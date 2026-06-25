Друг убитого экс-мэра Самары: его внучка просила 20 млн за помилование матери и «спалилась» на бутылке виски

В Самарском областном суде 23 июня продолжился допрос свидетелей по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Александр Кузнецов, который проработал с Тарховым 30 лет и был его помощником, рассказал о событиях, предшествовавших исчезновению семьи.
Свидетель сообщил, что летом 2024 года Виктор Тархов обратился к нему с просьбой проверить информацию, которую сообщила внучка Екатерина, — о возможном помиловании Людмилы Тарховой за 20 миллионов рублей. Кузнецов также рассказал о продаже дачи Тарховыми, странных сообщениях с телефона друга и необычном «подарке» от Екатерины. Подробности в материале 63.RU.
30 лет работы: от помощника до пенсии
Александр Кузнецов начал работать с Виктором Тарховым в 1989 году. В разные годы он был его помощником в областном совете, затем на заводе, куда Тархов пригласил Кузнецова после отставки, а позже — заместителем, когда Тархов стал мэром Самары.
— У нас были нормальные, заводские отношения. Я бы не назвал его своим другом, не могу так. У нас была скоординированность. Но это были добрые, нормальные отношения. Мне с ним было всегда приятно, — рассказал Кузнецов.
В 2019 году он вышел на пенсию, но общение с семьей Тарховых не прекратилось. Они созванивались примерно раз в два месяца. В последний раз Кузнецов видел Тархова летом 2024 года. Последний телефонный разговор состоялся 29 ноября 2024 года, тогда Кузнецов позвонил, чтобы поздравить Наталью Тархову с днем рождения.
С Натальей Ивановной у свидетеля также были хорошие отношения. С Екатериной Тарховой он был знаком, но видел ее редко, в основном, когда она была маленькой. Никаких неприятных отношений между ними не было.
«20 миллионов за помилование»
Один из самых ярких эпизодов в показаниях Кузнецова связан с информацией, которую Виктор Тархов попросил его проверить в середине лета 2024 года. С этой просьбой он специально приехал к Кузнецову.
— Он сказал, что звонила Катя из Москвы и сказала, что она читала указ президента о помиловании, — рассказал Кузнецов. — Якобы там есть какие-то люди, в том числе и [осужденная за вымогательство дочь Тарховых] Людмила Тархова. Но указ не выполняется. И она требует деньги. 20 миллионов, по-моему.
По словам Кузнецова, Тархов был взволнован. Он попросил друга разобраться в ситуации. Кузнецов обратился к знакомым, которые разбирались в таких вопросах. Те объяснили ему, как обычно работают подобные схемы.
— Я пришел к Виктору Александровичу и сказал, что я с людьми, которые этим вопросом занимаются, поговорил. И они мне сказали, что того человека, который с него требует деньги, надо отправить далеко и надолго. Это развод чистой воды, — пояснил Кузнецов.
Он передал это Тархову, но тот не выразил явной реакции.
— Он выслушал, но неясно, поверил ли. У меня личное ощущение, что он не поверил, — сказал Кузнецов.
На вопрос суда, поняла ли Наталья Тархова, что речь идет о возможном мошенничестве, Кузнецов ответил:
— Она сказала: «У нас таких денег нет».
На суде Кузнецов также рассказал, что незадолго до исчезновения Тарховы продали свою дачу. «Знакомые говорили, что за 20–25 миллионов рублей», — пояснил свидетель. Кузнецов не знает, куда ушли эти деньги. Также ему ничего не известно о том, передавал ли Тархов кому-либо деньги по просьбе Екатерины.
Новогодняя тревога
На протяжении многих лет у Кузнецова и Тарховых была традиция: перед Новым годом они обязательно созванивались и поздравляли друг друга. Но в декабре 2024 года всё пошло не так.
— Я звонил 31 декабря, потом позвонил 1 января, но он не отвечал, — рассказал Кузнецов. — Пришло СМС: «Я занят, перезвоню».
2 января Кузнецов хотел приехать лично, чтобы поздравить Виктора Тархова с Новым годом и наступающим днем рождения. В ответ снова пришло сообщение: «Занят, у нас гости».
3 января, в день рождения Тархова, — та же история. Кузнецов неоднократно перезванивал.
— Сначала телефон был включен, потом отключен. Я перезванивал, но безрезультатно. Раньше такого никогда не было. Он всегда отвечал, — вспоминает свидетель.
Тревога нарастала. Кузнецову начали звонить общие знакомые. Они тоже не могли дозвониться до Тархова и спрашивали, что случилось. Однако мыслей о плохом у Кузнецова еще не было.
