тарховой за 20 миллионов рублей. Кузнецов также рассказал о продаже дачи Тарховыми, странных сообщениях с телефона друга и необычном «подарке» от Екатерины. Подробности в материале 63.RU.

30 лет работы: от помощника до пенсии

Александр Кузнецов начал работать с Виктором Тарховым в 1989 году. В разные годы он был его помощником в областном совете, затем на заводе, куда Тархов пригласил Кузнецова после отставки, а позже — заместителем, когда Тархов стал мэром Самары.

— У нас были нормальные, заводские отношения. Я бы не назвал его своим другом, не могу так. У нас была скоординированность. Но это были добрые, нормальные отношения. Мне с ним было всегда приятно, — рассказал Кузнецов.

В 2019 году он вышел на пенсию, но общение с семьей Тарховых не прекратилось. Они созванивались примерно раз в два месяца. В последний раз Кузнецов видел Тархова летом 2024 года. Последний телефонный разговор состоялся 29 ноября 2024 года, тогда Кузнецов позвонил, чтобы поздравить Наталью Тархову с днем рождения.

С Натальей Ивановной у свидетеля также были хорошие отношения. С Екатериной Тарховой он был знаком, но видел ее редко, в основном, когда она была маленькой. Никаких неприятных отношений между ними не было.

«20 миллионов за помилование»

Один из самых ярких эпизодов в показаниях Кузнецова связан с информацией, которую Виктор Тархов попросил его проверить в середине лета 2024 года. С этой просьбой он специально приехал к Кузнецову.

— Он сказал, что звонила Катя из Москвы и сказала, что она читала указ президента о помиловании, — рассказал Кузнецов. — Якобы там есть какие-то люди, в том числе и [осужденная за вымогательство дочь Тарховых] Людмила Тархова. Но указ не выполняется. И она требует деньги. 20 миллионов, по-моему.

По словам Кузнецова, Тархов был взволнован. Он попросил друга разобраться в ситуации. Кузнецов обратился к знакомым, которые разбирались в таких вопросах. Те объяснили ему, как обычно работают подобные схемы.

— Я пришел к Виктору Александровичу и сказал, что я с людьми, которые этим вопросом занимаются, поговорил. И они мне сказали, что того человека, который с него требует деньги, надо отправить далеко и надолго. Это развод чистой воды, — пояснил Кузнецов.

Он передал это Тархову, но тот не выразил явной реакции.

— Он выслушал, но неясно, поверил ли. У меня личное ощущение, что он не поверил, — сказал Кузнецов.

На вопрос суда, поняла ли Наталья Тархова, что речь идет о возможном мошенничестве, Кузнецов ответил:

— Она сказала: «У нас таких денег нет».

На суде Кузнецов также рассказал, что незадолго до исчезновения Тарховы продали свою дачу. «Знакомые говорили, что за 20–25 миллионов рублей», — пояснил свидетель. Кузнецов не знает, куда ушли эти деньги. Также ему ничего не известно о том, передавал ли Тархов кому-либо деньги по просьбе Екатерины.

Тела Натальи и Виктора Тарховых до сих пор так и не найдены Источник: Евгений Мелехин

Новогодняя тревога

На протяжении многих лет у Кузнецова и Тарховых была традиция: перед Новым годом они обязательно созванивались и поздравляли друг друга. Но в декабре 2024 года всё пошло не так.

— Я звонил 31 декабря, потом позвонил 1 января, но он не отвечал, — рассказал Кузнецов. — Пришло СМС: «Я занят, перезвоню».

2 января Кузнецов хотел приехать лично, чтобы поздравить Виктора Тархова с Новым годом и наступающим днем рождения. В ответ снова пришло сообщение: «Занят, у нас гости».

3 января, в день рождения Тархова, — та же история. Кузнецов неоднократно перезванивал.

— Сначала телефон был включен, потом отключен. Я перезванивал, но безрезультатно. Раньше такого никогда не было. Он всегда отвечал, — вспоминает свидетель.

Тревога нарастала. Кузнецову начали звонить общие знакомые. Они тоже не могли дозвониться до Тархова и спрашивали, что случилось. Однако мыслей о плохом у Кузнецова еще не было.

— Он перенес ковид и был очень слабым. Весил от силы 70 килограммов, — пояснил свидетель. — Я думал, что, может быть, у него обострение болезни или он плохо себя чувствует.

