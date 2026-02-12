Вместо прибавки лишился всех денег: чем опасны сообщения об индексации выплат

Мошенники начали обманывать россиян на фоне индексаций социальных выплат. Об этом предупредил Соцфонд (СФР) в своем Telegram-канале.

В январе и феврале в России увеличили сразу несколько выплат. Злоумышленники пользуются этим и предлагают «проверить» жертве, правильно ли начислены деньги.

Как работает схема

Человеку приходит сообщение с предложением «проверить размер выплат после повышения» или «дополнительной индексации». Пользователю предлагают перейти по ссылке, установить приложение или подключить бот для проверки начислений. При переходе у жертвы запрашивают СНИЛС, паспортные данные, реквизиты карты или коды из СМС. Также данные могут автоматически похитить после установки приложения. После этого мошенники получают доступ к деньгам и личной информации, могут действовать от имени человека.

В Соцфонде напоминают, что проверить размер повышения можно только на «Госуслугах», на сайте Соцфонда, а также при личном обращении в клиентские службы СФР или МФЦ.

«Социальный фонд России рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать неизвестные приложения, не вводить личные данные на сторонних ресурсах», — говорится в публикации.