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Криминал Скандал в королевской семье: сына принцессы Норвегии арестовали по новым преступлениям — ранее его обвиняли в изнасилованиях

Скандал в королевской семье: сына принцессы Норвегии арестовали по новым преступлениям — ранее его обвиняли в изнасилованиях

Ему грозит до 16 лет тюрьмы

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В материалах дела числится 38 пунктов, в том числе угрозы убийством и незаконный оборот наркотиков | Источник: Haakon Mosvold Larsen / IMAGO / Global Look PressВ материалах дела числится 38 пунктов, в том числе угрозы убийством и незаконный оборот наркотиков | Источник: Haakon Mosvold Larsen / IMAGO / Global Look Press

В материалах дела числится 38 пунктов, в том числе угрозы убийством и незаконный оборот наркотиков

Источник:

Haakon Mosvold Larsen / IMAGO / Global Look Press

Старший сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит Мариус Борг Хёйби был арестован по новым обвинениям всего за несколько дней до начала судебного процесса по делу об изнасиловании. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на полицейское управление Осло.

Молодой человек был арестован вечером 1 февраля по обвинению в нанесении телесных повреждений, угрозах ножом и нарушении условий судебного ордера. Полиция запросила содержание под стражей на четыре недели из-за риска совершения новых преступлений.

Уже 3 февраля сын кронпринцессы предстанет перед окружным судом по ранее предъявленным обвинениям. В материалах дела числится 38 пунктов, среди которых изнасилования, угрозы убийством и незаконный оборот наркотических веществ. В случае признания Хёйби виновным ему грозит до 16 лет лишения свободы, отметил The Straits Times.

Хёйби находится под пристальным вниманием с тех пор, как в 2024 году его неоднократно задерживали по обвинениям в разных правонарушениях. В ноябре 2024 его арестовали по подозрению в совершении полового акта с человеком, находящимся без сознания или же не имеющим возможности оказывать сопротивление. Согласно Уголовному кодексу Норвегии, подобное сексуальное насилие карается тюремным заключением сроком до 10 лет. 23 ноября того же года сына норвежской кронпринцессы обвинили уже во втором изнасиловании.

В 2025 году ему предъявили обвинения в четырех изнасилованиях, которые были совершены в период с 2018 по 2024 год.

Мариус Борг Хёйби родился в 1997 году — до того, как его мать Метте-Марит вышла замуж за наследного принца Хокона и стала принцессой в 2001 году. Молодой человек не претендует на престол и не имеет титулов.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Норвегия Уголовное дело Преступление Задержание Королевская семья
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Комментарии
6
Гость
3 февраля, 11:08
Им просто скуШна живется: то наркоматы, то извращенцы))
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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3 февраля, 08:53
Прикольно . На какого то певуна смахивает.
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Гость
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