— Он перенес ковид и был очень слабым. Весил от силы 70 килограммов, — пояснил свидетель. — Я думал, что, может быть, у него обострение болезни или он плохо себя чувствует.
«У бабушки инсульт, дед повез ее в Москву»
4 или 5 января Кузнецову позвонил Сергей Ноздрачев из Новокуйбышевска, директор компании «Новитрек», в которой Виктор Тархов был учредителем.
— Он спросил, что случилось с Тарховым. И рассказал, что приезжала внучка Катя и сказала, что у бабушки инсульт и дед повез ее на скорой в Москву, — вспоминает Кузнецов.
По словам Ноздрачева, Екатерина приехала в офис и попросила денег. Якобы поездка в Москву стоила деду 300 тысяч рублей. Кузнецов усомнился в этой версии.
— Времени, чтобы спасти человека при инсульте, мало. В Москву так быстро не доедут, — пояснил он.
Кузнецов написал Тархову СМС: «Виктор Александрович, перезвоните мне, пожалуйста». В ответ пришло сообщение: «Я в Москве по семейным обстоятельствам. Приеду 19 января. Все вопросы к Кате». И номер телефона внучки.
— Ответ был сухой. Без подписи, без привычного «ВАТ», которым он всегда подписывался, — отметил Кузнецов.
Он позвонил Екатерине. Та подтвердила, что бабушка болеет, в плохом состоянии. Дедушка в Москве.
Визит в квартиру и странный стук
9 января Кузнецов пошел в РОВД Ленинского района писать заявление о пропаже человека. Он хотел, чтобы телефон Тархова «запеленговали» и, если бы аппарат оказался в Москве, он бы успокоился.
Следователь предложила съездить на квартиру к Тарховым — в дом на улице Вилоновской. Кузнецов согласился. Дверь открыла Екатерина. По словам свидетеля, она была дружелюбной и спокойной.
— Она сказала, что дед уехал в Москву — к [директору НК «Роснефть» Игорю] Сечину на встречу, чтобы решить вопрос об освобождении дочери Людмилы, — рассказал Кузнецов.
Кузнецов не поверил. Он знал, что Тарховы не были лично знакомы с Игорем Сечиным. Однако решил не спорить.
Сам Кузнецов в квартиру не заходил. Он был только в прихожей.
— Я не видел ничего, кроме мешков. На стройках такие обычно бывают. Наверное, два или три мешка, с каким-то раствором, — рассказал свидетель.
Он уточнил, что содержимое мешков напоминало гипс или строительную смесь. Из комнаты при этом доносился ритмичный стук.
— Слышал стук молоточком. Можно было бы назвать работой механических инструментов, — сказал Кузнецов.
Он не придал этому значения, решив, что в квартире, возможно, идет ремонт.
Странный «подарок»
Кузнецов решил подождать с подачей официального заявления в органы. Он пошел в ФСБ, но там ему сказали: без заявления пеленговать телефон не будут.
В начале февраля он получил еще одно сообщение с телефона Тархова: «С февраля все бразды правления берет на себя Катя». Кузнецову это показалось странным и нетипичным для Тархова.
Чуть позже Екатерина позвонила и предложила встретиться. Поводом стал презент от деда, который тот якобы попросил передать. Кузнецов согласился. При встрече Екатерина вручила ему бутылку виски. Кузнецов сразу заметил несоответствие.
— Мы всегда брали «Белую лошадь». Это был наш традиционный напиток много лет. А Катя передала совсем другую бутылку, — рассказал свидетель.
Этот момент показался ему подозрительным. Он окончательно понял: что-то не так.
Заявление о пропаже людей
В начале февраля 2025 года, после встречи с Екатериной и получения странного виски, Кузнецов окончательно понял: надо действовать.
— Я написал заявление в полицию: «Прошу оказать содействие в поиске Виктора Тархова. С декабря 2024 года не выходит на связь», — рассказал он.
Это заявление и запустило масштабное расследование, которое привело к аресту внучки и раскрытию схемы с ее грузинскими сообщниками.
Напомним, что Екатерина Тархова обвиняется в убийстве своих дедушки и бабушки — бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Ее сообщники Светлана и Дмитрий Метревели находятся в международном розыске. 80-летняя Таисия Киселева, мать Светланы, находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Судебный процесс продолжается. Всю информацию о деле Тарховых мы собираем в отдельном сюжете.
Следующее заседание по делу Тарховых состоится 25 июня. 63.RU продолжает следить за развитием событий.