Виктор Тархов руководил Самарой с 2006 по 2010 год Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«У бабушки инсульт, дед повез ее в Москву»

4 или 5 января Кузнецову позвонил Сергей Ноздрачев из Новокуйбышевска, директор компании «Новитрек», в которой Виктор Тархов был учредителем.

— Он спросил, что случилось с Тарховым. И рассказал, что приезжала внучка Катя и сказала, что у бабушки инсульт и дед повез ее на скорой в Москву, — вспоминает Кузнецов.

По словам Ноздрачева, Екатерина приехала в офис и попросила денег. Якобы поездка в Москву стоила деду 300 тысяч рублей. Кузнецов усомнился в этой версии.

— Времени, чтобы спасти человека при инсульте, мало. В Москву так быстро не доедут, — пояснил он.

Кузнецов написал Тархову СМС: «Виктор Александрович, перезвоните мне, пожалуйста». В ответ пришло сообщение: «Я в Москве по семейным обстоятельствам. Приеду 19 января. Все вопросы к Кате». И номер телефона внучки.

— Ответ был сухой. Без подписи, без привычного «ВАТ», которым он всегда подписывался, — отметил Кузнецов.

Он позвонил Екатерине. Та подтвердила, что бабушка болеет, в плохом состоянии. Дедушка в Москве.

Визит в квартиру и странный стук

9 января Кузнецов пошел в РОВД Ленинского района писать заявление о пропаже человека. Он хотел, чтобы телефон Тархова «запеленговали» и, если бы аппарат оказался в Москве, он бы успокоился.

Следователь предложила съездить на квартиру к Тарховым — в дом на улице Вилоновской. Кузнецов согласился. Дверь открыла Екатерина. По словам свидетеля, она была дружелюбной и спокойной.

— Она сказала, что дед уехал в Москву — к [директору НК «Роснефть» Игорю] Сечину на встречу, чтобы решить вопрос об освобождении дочери Людмилы, — рассказал Кузнецов.

Кузнецов не поверил. Он знал, что Тарховы не были лично знакомы с Игорем Сечиным. Однако решил не спорить.

Сам Кузнецов в квартиру не заходил. Он был только в прихожей.

— Я не видел ничего, кроме мешков. На стройках такие обычно бывают. Наверное, два или три мешка, с каким-то раствором, — рассказал свидетель.

Он уточнил, что содержимое мешков напоминало гипс или строительную смесь. Из комнаты при этом доносился ритмичный стук.

— Слышал стук молоточком. Можно было бы назвать работой механических инструментов, — сказал Кузнецов.

Он не придал этому значения, решив, что в квартире, возможно, идет ремонт.

Странный «подарок»

Кузнецов решил подождать с подачей официального заявления в органы. Он пошел в ФСБ, но там ему сказали: без заявления пеленговать телефон не будут.

В начале февраля он получил еще одно сообщение с телефона Тархова: «С февраля все бразды правления берет на себя Катя». Кузнецову это показалось странным и нетипичным для Тархова.

Чуть позже Екатерина позвонила и предложила встретиться. Поводом стал презент от деда, который тот якобы попросил передать. Кузнецов согласился. При встрече Екатерина вручила ему бутылку виски. Кузнецов сразу заметил несоответствие.

— Мы всегда брали «Белую лошадь». Это был наш традиционный напиток много лет. А Катя передала совсем другую бутылку, — рассказал свидетель.

Этот момент показался ему подозрительным. Он окончательно понял: что-то не так.

Друг семьи Тарховых Александр Кузнецов входит в зал суда, чтобы дать свидетельские показания Источник: Наталья Артякова / 63.RU

Заявление о пропаже людей

В начале февраля 2025 года, после встречи с Екатериной и получения странного виски, Кузнецов окончательно понял: надо действовать.

— Я написал заявление в полицию: «Прошу оказать содействие в поиске Виктора Тархова. С декабря 2024 года не выходит на связь», — рассказал он.

Это заявление и запустило масштабное расследование, которое привело к аресту внучки и раскрытию схемы с ее грузинскими сообщниками.

Напомним, что Екатерина Тархова обвиняется в убийстве своих дедушки и бабушки — бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Ее сообщники Светлана и Дмитрий Метревели находятся в международном розыске. 80-летняя Таисия Киселева, мать Светланы, находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Судебный процесс продолжается. Всю информацию о деле Тарховых мы собираем в отдельном сюжете.