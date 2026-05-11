Задушили, а тело сожгли: свидание с девушкой закончилось для туриста из России пытками и смертью в Колумбии

Задержанных подозревают еще в семи подобных преступлениях Источник: boyacaleinforma.com

В Колумбии криминальные авторитеты жестоко расправились с российским туристом. Местные мафиози похитили мужчину, задушили его, а после сожгли тело на ферме.

Российский турист пропал в октябре прошлого года в городе Картахене. Перед этим он познакомился на сайте с местной девушкой, которая пригласила его на встречу. Во время прогулки спутница предложила парню уединиться. Тогда пара вызвала машину и поехала в отель. Однако в пути машина остановилась в безлюдном месте, девушка вышла из салона, а вместо нее в авто сели трое неизвестных. Как пишет газета BoyacaLeinforma, за рулем такси также оказался один из членов преступной группы.

После этого бандиты увезли туриста в пригород Турбако. Там они пытали мужчину, чтобы он отдал им ценные вещи и банковские карты. Однако, когда похитители поняли, что российские карты в стране не работают, они расправились со своей жертвой. Мужчине нанесли несколько ударов ножом, а после задушили. Чтобы избавиться от тела, мафиози сожгли его на ферме.

Генеральная прокуратура задержала четверых подозреваемых в Картахене. Предположительно, они причастны как минимум к семи подобным преступлениям, совершенным в период с 2024-го по 2025 год. Помимо россиянина жертвами мафиози стали другие туристы — канадцы, мексиканцы, бразильцы. Силовики также установили, что руководил преступной группировкой местный мафиози прямо из тюрьмы.