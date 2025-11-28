НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Не раскаялась. Суд отправил за решетку основательницу рехабов, в которых пытали детей

Не раскаялась. Суд отправил за решетку основательницу рехабов, в которых пытали детей

Анну Хоботову обвинили в истязаниях подростков

102
Анну Хоботову арестовали | Источник: СК Подмосковья / TelegramАнну Хоботову арестовали | Источник: СК Подмосковья / Telegram

Анну Хоботову арестовали

Источник:

СК Подмосковья / Telegram

Суд арестовал Анну Хоботову — организатора реабилитационных центров, в которых пытали детей. Об этом сообщил Следственный комитет Подмосковья. Хоботову  обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в ограничении свободы и истязании подростков.

В пресс-службе Мособлсуда сообщили ТАСС, что под стражей Хоботова пробудет до 22 января 2026 года. До этого арестовали ее сотрудника. Вину Хоботова не признала, в преступлениях не раскаялась.

Напомним, Анна основала сеть рехабов — людей в них должны были лечить от зависимостей. Родители платили до 200 тысяч рублей в месяц, чтобы специалисты занимались их детьми с девиантным поведением, но тех били и пытали.

От подробностей, которые рассказали пострадавшие, становится не по себе: их избивали и унижали, лишали еды. Бывшая воспитанница рассказала, что детей принуждали следить друг за другом по ночам, а за непослушание могли заставить несколько часов носить дверь от шкафа. По ее словам, Анна Хоботова всё знала и даже лично назначала наказания.

Хоботова создавала себе идеальный образ в соцсетях | Источник: Анна Хоботова / «ВКонтакте»Хоботова создавала себе идеальный образ в соцсетях | Источник: Анна Хоботова / «ВКонтакте»

Хоботова создавала себе идеальный образ в соцсетях

Источник:

Анна Хоботова / «ВКонтакте»

Силовики взялись за сеть рехабов, когда 16-летнего подростка из центра в Подмосковье увезли на скорой. Мальчик попал в реанимацию.

Хоботову быстро объявили в розыск. Что про нее известно — собрали в отдельном материале.

Еще один ребенок, переживший издевательства, сообщил про «Карцер», таблетки и голод. Всего в центре в Подмосковье держали 24 человека. Пострадавшие от сотрудников центра есть и в Екатеринбурге — там работал свой филиал.

Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
