Не раскаялась. Суд отправил за решетку основательницу рехабов, в которых пытали детей

Суд арестовал Анну Хоботову — организатора реабилитационных центров, в которых пытали детей. Об этом сообщил Следственный комитет Подмосковья. Хоботову обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в ограничении свободы и истязании подростков.
В пресс-службе Мособлсуда сообщили ТАСС, что под стражей Хоботова пробудет до 22 января 2026 года. До этого арестовали ее сотрудника. Вину Хоботова не признала, в преступлениях не раскаялась.
Напомним, Анна основала сеть рехабов — людей в них должны были лечить от зависимостей. Родители платили до 200 тысяч рублей в месяц, чтобы специалисты занимались их детьми с девиантным поведением, но тех били и пытали.
От подробностей, которые рассказали пострадавшие, становится не по себе: их избивали и унижали, лишали еды. Бывшая воспитанница рассказала, что детей принуждали следить друг за другом по ночам, а за непослушание могли заставить несколько часов носить дверь от шкафа. По ее словам, Анна Хоботова всё знала и даже лично назначала наказания.
Силовики взялись за сеть рехабов, когда 16-летнего подростка из центра в Подмосковье увезли на скорой. Мальчик попал в реанимацию.
Хоботову быстро объявили в розыск. Что про нее известно — собрали в отдельном материале.
Еще один ребенок, переживший издевательства, сообщил про «Карцер», таблетки и голод. Всего в центре в Подмосковье держали 24 человека. Пострадавшие от сотрудников центра есть и в Екатеринбурге — там работал свой филиал.