«Продал рухлядь, получил конфетку». Пенсионер отобрал у мамы двух детей машину по «схеме Долиной»

Машину Мария купила, чтобы возить своих дочек и ездить на работу Источник: читательница E1.RU

Жительница Екатеринбурга лишилась машины, которую купила на сайте объявлений. Мария семь месяцев спокойно ездила на своем Hyundai, пока ей не сообщили, что автомобиль в розыске, рассказывают наши коллеги из E1.RU.

Бывший владелец иномарки — пенсионер из Подмосковья — заявил, что стал жертвой мошенников и все вырученные от продажи машины деньги перевел аферистам. Автомобиль признали вещдоком и увезли в Долгопрудный, где передали на ответственное хранение экс-собственнику. Молодую маму из Екатеринбурга при этом оставили без средства передвижения и без денег.

Как покупалась машина

Пенсионера из Долгопрудного екатеринбурженка Мария в глаза не видела, автомобиль она купила совсем у другого человека. И перед этим тщательно проверила транспортное средство.

«Мы заказывали отчет автотеки, проверяли машину через сайт ГИБДД, никаких юридических ограничений не было. Я покупала у лица, которое было вписано в ПТС, то есть я себя полностью обезопасила», — говорит Мария.

Машину у пенсионера сначала приобрел перекупщик за 500 тысяч рублей, затем он перепродал ее другому владельцу. Уже у него автомобиль купила Мария. За это время Hyundai подорожал почти на миллион.

«Когда этот пенсионер продавал машину, там нужно было делать капитальный ремонт двигателя. В нее вообще существенно вложились. Сделали капремонт, полностью всю подвеску перебрали. То есть машина просто в идеальном состоянии уже была. Продал рухлядь, а получил конфетку», — рассказывает Мария.

Что такое «схема Долиной»?

Летом 2024 года народная артистка продала свою недвижимость Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что Долина стала жертвой аферистов и перевела им полученные деньги. Суд признал сделку недействительной и вернул квартиру певице. Мошенники получили до семи лет колонии. При этом покупательница осталась и без жилья, и без денег.

Дело о мошенничестве

Сразу после продажи машины пенсионер написал заявление в полицию о том, что стал жертвой мошенников. Он сообщил, что с 15 по 16 октября 2024 аферисты убедили его перевести им 800 тысяч рублей, часть денег он им отдал в том числе с продажи машины, то есть фактически продал ее для них. Личности и счета злоумышленников не установлены, поэтому уголовное дело о мошенничестве силовики возбудили на неустановленных лиц.

«Машину объявили в розыск спустя практически полгода, когда уже сменилось несколько покупателей. Я ее купила, ОСАГО оформила, ездила на ней с ноября. А в июне мне позвонили из нашей ГИБДД, сказали подъезжать в отдел полиции на Белореченскую, потому что моя машина, мол, в розыске Интерпола находится», — вспоминает Мария.

Автомобиль сразу же забрали на спецстоянку, а через месяц на эвакуаторе увезли прежнему владельцу в Москву. Мария подала в суд, где пыталась оспорить решение следователя о признании ее машины вещественным доказательством по уголовном делу. Но процесс проиграла.

«Я добросовестный приобретатель, я законный собственник. Почему мне не оставили мою машину на ответственное хранение, а отдали этому пенсионеру, который ее продал и деньги за нее получил», — возмущается девушка.

Чтобы купить Hyundai, который когда-то принадлежал пенсионеру, Мария продала свой прежний автомобиль. Теперь она осталась без машины, на новую у нее тоже нет денег. Миллион четыреста, которые она отдала на сделке, ей никто не вернул.

«У меня двое детей, 1,5 года и 10 лет, которых я воспитываю одна (я в разводе). Я покупала машину, чтобы возить младшую дочку в поликлинику, а старшую на кружки. Кроме того, в июне у меня закончился отпуск по уходу за ребенком, я хотела вернуться на работу, но предприятие находится далеко от дома, и общественный транспорт туда не ходит», — рассказывает Мария.

Мы попытались связаться с пенсионером, у которого сейчас находится машина, но его телефон выключен.

Суд

Мария обратилась с исковым заявлением в Долгопрудненский городской суд. Она просит признать ее добросовестным покупателем автомобиля. Этот статус может помочь ей вернуть машину.

«Добросовестное поведение — это поведение ожидаемое. Женщина, которая приобретает автомобиль, увидела объявление, осмотрела автомобиль, оценила его состояние, проверила на аресты и розыски — это и есть должная осмотрительность. Мне кажется, что перспектива такого иска о признании добросовестным приобретателем у гражданки неплохая», — считает екатеринбургский юрист Павел Невольниченко.

Если право собственности на автомобиль все же вернут прежнему владельцу, покупатель вправе попытаться вернуть деньги через суд, но получить сумму назад будет непросто, если у бывшего владельца нет ее в наличии. Сам процесс может затянуться на годы. Тем более, Мария приобрела машину у «перекупа».

