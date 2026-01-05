«Эти деньги были платой за доверие». Как помочь себе и близкому, когда мошенники увели сбережения?

Психологи рассказали, как помочь близкому, который стал жертвой мошенников Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Жертвы мошенников переживают огромный психологический стресс. Они сталкиваются с шоком, разочарованием, яростью и стыдом. Как помочь себе или близкому, пострадавшему от преступников, 161.RU рассказали психологи и психиатр.

«Это серьезная психологическая травма»

Врач-психиатр Антон Шестаков отмечает, что потеря денег из-за действий мошенников — это не просто финансовая проблема.

— Это серьезная психологическая травма, которая затрагивает самые глубокие основы нашего восприятия мира, — говорит эксперт.

Во время стресса у жертвы происходит мощный выброс кортизола и адреналина.

— Миндалевидное тело — структура мозга, отвечающая за реакцию на угрозу, — переходит в режим гиперактивности. Появляются учащенное сердцебиение, дрожь, невозможность сосредоточиться, — объясняет физиологические процессы психиатр Шестаков.

Из-за стресса у человека пропадает мотивация и хорошее настроение. Накатывает апатия, пропадают сон и аппетит, а будущее кажется безнадежным. Могут появиться головные боли, обостриться хронические болезни, ведь стресс подавляет иммунитет.

— Это химический сбой в мозге, а не слабость характера, — предупреждает эксперт Антон Шестаков.

Как помочь близкому, ставшему жертвой мошенников

Семейный психолог Ольга Иванова говорит, что у потери средств есть пять классических стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

— Сначала человек не может принять, что это произошло. Надо ему помочь, и самый простой способ — парафраз. Например, человек говорит: «Как же так, я попалась в лапы мошенников!» — «Да, ты попалась в лапы мошенников!»; «Я отдала им все свои деньги!» — «Да, ты отдала им все свои деньги!» Это поможет человеку признать эту ситуацию, — советует Ольга Иванова.

Человеку важно выплеснуть негативные переживания.

— Важно быть рядом и помочь человеку гнев выливать, усиливая то, что он говорит: «Да, кошмар! Какой ужас! Как такое возможно!» Это поможет «разогнать» человека, и, как только весь гнев выйдет, он перейдет к следующей стадии — торгу, когда начнется: «А если бы я так не сделала, то…» — рассказывает семейный психолог Иванова.

На стадии торга вместе с близким можно разработать план, как такой ситуации в следующий раз избежать.

— Далее идет депрессия. Стоит быть рядом с человеком и помочь ему разработать план восстановления накоплений, — заключает Ольга Иванова.

Клинический психолог Лариса Верчинова отмечает, что главное в поддержке жертвы — реакция близких. Пострадавшего нельзя упрекать и осуждать, ведь он и так испытывает колоссальный стыд и вину. Для близкого, наоборот, нужно создать безопасное пространство.

— Дайте выговориться. Выслушайте без перебивания. Просто будьте рядом. Скажите: «Мне жаль, что это с тобой случилось. Это ужасно. Я с тобой», — советует Лариса Верчинова.

Пострадавшему важно объяснить, что вина полностью лежит на преступнике, использовавшем манипуляции.

— Скажите: «Любой человек на твоем месте мог попасться. Виноват тот, кто обманул, а не тот, кто поверил», — советует психолог.

Важно помочь жертве и с практическими шагами: заявление в полицию, обращение в банк.

— Делайте это вместе, но не вместо него. Это вернет ему ощущение контроля. Не обесценивайте потерю. Фразы «деньги наживные» или «главное, что здоровье…» сейчас не работают. Эти деньги могли значить очень много: безопасность, мечту, уверенность в завтрашнем дне. Признайте это, — говорит эксперт Лариса Верчинова.

Как помочь себе, если стали жертвой мошенников

Врач-психиатр Антон Шестаков отмечает, что жертва мошенничества часто корит себя: «Как я мог поверить?»

— Стыд активирует те же зоны мозга, что и социальное отвержение. Падает окситоцин — гормон доверия. Человек начинает избегать людей, что только углубляет депрессию, — отмечает эксперт.

Клинический психолог Лариса Верчинова советует признать свои чувства. Ярость, стыд и отчаяние — нормальные проявления в такой ситуации.

— Сфокусируйтесь на действии. Шаг за шагом выполните практические пункты: заявление, банк. Каждое маленькое действие — это шаг из состояния беспомощной жертвы к положению человека, который решает проблему. Разделите вину и ответственность. Вы не виноваты в том, что вас обманули. Но теперь вы ответственны за то, как будете справляться с последствиями. Это разные вещи, — говорит Лариса Верчинова.

Врач-психиатр Антон Шестаков предупреждает, что на восстановление человека после такого стресса может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев.

— Разрешите себе чувствовать. Слезы буквально вымывают кортизол из организма. Подавление эмоций только продлевает стресс, — советует Шестаков.

Еще одна рекомендация от врача — восстановить базовые потребности: сытно и полезно питаться, пить воду и заниматься спортом.

— Ограничьте самокопание. Навязчивые мысли «как я мог?» только усиливают выброс кортизола. Когда поймаете себя на самобичевании, переключитесь на простое действие, — рекомендует Антон Шестаков.

Он заключает, что пострадавший может обратиться за помощью к врачам-психиатрам для назначения медикаментозного лечения.

— Это не признак слабости — это грамотная профилактика посттравматического стрессового расстройства, — говорит врач-психиатр.

«Это не заживет за день»

Клинический психолог Лариса Верчинова советует дать пострадавшему время. Горевать о потере нормально.

— Это не заживет за день, — отмечает эксперт.

Верчинова дает список фраз поддержки для самого себя и для близкого:

«Сейчас очень тяжело, но я справлюсь. Я уже действую»;

«Я пережил шок, но я не сломлен. Я заслуживаю поддержки, а не осуждения»;

«Эти деньги были платой за доверие к людям, а не за глупость. Доверие — это хорошее качество, его жаль терять».