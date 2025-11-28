Не раскаялась. Суд отправил за решетку основательницу рехабов, в которых пытали детей

Суд арестовал Анну Хоботову — организатора реабилитационных центров, в которых пытали детей. Об этом сообщил Следственный комитет Подмосковья. Хоботову обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в ограничении свободы и истязании подростков.

В пресс-службе Мособлсуда сообщили ТАСС, что под стражей Хоботова пробудет до 22 января 2026 года. До этого арестовали ее сотрудника. Вину Хоботова не признала, в преступлениях не раскаялась.

Напомним, Анна основала сеть рехабов — людей в них должны были лечить от зависимостей. Родители платили до 200 тысяч рублей в месяц, чтобы специалисты занимались их детьми с девиантным поведением, но тех били и пытали.

От подробностей, которые рассказали пострадавшие, становится не по себе: их избивали и унижали, лишали еды. Бывшая воспитанница рассказала, что детей принуждали следить друг за другом по ночам, а за непослушание могли заставить несколько часов носить дверь от шкафа. По ее словам, Анна Хоботова всё знала и даже лично назначала наказания.