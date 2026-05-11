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Криминал Задушили, а тело сожгли: свидание с девушкой закончилось для туриста из России пытками и смертью в Колумбии

Задушили, а тело сожгли: свидание с девушкой закончилось для туриста из России пытками и смертью в Колумбии

Силовики задержали четверых подозреваемых в расправе над россиянином

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Задержанных подозревают еще в семи подобных преступлениях | Источник: boyacaleinforma.comЗадержанных подозревают еще в семи подобных преступлениях | Источник: boyacaleinforma.com

Задержанных подозревают еще в семи подобных преступлениях

Источник:

boyacaleinforma.com

В Колумбии криминальные авторитеты жестоко расправились с российским туристом. Местные мафиози похитили мужчину, задушили его, а после сожгли тело на ферме.

Российский турист пропал в октябре прошлого года в городе Картахене. Перед этим он познакомился на сайте с местной девушкой, которая пригласила его на встречу. Во время прогулки спутница предложила парню уединиться. Тогда пара вызвала машину и поехала в отель. Однако в пути машина остановилась в безлюдном месте, девушка вышла из салона, а вместо нее в авто сели трое неизвестных. Как пишет газета BoyacaLeinforma, за рулем такси также оказался один из членов преступной группы.

После этого бандиты увезли туриста в пригород Турбако. Там они пытали мужчину, чтобы он отдал им ценные вещи и банковские карты. Однако, когда похитители поняли, что российские карты в стране не работают, они расправились со своей жертвой. Мужчине нанесли несколько ударов ножом, а после задушили. Чтобы избавиться от тела, мафиози сожгли его на ферме.

Генеральная прокуратура задержала четверых подозреваемых в Картахене. Предположительно, они причастны как минимум к семи подобным преступлениям, совершенным в период с 2024-го по 2025 год. Помимо россиянина жертвами мафиози стали другие туристы — канадцы, мексиканцы, бразильцы. Силовики также установили, что руководил преступной группировкой местный мафиози прямо из тюрьмы.

В ходе этой операции власти изъяли у злоумышленников устройство для считывания карт, которое могло использоваться для проведения незаконных операций с кредитными картами потерпевших. Всем четверым предъявили обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, вымогательстве с целью похищения человека и сговоре с целью совершения преступления, а также в сокрытии улик. По распоряжению судьи мужчины будут содержаться под стражей до суда, пока продолжается разбирательство.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Убийство Криминал Пытка Колумбия
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Комментарии
5
Гость
11 мая, 14:29
Какого черта ехать в Колумбию? Там мафия как спрут. И народ считает их своими, заступается , когда тех арестовывают, там все пропитано криминалом! У нас парень учился - его отца, профсоюзного лидера в Медельине ( столица мафии), убили наркобароны.
Гость
11 мая, 09:25
А девушку взяли?
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Гость
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